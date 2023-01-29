Ксения Гущина: «Хотелось бы на чемпионат Европы съездить, слежу за результатами, но прокаты не смотрю»
Ксения Гущина прокомментировала победу на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
– Как ощущения от победы и хорошего проката?
– Ощущения невероятные, публика очень хорошо поддерживала. Очень хочется на следующих соревнованиях также кататься.
– Не добавил ли такой антураж волнения, ответственности?
– Лишнего давления это не добавляло, наоборот, мне кажется, что это все подбадривает.
– Каково выиграть городской турнир с баллами выше, чем у чемпионки Европы? Говорит ли это об уровне нашего фигурного катания?
– Интересно. Хотелось бы, конечно, и на чемпионат Европы съездить.
– А этот Евро смотрела?
– Прокаты не смотрела, только результаты.
– Какие планы дальше?
– Следующий старт – финал Гран-при России, – сказала Гущина.
Теннисисты российские сейчас выступают везде в мире. Так они полностью за свой счет тренируются. Ни копейки из бюджета не берут. К ним и претензий нет.
Так это их жизнь - и ни вас, ни того деда она не касается.
Извините, но меня достали уже беспринципные спортсмены, которые по миру мечутся, пристраиваясь где места потеплее.
Это не касается Губановой кстати, она перешла за Грузию выступать до известных событий. Изза высокой конкуренции в российской жо.
Вы о чем-то о своем...
Только пусть тренируются за СВОЙ счет, лед, тренеры- по коммерческим расценкам. Костюмы, переезды- за свои деньги. НИ копейки таким спортсменам из бюджета «плохой» России.
И обратно не принимать, если им на новом месте не понравится. .
Всех «спортсменов мира», которые ищут где ..опу потеплее пристроить- отпустить и платочком вслед помахать.