Наталья Бестемьянова: «После чемпионата России у Акатьевой появилась такая грация. Она получила витамин уверенности»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила прокаты российских фигуристов на Кубке Первого канала.

«Меня очень порадовало женское одиночное катание, так выросла за месяц, после чемпионата России у нее появилась такая грация, она получила, я бы сказала, витамин уверенности. Она каталась очень красиво, притом что программа была очень сложная.

[Софья] была абсолютно роскошна, очень хорошо каталась [ ] Туктамышева. На самом деле смотреть было на всех интересно, прекрасно, что пригласили не три-четыре спортсменки, а восемь, это здорово.

Мужчины у нас, конечно, очень неровные – то пан, то пропал. В короткой программе был очень хорош [Андрей] Мозалев, в произвольной понравился [Петр] Гуменник, [ ] Алиев наконец-то произвольную откатал, господи, какое счастье.

Я была в восторге от короткой программы [Анастасии] Мишиной и [Александра] Галлямова, в произвольной, возможно, сказалась разминка, на которой Саша ошибался, это очень дернуло Настю. В общем, мне показалось, что программа эмоционально у них не сложилась, хотя была одна серьезная ошибка, но они однозначно умеют кататься лучше.

[Александра] Бойкова с [Дмитрием] Козловским были очень хороши в произвольной, [Евгения] Тарасова с [Владимиром] Морозовым тоже были очень хороши, да и Ясмина Кадырова с Валерием Колесовым прекрасны, но все-таки ошибки были», – сказала Бестемьянова.

Команда Загитовой – лучшая: Галлямов кружил Акатьеву, потом она надела гангста-очки, а Алина не выпускала кубок