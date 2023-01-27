Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Кадырова и Колесов покажут короткие программы
28 января на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию пары выступят с короткими программами.
Чемпионат Санкт-Петербурга-2023
Пары
Короткая программа
Начало – 18:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале «Студия-38»
Предварительный старт-лист
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Анна Москалева – Максим Ложкин
Майя Шегай – Игорь Шамшуров
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.
Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
Удачи всем. Болею за МиГов
Будет ли трансляция, может, кто-то знает?