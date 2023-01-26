Анастасия Губанова: «Чувствую себя фавориткой чемпионата Европы, но это мне не мешает»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы в финском Эспоо, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

После короткой программы Губанова лидирует с суммой 69,81 балла.

«Прокатом, скорее, довольна. Да, была проблема на вращении, но, в целом, я справилась.

Если честно, перед стартом я сильно нервничала, подготовка была очень тяжелая морально, не могу сказать, что была на сто процентов готова к этому турниру. Но это уже второй мой чемпионат Европы, поэтому как-то нашла силы успокоиться. Старалась кататься так, чтобы получить удовольствие.

К самим соревнованиям с тренером готовились как обычно – главная задача была откатать чисто. Много внимания уделяли транзишнам и прыжкам, конечно.

Ощущаю ли себя фавориткой? Ну я это чувствую, но это мне не мешает», – сказала Губанова

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88 комментариев

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Адриана
Ну насколько это не мешает мы увидим завтра. ПП Насти в этом году не нравится, мне кажется Боливуд это не её, к концу программы сил совсем нет ни на вращения, ни на дорожки, так было на этапах, очень надеюсь, что всё улучшила и завтра покажет красивое катание. Удачи и медали!!!
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m-mezon
Ответ Iuliia Timofeyeva
Мы за них очень рады, конечно. Однако, у нас даже дипломатических отношений с Грузией нету, они разорваны очень давно. Да даже прямого авиасообщения нет уже года 4. В свете этого факта не ясно, почему их фигуристы тренеруются у нас
Прямое авиасообщение, как критерий отбора, кому тренироваться, а кому нет - это, конечно, сильно.
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m-mezon
Ответ Татьяна Семёновна
Федерация есть, а катков и тренеров нет.
Так бывает.
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Илона Савельева
Ответ Оксана Иванова
Хороший комментарий. Помнится до нашего бана в интернете стонали многие, что мол, почему только последнюю разминку показывают. А ответ-то простой: смотреть невозможно на тех каракатиц, которые еде едут и падают без конца
Вот именно, что невозможно. Уровень последней разминки - это уже похоже на какое-то "высокое владение предметом", всё что до этого - технические потуги по заданному сценарию, да простят меня спортсмены.
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Tzaichiha
Луна слишком поверила в себя. После ее высказываний о наших девочках пусть попробует на себе, что такое ноша ответственности фаворита. Пока удар не держит.
Очень рада за Настю, но первое место после короткой некоторых слишком сковывает. Пусть все получится у нее, не надо думать о местах, а только делать, что умеет. Этот шанс Настя просто обязана использовать, это подарок для неё. И за всех русских может отомстить. Пусть знают, что наших так просто не отодвинешь. 💪💪💪
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Татьяна Семёновна
Если Губанова выиграет ЧЕ, ее тренеру присвоят звание - заслуженный тренер Грузии?
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Татьяна Семёновна
Ответ Marinaldi
Все ребята из сборной Грузии родились и выросли в России, кроме Эгадзе, он приехал из Грузии. А лед и работу тренеров оплачивает Федерация ФК Грузии, которая там есть.
Федерация есть, а катков и тренеров нет.
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Marinaldi
Все ребята из сборной Грузии родились и выросли в России, кроме Эгадзе, он приехал из Грузии. А лед и работу тренеров оплачивает Федерация ФК Грузии, которая там есть.
У нас даже дипломатических отношений с Грузией нет, да что там - даже прямого авиасообщения. Поэтому их фигуристы должны быть где угодно, но не в РФ
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Marinaldi
В Грузии нет ни катков, ни тренеров. Вся грузинская сборная живет и тренируется у нас, у наших тренеров.
Мы за них очень рады, конечно. Однако, у нас даже дипломатических отношений с Грузией нету, они разорваны очень давно. Да даже прямого авиасообщения нет уже года 4. В свете этого факта не ясно, почему их фигуристы тренеруются у нас
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pulpfiction
Ответ versa
Если Насте сил на произвольную хватит, может выиграть. Но индийская тема в произвольной не её, у Луны программа интереснее и сильнее по впечатлению.
Хорошие программы у Луны.
Настина программа достаточно однообразна.
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-1
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Akiss75
Настя очень нравится мне, как фигуристка, но лидер ЧЕ с баллами около 70 - это все, что надо знать об уровне женского фигурного катания в Европе без россиян.
