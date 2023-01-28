Федор Зонов: «Победа на Российско-китайских играх – это стимул, чтобы еще совершенствовать себя и побеждать на других турнирах, усложняться»

Российский фигурист прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга (8-е место).

«Выступать первым номером несложно. Я наоборот – любитель этого стартового номера. Сам сегодня вытащил, был довольно рад. Самим прокатом немножко недоволен, конечно, сделал каскад плохо, хотя на тренировках он всегда получается хорошо. Будем работать, накатывать программу, чтобы хватало дыхалки и сил, чтобы было все идеально.

Победа на Китайско-российских играх придала сил? Летали в Китай, очень мне понравилось. Победа там – это стимул, чтобы еще совершенствовать себя и побеждать на других турнирах, усложняться.

Непосредственно в Китае все оказалось довольно легко, я был готов. Но то, что я вообще туда попал, это удивление. Ничего не предвещало этого. Я был рад», – сказал Зонов.