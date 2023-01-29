Мария Талалайкина: «Рада, что выступаю и что вернулась домой. Для результата нужно еще больше работать»

Теги сборная России женское катание Мария Талалайкина чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Мария Талалайкина прокомментировала выступление на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. 

«Если честно, не особо сильно волновалась. Видимо, мало работала, буду работать больше. Возможно, сказался перерыв в четыре месяца, когда я дома сидела. Это все отговорки, просто это значит, что надо больше работать, и все. Выкладываюсь на тренировках, но надо выкладываться и на соревнованиях.

На самом деле, несмотря на то, что я ужасно выступила, я рада, что выступаю, и рада, что я вернулась домой, что так все получилось. Может быть, и лучше для меня, что я здесь сейчас, а не в Италии. Для результата нужно еще больше работать, чтобы его получить.

Буду выступать на всех возможных турнирах, вероятно, будут соревнования на призы федерации. Везде буду выступать.

Надеюсь, что смогу чисто откатать свои программы и попасть в сборную Санкт-Петербурга», — сказала Талалайкина. 

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11 комментариев

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Konyok
Жаль что не взяли её в Италию, была бы новой местной Костнер!
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andrej shabanov
а какой смысл тогда был уходить?" ЗАЧЕМ?!!!
ведь до этого была добротной одиночницей...

Я боюсь, что после ТАКОГО провала её вряд ли захочет какая-нибудь страна...
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Ostinato
Ответ Katerina Sunny
Рада, что в Италии ничего не получилось. А зачем уходила тогда?
Когда у вас что-то в жизни не получается, то вы посыпаете голову пеплом и проклинаете себя за неудачное решение? Или пытаетесь найти позитив в сложившейся ситуации? Сказать себе «значит так нужно»?
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0
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Katerina Sunny
Ответ ИннаВБ
Ну попыталась, там тоже не мёдом намазано, Морис не даст соврать(
У Мориса совсем другая ситуация, как и у Губановой. Им не ставили условия, что они могут уйти, но тренироваться только заграницей.
+1
-3
-2
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Ad notam
Заметно прибавила в весе, отсюда и все проблемы. IMHO
0
-1
-1
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ИннаВБ
Ответ Katerina Sunny
Рада, что в Италии ничего не получилось. А зачем уходила тогда?
Ну попыталась, там тоже не мёдом намазано, Морис не даст соврать(
+7
-1
+6
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Tatiana Klm
Ответ Katerina Sunny
Не смогла получить вид на жительство. А без него нельзя ни в Италии находиться, ни страну на международных соревнованиях представлять.
Жаль, там были бы шансы выступать, а у нас она совсем не конкурентноспособна, к сожалению.
+1
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-1
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Светлана Менова
Ответ Tatiana Klm
Почему ей пришлось вернуться обратно?
Потому что Италия не хочет с чужаками натурализованными иметь дело, ей нужны собственные спортсмены.
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Ответ Tatiana Klm
Почему ей пришлось вернуться обратно?
Не смогла получить вид на жительство. А без него нельзя ни в Италии находиться, ни страну на международных соревнованиях представлять.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tatiana Klm
Почему ей пришлось вернуться обратно?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Рада, что в Италии ничего не получилось. А зачем уходила тогда?
+3
-3
0
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