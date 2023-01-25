Галлямов о подготовке к чемпионату Санкт-Петербурга: «Мы с Настей Мишиной готовы усложнять программы и показать максимум, над которым работаем»
Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал о подготовке к чемпионату Санкт-Петербурга, который пройдет 28-29 января.
«Мы с Настей готовы усложнять программы и показать максимум, над которым работаем. Маленький промежуток времени с предыдущих соревнований не мешает нам подготовиться в плановом режиме к чемпионату Санкт‑Петербурга.
Очень рады, что сезон остается насыщенным, хотим получать удовольствие от прокатов и радовать ими публику. Уже ждем возвращения в Академию фигурного катания, где мы выросли и начинали наш с Настей спортивный путь. В предыдущие разы, когда посещал Академию, была ностальгия по юности, я тепло вспоминал былые времена», – сказал Галлямов.
Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Коляда, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
Харизма немного другое - возможность личности в духовном отношении взвать к сердцам люлей (Википедия). Тут кому что, но не думаю, что БК или ТМ уступают.
Галлямов в этом сезоне в ударе. (Прошлые два сезона тащила Настя в плане энергетики.) Могу только догадываться, что Саше помогло.)))
Ну и программы поставлены для Саши.
А Настя эти образы уже переросла. ИХМО.
Не на секунду не сомневалась в вашей мотивации и решительность, дерзайте, Чемпионы!
Во-первых, редкие художники в широком смысле этого слова (актёры, режиссёры, певцы, художники и т.д.) многогранны. Действуют, как бы - найди свою грань, отшлифуй, сделай лучше, чем у других. Подавляющее большинство актёров играют свою маску.
Наши ТОПы из года в год используют образы, которые легли на них. МГ - праздник, драйв, БК - роковая, страптивая кросотка и Ко. ТМ - мелонхаличная, плавная, лирика.
Но новые образы нужно переосмыслить, вжиться, нужно время и харео. ПХ сразу сказали, что "забыли" про сложность ради образа. А МГ, ТМ, БК - не до этого у них гонка вооружения. И мы сами их подталкивает к этому.