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Marinaldi
Ответ Iuliia Timofeyeva
А мне, как гражданке РФ, есть дело кто тренеруется на наших гос.катках и, если они у нас занимают места, то где наши фигуристы на их катках?
Все ребята из сборной Грузии родились и выросли в России, кроме Эгадзе, он приехал из Грузии. А лед и работу тренеров оплачивает Федерация ФК Грузии, которая там есть.
+1
0
+1
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Marinaldi
Ответ Iuliia Timofeyeva
Почему грузинка катается у нас? Есть хоть один человек из РФ, который тренеруется в Грузии?
В Грузии нет ни катков, ни тренеров. Вся грузинская сборная живет и тренируется у нас, у наших тренеров.
0
0
0
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22somebody22
Боже...Залетным образом стала 1-й,и то пока только после КП,а уже фавориткой себя чувствует)))Смешно просто.
+6
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orlitza
Ответ Princess23
Чем она утерла нос? Тем что Луна косякнула? Не косякнула бы не видать малой золотой как ушей своих.. Все б так утирали
Если бы в прошлом, если бы сейчас ... "Косякнула" - значит, не уверена. Это же не первый раз.
+1
0
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Оксана Иванова
Ответ Nowhere_Girl
Да, смотреть на некоторых участниц было печально, многие радовались 50 баллам и просто выходу в ПП, хотя кто-то из них и неплохо презентовал (не помню, сколько финка 15-летняя набрала, но понравилась). Многие прям тяжело едут. На ЧР середнячки так называемые — это 65-68 баллов, ну хотя не совсем корректно сравнивать баллы соревнований внутри страны и на ЧЕ всё-таки тоже
Хороший комментарий. Помнится до нашего бана в интернете стонали многие, что мол, почему только последнюю разминку показывают. А ответ-то простой: смотреть невозможно на тех каракатиц, которые еде едут и падают без конца
+3
0
+3
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margo98
Ответ Алексей Венедиктов
Насте собрать шлем👌🏻 который она должна была по праву получать вместо загитовой.
Пусть для начала панамку хотя бы соберёт, а потом уже о шлеме мечтает
+11
0
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Валерий Петров
Ответ Iuliia Timofeyeva
А почему за счет наших гос.катков? Пусть тренеруются у своих друзяшек-европейцев, вон Мориси поехал, остальных вслед за ним в Италию, или где там он сейчас
Вернулся в Хрустальный ужн
+1
0
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Алексей Венедиктов
Насте собрать шлем👌🏻 который она должна была по праву получать вместо загитовой.
+2
-9
-7
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Iuliia Timofeyeva
Ответ nina1212
Мариам Гиоргобиани: «В Грузии пока нет ни одного нормального катка. Построят, если будут результаты, так что надо давать медали»
А почему за счет наших гос.катков? Пусть тренеруются у своих друзяшек-европейцев, вон Мориси поехал, остальных вслед за ним в Италию, или где там он сейчас
0
-1
-1
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Илона Савельева
Рада, что Николь Шотт наконец-то никто не мешает, и она развернулась во всю мощь) (простите, не сдержалась).
Насте желаю победить.
+14
0
+14
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Irina037
Хвастунья
+8
-1
+7
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Мария-Мария
Всегда нравилась Настя. Даже когда она не могла пробиться в сборную. У нее прекрасное катание. В прошлом году были красивые программы. В этом еще не видела ее программ. Насте удачи
+6
0
+6
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nina1212
Ответ Iuliia Timofeyeva
Почему грузинка катается у нас? Есть хоть один человек из РФ, который тренеруется в Грузии?
Мариам Гиоргобиани: «В Грузии пока нет ни одного нормального катка. Построят, если будут результаты, так что надо давать медали»
+1
0
+1
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m-mezon
Ответ Princess23
Чем она утерла нос? Тем что Луна косякнула? Не косякнула бы не видать малой золотой как ушей своих.. Все б так утирали
Луна косякнула, а Настя нет. Это и называет "утерла. И Настя с малой золотой, а уши свои пусть Луна рассматривает. Луна подрастила себе плечи и шею. Не знаю, насколько для нее это критично, но заваленный каскад не кажется случайным косяком. Но пусть ПП будет хотя бы не такая, как на ФГП. Настя, на мой взгляд, произвольную тоже чистоганом не пройдет. Ну, пусть ошибок будет поменьше у обеих. Если я не права, и вдруг откатают чисто, то я только за - хоть что-то можно будет посмотреть на этом ЧЕ.
ПС. да я не видела череду всех этих прекрасных дев. И пересматривать не буду. Последней разминки хватило более чем.
+2
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