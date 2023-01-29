Мария Талалайкина: «Рада, что выступаю и что вернулась домой. Для результата нужно еще больше работать»

прокомментировала выступление на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

«Если честно, не особо сильно волновалась. Видимо, мало работала, буду работать больше. Возможно, сказался перерыв в четыре месяца, когда я дома сидела. Это все отговорки, просто это значит, что надо больше работать, и все. Выкладываюсь на тренировках, но надо выкладываться и на соревнованиях.

На самом деле, несмотря на то, что я ужасно выступила, я рада, что выступаю, и рада, что я вернулась домой, что так все получилось. Может быть, и лучше для меня, что я здесь сейчас, а не в Италии. Для результата нужно еще больше работать, чтобы его получить.

Буду выступать на всех возможных турнирах, вероятно, будут соревнования на призы федерации. Везде буду выступать.

Надеюсь, что смогу чисто откатать свои программы и попасть в сборную Санкт-Петербурга», — сказала Талалайкина.