Наталья Бестемьянова: «После чемпионата России у Акатьевой появилась такая грация. Она получила витамин уверенности»

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила прокаты российских фигуристов на Кубке Первого канала.

«Меня очень порадовало женское одиночное катание, Акатьева так выросла за месяц, после чемпионата России у нее появилась такая грация, она получила, я бы сказала, витамин уверенности. Она каталась очень красиво, притом что программа была очень сложная.

[Софья] Муравьева была абсолютно роскошна, очень хорошо каталась [Елизавета] Туктамышева. На самом деле смотреть было на всех интересно, прекрасно, что пригласили не три-четыре спортсменки, а восемь, это здорово.

Мужчины у нас, конечно, очень неровные – то пан, то пропал. В короткой программе был очень хорош [Андрей] Мозалев, в произвольной понравился [Петр] Гуменник, [Дмитрий] Алиев наконец-то произвольную откатал, господи, какое счастье.

Я была в восторге от короткой программы [Анастасии] Мишиной и [Александра] Галлямова, в произвольной, возможно, сказалась разминка, на которой Саша ошибался, это очень дернуло Настю. В общем, мне показалось, что программа эмоционально у них не сложилась, хотя была одна серьезная ошибка, но они однозначно умеют кататься лучше.

[Александра] Бойкова с [Дмитрием] Козловским были очень хороши в произвольной, [Евгения] Тарасова с [Владимиром] Морозовым тоже были очень хороши, да и Ясмина Кадырова с Валерием Колесовым прекрасны, но все-таки ошибки были», – сказала Бестемьянова.

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29 комментариев

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tanygavr
Лучше бы у Сони артистизм появился, а грация и раньше присутствовала.
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lenapan
Ответ Маргарита В Сафронова
Соня вернула себе ощущение чемпионства. Она привыкла побеждать в юниорах и немного растерялась, когда её стали засуживать во взрослых. Сейчас всё встало на свои места.
Где ее засуживали?
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lenapan
Грация у нее и так была, а вот каталось неуверенно, и в КП, и в ПП.
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oleg
Это правда. Победа на ЧР придало Супер Сонику уверенности. Уверен, что дальше все будет только улучшаться.
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juliamart
Ответ Наталья Грабовская
Д. Алиев заслужил победу в номинации "Метаморфоза" - после провальной К. П. в произвольной восстал как "феникс из пепла" - как будто два разных человека выступали. Зато А. Мозалёв выдал феерические прокаты - даже недавних ЧР заткнул за пояс - так и хочется спросить "что это было...?".
Пришёл на пик формы или нервов меньше, чем на официальном чемпионате..
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екибастосЪ
Вообще-то, тех, кто умиляется Акатьевой надо бы на педофилию проверить. Налицо явное половое извращение.
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vb2c2sshnk
Этери Георгиева берегите своих девчонок от Питерских, а то потом на всех дедушек не напасешься
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Den3Lo
СуперСонька крутая и с каждым прокатом становится лучше. ПП в этот раз очень понравилась.
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Sat397
А чего так витаминчиков испугались? Не бойтесь, Камиле подсыпали запрещенное вещество. Но на месте тех, кто Камилу не считает невиновной, конечно я бы тоже напрягся. Ведь это означало бы, что все хрусталята...
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Сергей Южин
Как было катание детским, таким и осталось.
Но, технически она, конечно, круче всех и будет еще прибавлять.
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Bernie
Ответ Elena Savanuk
Формат КПК - скорее шоу, чем спортивный турнир. По большому счету здесь нет победителей и проигравших . У многих спад формы после ЧР, что вполне закономерно. Поэтому две программы мало кто смог откатать без срывов и погрешностей.
Загитовой это скажите.
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Тайга86
Да, Соня меняется. Почти пропала подростковость в катании, появилась элегантность, утонченность. Предпосылки были видны и раньше, но думаю, как это и обычно бывает - самый смак второй-третий сезон по взрослым. Жаль, что по взрослым еще не скоро, но уверена, по юниорам она с таким грациозным катанием несомненно будет выделяться. Удачи красотке.
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Anna Stefan
Сонечка очень элегантная и грациозная. И всегда такой была, даже малышкой. С добрым утром, Бестемьянова.
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Елизавета Смородина
Ответ Наталья Грабовская
Д. Алиев заслужил победу в номинации "Метаморфоза" - после провальной К. П. в произвольной восстал как "феникс из пепла" - как будто два разных человека выступали. Зато А. Мозалёв выдал феерические прокаты - даже недавних ЧР заткнул за пояс - так и хочется спросить "что это было...?".
Не было волнения соревновательного
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alexander bakulin
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Додик Аксель
Ответ Elena Savanuk
Формат КПК - скорее шоу, чем спортивный турнир. По большому счету здесь нет победителей и проигравших . У многих спад формы после ЧР, что вполне закономерно. Поэтому две программы мало кто смог откатать без срывов и погрешностей.
Безусловно всё так. Шоу со спортивным уклоном. ))) Хоть бы к турниру шоу программ ФФКР всё проработала и довела до участников регламент.
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LSV
Вот не стоило про витамин говорить... А то начнут вспоминать про другую фигуристку, получившую "витамин" на предыдущем Чемпионате России.
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victoire
Не надо про витамины, пожалуйста
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Elena Savanuk
Ответ Додик Аксель
К КПК особо никто не готовился из ведущих фигуристов. Многие были заняты в шоу, кто отдыхал, восстанавливался. Поэтому и такие срывы и неудачные выступления были. Уверен, что на ФГП будут совсем другие прокаты и результаты.
Формат КПК - скорее шоу, чем спортивный турнир. По большому счету здесь нет победителей и проигравших . У многих спад формы после ЧР, что вполне закономерно. Поэтому две программы мало кто смог откатать без срывов и погрешностей.
+6
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AllaS
Соня ,ну очень хороша. Красивое катание!
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Додик Аксель
К КПК особо никто не готовился из ведущих фигуристов. Многие были заняты в шоу, кто отдыхал, восстанавливался. Поэтому и такие срывы и неудачные выступления были. Уверен, что на ФГП будут совсем другие прокаты и результаты.
+13
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Competition Score
Витаминки, стаканы, ватки...И это все в "самом лучшем штабе". Ха-ха
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Наталья Грабовская
Д. Алиев заслужил победу в номинации "Метаморфоза" - после провальной К. П. в произвольной восстал как "феникс из пепла" - как будто два разных человека выступали. Зато А. Мозалёв выдал феерические прокаты - даже недавних ЧР заткнул за пояс - так и хочется спросить "что это было...?".
+14
-2
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Инна1945
Витаминку триметазидина?))
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pas33pas
Соня любимая фигуристка. Но когда прочитал "получила витамин" поперхнулся. Непростые ассоциации с некоторых пор.
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