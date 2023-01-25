Галлямов о подготовке к чемпионату Санкт-Петербурга: «Мы с Настей Мишиной готовы усложнять программы и показать максимум, над которым работаем»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал о подготовке к чемпионату Санкт-Петербурга, который пройдет 28-29 января.

«Мы с Настей готовы усложнять программы и показать максимум, над которым работаем. Маленький промежуток времени с предыдущих соревнований не мешает нам подготовиться в плановом режиме к чемпионату Санкт‑Петербурга.

Очень рады, что сезон остается насыщенным, хотим получать удовольствие от прокатов и радовать ими публику. Уже ждем возвращения в Академию фигурного катания, где мы выросли и начинали наш с Настей спортивный путь. В предыдущие разы, когда посещал Академию, была ностальгия по юности, я тепло вспоминал былые времена», – сказал Галлямов.

Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Коляда, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский

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31 комментарий

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Elenavasilevna
Ответ fk_pairs
Усложнение не равно харизма, ни разу. Кроме того, Я бы сказала, что вот эти усложнение мешают творческой составляющей. Галлямов в этом сезоне в ударе. (Прошлые два сезона тащила Настя в плане энергетики.) Могу только догадываться, что Саше помогло.))) Ну и программы поставлены для Саши. А Настя эти образы уже переросла. ИХМО.
Вы считаете я путаю усложнение с харизматичностью? Отнюдь.))) Но судя по тому, что БК так же многим интересны и любимы, их прокаты многим нравятся, они интересны болельщику, харизмы у них достаточно . Это что касается моего первого комментария. Здесь же в интервью Галлямов говорит именно про усложнение. Вот и я своему собеседнику написала про усложнение у БК. А то, что Галлямов затмевает Настю, тут, как я понимаю из того, что Вы написали, Вы со мной согласны)) Парное катание- это катание пары, и для меня интересно смотреть прокаты, где именно пара!
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fk_pairs
Ответ fk_pairs
Честно, у нас только ПХ действительна рушат шаблоны. Да и то со своей КП, под Индиго, которую показали на ОП и все исчезли... Наши ТОПы из года в год используют образы, которые легли на них. МГ - праздник, драйв, БК - роковая, страптивая кросотка и Ко. ТМ - мелонхаличная, плавная, лирика. Но новые образы нужно переосмыслить, вжиться, нужно время и харео. ПХ сразу сказали, что "забыли" про сложность ради образа. А МГ, ТМ, БК - не до этого у них гонка вооружения. И мы сами их подталкивает к этому.
*меланхоличная лирика. Впопыхах. Теперь глаз режут ошибки. )))
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olvl
Ответ Додик Аксель
Многим любителям фигурного катания было бы интересно посмотреть. Будем надеяться, что наши пожелания будут услышаны и нам удастся увидеть наших любимцев.
Конечно, будем.
+1
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fk_pairs
Ответ galik55
Саша, будем рады вашему 3Л, удачи, спокойствия, любим и болеем.
Как я хочу, что бы это был Лутц или каскад!!!! А не уси-паганый😢
+1
-1
0
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floret
Пусть все новые элементы получатся. Чистых прокатов. Удачи!
+4
-1
+3
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Додик Аксель
Ответ olvl
Жаль, если не будет показа. Я бы любой трансляции рада была. Хоть в ТГ, хоть где.
Многим любителям фигурного катания было бы интересно посмотреть. Будем надеяться, что наши пожелания будут услышаны и нам удастся увидеть наших любимцев.
+4
0
+4
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fk_pairs
Ответ Залина Малина
У БК как по мне - скука, что новые программы, что прошлогодние. У МГ - может быть выбор музыки спорный, но они берут своей харизмой всегда. Артистичный партнер - вообще редкость. Тот же Морозов - суперпартнер, но вообще все программы с одним и тем же выражением лица катает. Это неплохо, так как ТМ давно нашли свою нишу, рок-н-ролл вспоминать страшно. Но эмоциальный вклад в программу тоже отнимает силы. Настя в этом плане с Сашей соответствуют друг другу.
