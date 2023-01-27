Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Кадырова и Колесов покажут короткие программы

28 января на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию пары выступят с короткими программами.

Чемпионат Санкт-Петербурга-2023

Пары

Короткая программа

Начало – 18:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале «Студия-38»

Предварительный старт-лист

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Анна Москалева – Максим Ложкин

Майя Шегай – Игорь Шамшуров

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.

Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский