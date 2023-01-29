Ксения Гущина: «Хотелось бы на чемпионат Европы съездить, слежу за результатами, но прокаты не смотрю»

Ксения Гущина прокомментировала победу на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

– Как ощущения от победы и хорошего проката?

– Ощущения невероятные, публика очень хорошо поддерживала. Очень хочется на следующих соревнованиях также кататься.

– Не добавил ли такой антураж волнения, ответственности?

– Лишнего давления это не добавляло, наоборот, мне кажется, что это все подбадривает.

– Каково выиграть городской турнир с баллами выше, чем у чемпионки Европы? Говорит ли это об уровне нашего фигурного катания?

– Интересно. Хотелось бы, конечно, и на чемпионат Европы съездить.

– А этот Евро смотрела?

– Прокаты не смотрела, только результаты.

– Какие планы дальше?

– Следующий старт – финал Гран-при России, – сказала Гущина.