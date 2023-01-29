Самодурова о работе в тренерском штабе Мишина: «Мне абсолютно комфортно, команда дружная. Ставила программу Даше Осиповой, занимаюсь и техникой»

Теги сборная России Алексей Мишин женское катание Владислав Сезганов Софья Самодурова чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова рассказала о работе в тренерском штабе Алексея Мишина. 

Самодурова работает, в частности, с Дарьей Осиповой, которая стала третьей на чемпионате Санкт-Петербурга.

– Как ощущаете себя тренером?

– Да абсолютно комфортно, команда дружная. Никаких проблем нет. Детям вроде тоже нравится. Да? (обращаясь к Дарье Осиповой – Sports.ru) Бывают моменты, когда вы не до конца работаете, это я виновата.

Осипова: Мы стараемся.

Самодурова: Понятное дело. А так, в принципе, никаких проблем, тренеры вроде тоже довольны.

– Сложно было переквалифицироваться из спортсменки в тренера?

– Нет, я очень быстро переключилась. Сразу влилась в рабочий процесс. Я наблюдала за детьми, которых мы сейчас тренируем вместе с Татьяной Николаевной Мишиной, ей большой привет.

Я с ними тренировалась на одном льду. Я их всех прекрасно знала. Понимала со стороны, что им надо. Мне только помогают, и я помогаю чем-то. Чем могу. Очень все быстро произошло.

– Вы говорили, что будете строгим тренером, который не будет сюсюкаться. Как получилось на практике?

– Иногда на меня ругаются, что я кричу на детей.

– Вы больше работаете с техникой или ставите программы?

– Вот как раз Даше Осиповой ставила программу, это была моя постановка. Я и техникой занимаюсь.

Когда Владислав Дмитриевич (Сезганов) дает задание: «Соня, возьми программу», я беру ее. Когда ребята все прыгают, я тоже подключаюсь к этому процессу.

– В каких-то ледовых проектах себя видите? Хотели бы поучаствовать в «Ледниковом периоде»?

– Если честно, очень много работы, работаю с утра до вечера. Нет времени на это.

Мы с утра приходим на каток, проходят наши тренировки, потом я беру желающих на индивидуальные подкатки, если они есть. Даже мысли такой не возникло, – сказала Самодурова.

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14 комментариев

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Дружба11
Ничего все придет со временем и регалии и статус.Успехов Сонечке.
И да,не кататься и не участвовать в ЛП -это достоинство для спортсмена, Соня выгодно отличается от желающих принять участие в устаревших шоу балаганах авера.
Правильно Соня, сохранять достоинство прежде всего.
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Linda
Ответ Iuasamotu
Ах, Софочка.. помним и любим тебя)
Мне она тоже очень нравилась - стабильно выступала в свою силу, произвольная в лучший ее сезон была эффектная. А потом ее, бедняжку, заклевали - бамболео да бомбалео...
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Linda
Ответ Лучшее_враг_хорошего
То, что Соня работает с детьми, полностью погружена в свое дело и ей нравится - это, конечно, очень подкупает. А вот то, как ее зеленую без опыта Мишин сразу же протащил в состав тренеров сборной РФ - вызывало и до сих пор вызывает омерзение.
Ну вот уж прямо - омерзение. Слово-то какое сильное. Удивление, неприятие наконец - так не лучше, не? Я вот не очень в курсе, из-за нее кого-то более достойного в "тренеры сборной" не включили (если там счетное количество мест)?
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Shveddka
Не участвует в ЛП,потому что времени нет.Золотые слова.Человек занят делом.
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ Iuliia Timofeyeva
У кого из сборников Самодурова числится основным тренером?
Ни у кого. И все это прекрасно знают. Список Минспорта вообще не имеет такой графы для тренерского состава.
Там Фио, дата рождения, звания, стаж, дисциплина, субъект федерации и место работы.
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Iuasamotu
Ах, Софочка.. помним и любим тебя)
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Aelinn
Т.е. тренеру сборной Владислав Дмитриевич (Сезганов) дает задание? По этому интервью - на подхвате Соня, работает с детьми. А не тренер сборной.
+8
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ivera
И швец, и жнец, и на дуде игрец! Удивительно, так хоть заочно учится нет?
+3
-3
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Лучшее_враг_хорошего
То, что Соня работает с детьми, полностью погружена в свое дело и ей нравится - это, конечно, очень подкупает. А вот то, как ее зеленую без опыта Мишин сразу же протащил в состав тренеров сборной РФ - вызывало и до сих пор вызывает омерзение.
У кого из сборников Самодурова числится основным тренером?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuliia Timofeyeva
Будет толк из Сони, однозначно будет
+13
-4
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Додик Аксель
Сони есть у кого набираться тренерского опыта и мастерства. Хорошо, что полностью погружена в профессию и не отвлекается на разного рода предложения. Удачи на тренерском поприще !
+8
-2
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Viks
Самодурова и Самоделкина - это сила!
+3
-3
0
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Лучшее_враг_хорошего
То, что Соня работает с детьми, полностью погружена в свое дело и ей нравится - это, конечно, очень подкупает.
А вот то, как ее зеленую без опыта Мишин сразу же протащил в состав тренеров сборной РФ - вызывало и до сих пор вызывает омерзение.
+31
-10
+21
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Лилибет
Молодец,удачи и успехов Софье в тренерском деле! Хоть и не владела ультра-си, программы последних сезонов были очень интересными)
+13
-2
+11
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