Я бы сказала энергетика у МГ сильнее, поэтому они и стали ЧМ с чистыми проката и и сильнейшим соперниками и выносили всех в одну калитку, кроме ЧР.))) И опять же воздействие на зал, тому подтверждение. В этом плане Элвис - очень им подошёл.
Харизма немного другое - возможность личности в духовном отношении взвать к сердцам люлей (Википедия). Тут кому что, но не думаю, что БК или ТМ уступают.
+2
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+2
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fk_pairs
Ответ Elenavasilevna
Это личные пристрастия)) По мне так у БК харизмы на тонну больше. Они равноценные партнеры, за ними обоими интересно следить, и усложняются они не на словах, а на деле, взять хотя бы параллельный тройной ритт. Можете минусовать сколько угодно, но Галлямов , конечно хорош, но он Настю затмевает, перетягивает одеяло на себя, это бросается в глаза.
Усложнение не равно харизма, ни разу. Кроме того, Я бы сказала, что вот эти усложнение мешают творческой составляющей.
Галлямов в этом сезоне в ударе. (Прошлые два сезона тащила Настя в плане энергетики.) Могу только догадываться, что Саше помогло.)))
Ну и программы поставлены для Саши.
А Настя эти образы уже переросла. ИХМО.
+1
0
+1
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olvl
Ответ Додик Аксель
Может кому-то удастся где-то найти и ссылку выложить. Есть же возможность транслировать, но у нас в Питере этим как-то не особенно заботятся, к сожалению.
Жаль, если не будет показа. Я бы любой трансляции рада была. Хоть в ТГ, хоть где.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
Ответ olvl
Хотя бы в записи. Пока не попадалась инфа, будет ли трансляция.
Может кому-то удастся где-то найти и ссылку выложить. Есть же возможность транслировать, но у нас в Питере этим как-то не особенно заботятся, к сожалению.
+1
0
+1
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olvl
Ответ Додик Аксель
Удачи МиГам, а нам бы всё это увидеть !
Хотя бы в записи. Пока не попадалась инфа, будет ли трансляция.
+3
-1
+2
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Natalia Gladkia
Удачи.. прекрасные, яркие, открытые и такие милые МиГи!! Желаю Вам настоящего успеха и хорошего настроения после проката, не хочется видеть расстроенное лицо Насти, пусть на нем будет только счастливая улыбка! Вперед к Победе!!
+6
-1
+5
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fk_pairs
Как же приятно читать такой тёплый посыл первой школе и юности. Все мы родом из детства, может поэтому МиГи такие открытые и уверенные.
Не на секунду не сомневалась в вашей мотивации и решительность, дерзайте, Чемпионы!
+8
-1
+7
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Додик Аксель
Удачи МиГам, а нам бы всё это увидеть !
+9
-2
+7
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Elenavasilevna
Ответ Залина Малина
Ну нет, не соглашусь) Дима неплох, но не сравнится с Сашей Г., да и Саша Б. с Настей
Вы в праве не соглашаться, Ваше мнение - это Ваше мнение, но мне всё видится совсем иначе.
+3
-4
-1
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azelana
Ответ azelana
Сложный вопрос. Во-первых, редкие художники в широком смысле этого слова (актёры, режиссёры, певцы, художники и т.д.) многогранны. Действуют, как бы - найди свою грань, отшлифуй, сделай лучше, чем у других. Подавляющее большинство актёров играют свою маску.
Во-вторых, мне, например, вообще не нужна игра лицом, в смысли гримасничания. Достаточно взгляда. Все эмоции и чувства должны быть высказаны движением, телом. в этом высокий уровень.. И излишняя костюмированность, театрализованность мне, например, претит. Гораздо ценнее выразить образ минимальными средствами. Например крашенные волосы Семененко в ПП только раздражают и отвлекают. На Кубке1К было интереснее, выразить к-поп только хореографией. И ещё дико не нравится, когда на льду идут инсценировки фильмов, подражание образам. Это напоминает то ли школьные постановки, то передачку Точь-в-точь. Это моё мнение.
+7
0
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azelana
Ответ Залина Малина
У БК как по мне - скука, что новые программы, что прошлогодние. У МГ - может быть выбор музыки спорный, но они берут своей харизмой всегда. Артистичный партнер - вообще редкость. Тот же Морозов - суперпартнер, но вообще все программы с одним и тем же выражением лица катает. Это неплохо, так как ТМ давно нашли свою нишу, рок-н-ролл вспоминать страшно. Но эмоциальный вклад в программу тоже отнимает силы. Настя в этом плане с Сашей соответствуют друг другу.
Сложный вопрос.
Во-первых, редкие художники в широком смысле этого слова (актёры, режиссёры, певцы, художники и т.д.) многогранны. Действуют, как бы - найди свою грань, отшлифуй, сделай лучше, чем у других. Подавляющее большинство актёров играют свою маску.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Залина Малина
Ответ Elenavasilevna
Это личные пристрастия)) По мне так у БК харизмы на тонну больше. Они равноценные партнеры, за ними обоими интересно следить, и усложняются они не на словах, а на деле, взять хотя бы параллельный тройной ритт. Можете минусовать сколько угодно, но Галлямов , конечно хорош, но он Настю затмевает, перетягивает одеяло на себя, это бросается в глаза.
Ну нет, не соглашусь) Дима неплох, но не сравнится с Сашей Г., да и Саша Б. с Настей
+6
-6
0
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Веселый грибочек
Удачи любимым МиГам! Успешной подготовки к очередным соревнованиям и замечательных прокатов. Пусть всё получится.🍀
+8
-3
+5
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AllaS
МиГам достижения поставленных целей . Удачных, Успешных прокатов.
+15
-3
+12
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Elenavasilevna
Ответ Залина Малина
У БК как по мне - скука, что новые программы, что прошлогодние. У МГ - может быть выбор музыки спорный, но они берут своей харизмой всегда. Артистичный партнер - вообще редкость. Тот же Морозов - суперпартнер, но вообще все программы с одним и тем же выражением лица катает. Это неплохо, так как ТМ давно нашли свою нишу, рок-н-ролл вспоминать страшно. Но эмоциальный вклад в программу тоже отнимает силы. Настя в этом плане с Сашей соответствуют друг другу.
Это личные пристрастия)) По мне так у БК харизмы на тонну больше. Они равноценные партнеры, за ними обоими интересно следить, и усложняются они не на словах, а на деле, взять хотя бы параллельный тройной ритт. Можете минусовать сколько угодно, но Галлямов , конечно хорош, но он Настю затмевает, перетягивает одеяло на себя, это бросается в глаза.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита В Сафронова
Трансляция будет?
+1
0
+1
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fk_pairs
Ответ Утренняя Аврора
Мне кажется, сами программы у вас немного архаичны. То же пресловутое Время, вперед. У Бойковых они более современно смотрятся. Галямовых и Бойковых люблю одинаково. Всегда радуюсь за них. Не знаю, кому отдавать предпочтение.
Честно, у нас только ПХ действительна рушат шаблоны. Да и то со своей КП, под Индиго, которую показали на ОП и все исчезли...
Наши ТОПы из года в год используют образы, которые легли на них. МГ - праздник, драйв, БК - роковая, страптивая кросотка и Ко. ТМ - мелонхаличная, плавная, лирика.
Но новые образы нужно переосмыслить, вжиться, нужно время и харео. ПХ сразу сказали, что "забыли" про сложность ради образа. А МГ, ТМ, БК - не до этого у них гонка вооружения. И мы сами их подталкивает к этому.
+14
-2
+12
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Allbee
Ответ galik55
Саша, будем рады вашему 3Л, удачи, спокойствия, любим и болеем.
Ойлеру тоже будем рады
+8
-4
+4
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ОлесяОлеська
Обажаю наших Мишек. Пусть удачные и великолепные будут прокаты у Саши с Настей.
+12
-3
+9
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