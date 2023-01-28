Глеб Лутфуллин: «Прокат оценю на «удовлетворительно», вращение не доделал. Тяжело вторую неделю подряд катать программу. Мыслей сняться не было»

Российский фигурист прокомментировал свое выступление с короткой программой на чемпионате Санкт-Петербурга.

Лутфуллин занял в короткой программе 3-е место с 97,15 баллами.

«Баллы долго ждал, смотрел в экранчик, какие уровни. Немножко вращение не доделал, в целом прокат оценю на «удовлетворительно».

Тяжело вторую неделю подряд катать программу, по ощущениям непривычно, мыслей сняться не было, баллы не разочаровали.

Сегодня пришла поболеть за меня моя девушка, Соня Мороз, у нее день рождения, ей 18 лет, я ее хочу поздравить. Надеюсь, получилось ей сделать подарок.

Присутствие близких волнения не добавляет, я выхожу на лед, на нем я один. Много раз катался в академии, такие полные трибуны первый раз вижу, это воодушевляет», – сказал Лутфуллин.