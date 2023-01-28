Козловский о заявлении МОК: «Нам хочется получить не просто абстрактные разговоры, а готовые решения. Надеемся, что в пользу наших спортсменов»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию МОК пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга (75,06 балла, 2-е место).

«Не очень прокат, но всякое бывает, рано или поздно такие прокаты случаются, пусть они случатся здесь, а не на более важных турнирах. Были проблемы с элементами, но по физическому состоянию, по катанию мне понравилось. После Кубка Первого канала осталась усталость и физическая, и эмоциональная, но чувствуем мы себя прилично.

Смотрели ли чемпионат Европы? Нет. Вы поймите, я не видел картинку, но последние Европы мысли выигрывали с баллами за 230, наши коллеги выиграли вообще под 240, а сейчас набирают около 200.

МОК собирается вернуть россиян? Нам хочется получить уже не просто абстрактные разговоры и какие-то мысли, мы хотим получить уже готовые решения. И надеемся, что в пользу всех наших очень талантливых спортсменов», – сказал Козловский.

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6 комментариев

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Alexander Prokofyev
Данила Козловский что скажет?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sincere
Дмитрий как всегда чёток😁
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Вадим flanec
Ответ Дарья Куликова
Как же им пудрят мозги, что даже неглупые ребята начинают путать причину и следствие!
Может стоит дочитать пост до конца, а не делать скоропалительных выводов.
+3
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+3
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пазл сошёлся
Хорошо сказал Дмитрий - абстрактные обещания и предположения мировых спортивных чинуш с кучей вариантов "не" и "без" в адрес россиян уже набили оскомину. Хватит ждать пришествия инопланетян, пора принимать конкретные решения без давления на спортсменов и подведения к нейтральному статусу как единственной возможности допуска к мировым стартам
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+4
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Дарья Куликова
Как же им пудрят мозги, что даже неглупые ребята начинают путать причину и следствие!
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дружба11
Молодец Дима, лаконично и по делу.
Успехов Вам на ПП с Сашей.
Вы-самые Лучшие!!!
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+9
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