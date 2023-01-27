Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Кадырова и Колесов покажут короткие программы

Теги сборная России результаты пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Ясмина Кадырова чемпионат Санкт-Петербурга Майя Шегай Игорь Шамшуров Анна Москалева Максим Ложкин Фигурное катание

28 января на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию пары выступят с короткими программами.

Чемпионат Санкт-Петербурга-2023

Пары

Короткая программа

Начало – 18:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале «Студия-38»

Предварительный старт-лист

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Анна Москалева – Максим Ложкин

Майя Шегай – Игорь Шамшуров

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.

Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский

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9 комментариев

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olvl
Ответ galik55
На верху написано Студия 38
Ну и отлично.
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Iren Pavlova
БК вперёд!!!!! Болею всегда только за них!!!!
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fk_pairs
Тут бомбический состав, никто не снялся, только рыжиков не хватает ещё.
+1
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fk_pairs
Удачи всем! Волнуюсь за Мишек! Обязательно буду смотреть и поддерживать.
+3
0
+3
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galik55
Ответ galik55
На верху написано Студия 38
https://www.youtube.com/watch?v=vjDHEPi5-vM
+1
0
+1
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galik55
Ответ olvl
Всем парам красивых чистых прокатов. Будет ли трансляция, может, кто-то знает?
На верху написано Студия 38
+1
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galik55
Тут будет очень интересно, особо не решающие соревнования, могут рискнуть. Возможно нас ожидают ультра си. Может БК 4 подкрут, может 3Л у МГ.
Удачи всем. Болею за МиГов
+3
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Маргарита В Сафронова
Вот это уже интересно. Сверх уровень. Выше мирового.
+2
-1
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olvl
Всем парам красивых чистых прокатов.
Будет ли трансляция, может, кто-то знает?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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