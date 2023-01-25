Галлямов о подготовке к чемпионату Санкт-Петербурга: «Мы с Настей Мишиной готовы усложнять программы и показать максимум, над которым работаем»

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал о подготовке к чемпионату Санкт-Петербурга, который пройдет 28-29 января.

«Мы с Настей готовы усложнять программы и показать максимум, над которым работаем. Маленький промежуток времени с предыдущих соревнований не мешает нам подготовиться в плановом режиме к чемпионату Санкт‑Петербурга.

Очень рады, что сезон остается насыщенным, хотим получать удовольствие от прокатов и радовать ими публику. Уже ждем возвращения в Академию фигурного катания, где мы выросли и начинали наш с Настей спортивный путь. В предыдущие разы, когда посещал Академию, была ностальгия по юности, я тепло вспоминал былые времена», – сказал Галлямов.

Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Коляда, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский