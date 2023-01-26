Анастасия Губанова: «Чувствую себя фавориткой чемпионата Европы, но это мне не мешает»

Грузинская фигуристка прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы в финском Эспоо, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

После короткой программы Губанова лидирует с суммой 69,81 балла.

«Прокатом, скорее, довольна. Да, была проблема на вращении, но, в целом, я справилась.

Если честно, перед стартом я сильно нервничала, подготовка была очень тяжелая морально, не могу сказать, что была на сто процентов готова к этому турниру. Но это уже второй мой чемпионат Европы, поэтому как-то нашла силы успокоиться. Старалась кататься так, чтобы получить удовольствие.

К самим соревнованиям с тренером готовились как обычно – главная задача была откатать чисто. Много внимания уделяли транзишнам и прыжкам, конечно.

Ощущаю ли себя фавориткой? Ну я это чувствую, но это мне не мешает», – сказала Губанова