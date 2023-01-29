Самодурова о работе в тренерском штабе Мишина: «Мне абсолютно комфортно, команда дружная. Ставила программу Даше Осиповой, занимаюсь и техникой»

Чемпионка Европы 2019 года рассказала о работе в тренерском штабе Алексея Мишина.

Самодурова работает, в частности, с Дарьей Осиповой, которая стала третьей на чемпионате Санкт-Петербурга.

– Как ощущаете себя тренером?

– Да абсолютно комфортно, команда дружная. Никаких проблем нет. Детям вроде тоже нравится. Да? (обращаясь к Дарье Осиповой – Sports.ru) Бывают моменты, когда вы не до конца работаете, это я виновата.

Осипова: Мы стараемся.

Самодурова: Понятное дело. А так, в принципе, никаких проблем, тренеры вроде тоже довольны.

– Сложно было переквалифицироваться из спортсменки в тренера?

– Нет, я очень быстро переключилась. Сразу влилась в рабочий процесс. Я наблюдала за детьми, которых мы сейчас тренируем вместе с Татьяной Николаевной Мишиной, ей большой привет.

Я с ними тренировалась на одном льду. Я их всех прекрасно знала. Понимала со стороны, что им надо. Мне только помогают, и я помогаю чем-то. Чем могу. Очень все быстро произошло.

– Вы говорили, что будете строгим тренером, который не будет сюсюкаться. Как получилось на практике?

– Иногда на меня ругаются, что я кричу на детей.

– Вы больше работаете с техникой или ставите программы?

– Вот как раз Даше Осиповой ставила программу, это была моя постановка. Я и техникой занимаюсь.

Когда Владислав Дмитриевич (Сезганов) дает задание: «Соня, возьми программу», я беру ее. Когда ребята все прыгают, я тоже подключаюсь к этому процессу.

– В каких-то ледовых проектах себя видите? Хотели бы поучаствовать в «Ледниковом периоде»?

– Если честно, очень много работы, работаю с утра до вечера. Нет времени на это.

Мы с утра приходим на каток, проходят наши тренировки, потом я беру желающих на индивидуальные подкатки, если они есть. Даже мысли такой не возникло, – сказала Самодурова.