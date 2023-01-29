Ксения Гущина: «Хотелось бы на чемпионат Европы съездить, слежу за результатами, но прокаты не смотрю»

Теги сборная России женское катание чемпионат Санкт-Петербурга Ксения Гущина Фигурное катание

Ксения Гущина прокомментировала победу на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. 

– Как ощущения от победы и хорошего проката?

– Ощущения невероятные, публика очень хорошо поддерживала. Очень хочется на следующих соревнованиях также кататься. 

– Не добавил ли такой антураж волнения, ответственности?

– Лишнего давления это не добавляло, наоборот, мне кажется, что это все подбадривает.

– Каково выиграть городской турнир с баллами выше, чем у чемпионки Европы? Говорит ли это об уровне нашего фигурного катания?

– Интересно. Хотелось бы, конечно, и на чемпионат Европы съездить. 

– А этот Евро смотрела?

– Прокаты не смотрела, только результаты.

– Какие планы дальше?

– Следующий старт – финал Гран-при России, – сказала Гущина. 

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20 комментариев

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vanessa2021
Ответ Anneta28
Чем они вас лично достали? В том, что не хотят про..ть свою жизнь из-за одного свихнувшегося деда? Так это их жизнь - и ни вас, ни того деда она не касается.
Да я совсем не против, наоборот пишу, что пусть фигуристы едут куда хотят и под любыми флагами выступают. Только ни копейки им из российского бюджета, за СВОИ деньги пусть тренируются, ездят на соревнования, лечатся и пр.

Теннисисты российские сейчас выступают везде в мире. Так они полностью за свой счет тренируются. Ни копейки из бюджета не берут. К ним и претензий нет.
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Идеальный шторм
Ответ unknownman
"А еще мне нравится грузинская кухня и архитектура. И я беру трубку, когда звонят с незнакомых номеров" - добавила Гущина.
Как фигуристка может не смотреть ЧЕ?? Дикость какая-то
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Anneta28
Ответ vanessa2021
Я о новых возможных переходах написала. Извините, но меня достали уже беспринципные спортсмены, которые по миру мечутся, пристраиваясь где места потеплее. Это не касается Губановой кстати, она перешла за Грузию выступать до известных событий. Изза высокой конкуренции в российской жо.
Чем они вас лично достали? В том, что не хотят про..ть свою жизнь из-за одного свихнувшегося деда?
Так это их жизнь - и ни вас, ни того деда она не касается.
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unknownman
"А еще мне нравится грузинская кухня и архитектура. И я беру трубку, когда звонят с незнакомых номеров" - добавила Гущина.
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Karamazoff
Ответ Darth_Pershman
В сборную СПб разве не входит?
Ну так договариваться с "дружественными" федерациями, чтобы они тратились. Если это не так, с Губановой, например, то там абсурд и глупость.
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Darth_Pershman
Ответ Karamazoff
Губанова за счет бюджета России тренеруется? Вы о чем-то о своем...
В сборную СПб разве не входит?
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vanessa2021
Ответ Karamazoff
Губанова за счет бюджета России тренеруется? Вы о чем-то о своем...
Я о новых возможных переходах написала.

Извините, но меня достали уже беспринципные спортсмены, которые по миру мечутся, пристраиваясь где места потеплее.

Это не касается Губановой кстати, она перешла за Грузию выступать до известных событий. Изза высокой конкуренции в российской жо.
+5
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+3
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Karamazoff
Ответ vanessa2021
Пусть переходят куда хотят. Я на месте федры всех бы отпустила, кто хочет перейти выступать за другую федерацию. Только пусть тренируются за СВОЙ счет, лед, тренеры- по коммерческим расценкам. Костюмы, переезды- за свои деньги. НИ копейки таким спортсменам из бюджета «плохой» России. И обратно не принимать, если им на новом месте не понравится. . Всех «спортсменов мира», которые ищут где ..опу потеплее пристроить- отпустить и платочком вслед помахать.
Губанова за счет бюджета России тренеруется?
Вы о чем-то о своем...
+7
-2
+5
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JSV
Ответ alexnew
Переходи за Грузию и поедешь.
А почему вы Валиеву или Петросян не хотите в Грузию отдать? Я Ксению не отпускаю)).
+8
-2
+6
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vanessa2021
Ответ Karamazoff
Нашей федре надо стимулировать переход фигуристок под другие флаги! Только так можно пропогандировать наше ФК и показать абсурдность ситуации... Так вот бац, а пьедестал уже опять весь русский....
Пусть переходят куда хотят. Я на месте федры всех бы отпустила, кто хочет перейти выступать за другую федерацию.

Только пусть тренируются за СВОЙ счет, лед, тренеры- по коммерческим расценкам. Костюмы, переезды- за свои деньги. НИ копейки таким спортсменам из бюджета «плохой» России.

И обратно не принимать, если им на новом месте не понравится. .

Всех «спортсменов мира», которые ищут где ..опу потеплее пристроить- отпустить и платочком вслед помахать.
+10
-3
+7
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Karamazoff
Нашей федре надо стимулировать переход фигуристок под другие флаги! Только так можно пропогандировать наше ФК и показать абсурдность ситуации... Так вот бац, а пьедестал уже опять весь русский....
+1
-9
-8
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floret
На Европу Ксения может попасть только выступая за другую страну.
+4
-3
+1
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Lilia Sadykova
Ответ Jessi
Почему Гущину не спросили про КПК, и именно так , как Соню, с пристрастием и провокациями ? Почему не спросили про МОК и нейтральный статус?
А чего ее про нейтральный статус спрашивать, все равно ей ОИ не светят
+5
0
+5
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22somebody22
Меняй гражданство и поедешь спокойно на все ГС.
+6
-5
+1
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Raduga
У Груэии 3 квоты на след. Евро, если что)
+15
-2
+13
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andrej shabanov
Ответ Оскар Муравьев
Ну гущиной не светит ни Европа ни мир с такой конкуренцией в россии
а не скажи...
+2
-2
0
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alexnew
Переходи за Грузию и поедешь.
+13
-2
+11
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Jessi
Почему Гущину не спросили про КПК, и именно так , как Соню, с пристрастием и провокациями ? Почему не спросили про МОК и нейтральный статус?
+4
-9
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оскар Муравьев
Ну гущиной не светит ни Европа ни мир с такой конкуренцией в россии
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Даже если опустить, что это внутренний старт, то есть ещё результаты ЧР.
+4
-1
+3
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