Самодурова о работе в тренерском штабе Мишина: «Мне абсолютно комфортно, команда дружная. Ставила программу Даше Осиповой, занимаюсь и техникой»
Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова рассказала о работе в тренерском штабе Алексея Мишина.
Самодурова работает, в частности, с Дарьей Осиповой, которая стала третьей на чемпионате Санкт-Петербурга.
– Как ощущаете себя тренером?
– Да абсолютно комфортно, команда дружная. Никаких проблем нет. Детям вроде тоже нравится. Да? (обращаясь к Дарье Осиповой – Sports.ru) Бывают моменты, когда вы не до конца работаете, это я виновата.
Осипова: Мы стараемся.
Самодурова: Понятное дело. А так, в принципе, никаких проблем, тренеры вроде тоже довольны.
– Сложно было переквалифицироваться из спортсменки в тренера?
– Нет, я очень быстро переключилась. Сразу влилась в рабочий процесс. Я наблюдала за детьми, которых мы сейчас тренируем вместе с Татьяной Николаевной Мишиной, ей большой привет.
Я с ними тренировалась на одном льду. Я их всех прекрасно знала. Понимала со стороны, что им надо. Мне только помогают, и я помогаю чем-то. Чем могу. Очень все быстро произошло.
– Вы говорили, что будете строгим тренером, который не будет сюсюкаться. Как получилось на практике?
– Иногда на меня ругаются, что я кричу на детей.
– Вы больше работаете с техникой или ставите программы?
– Вот как раз Даше Осиповой ставила программу, это была моя постановка. Я и техникой занимаюсь.
Когда Владислав Дмитриевич (Сезганов) дает задание: «Соня, возьми программу», я беру ее. Когда ребята все прыгают, я тоже подключаюсь к этому процессу.
– В каких-то ледовых проектах себя видите? Хотели бы поучаствовать в «Ледниковом периоде»?
– Если честно, очень много работы, работаю с утра до вечера. Нет времени на это.
Мы с утра приходим на каток, проходят наши тренировки, потом я беру желающих на индивидуальные подкатки, если они есть. Даже мысли такой не возникло, – сказала Самодурова.
И да,не кататься и не участвовать в ЛП -это достоинство для спортсмена, Соня выгодно отличается от желающих принять участие в устаревших шоу балаганах авера.
Правильно Соня, сохранять достоинство прежде всего.
Там Фио, дата рождения, звания, стаж, дисциплина, субъект федерации и место работы.
А вот то, как ее зеленую без опыта Мишин сразу же протащил в состав тренеров сборной РФ - вызывало и до сих пор вызывает омерзение.