Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Кадырова и Колесов выступят на чемпионате Санкт-Петербурга

Тренер группы Тамары Москвиной Артур Минчук рассказал, кто из фигуристов группы примет участие в чемпионате Санкт-Петербурга.

«Подготовка к чемпионату Санкт‑Петербурга проходит хорошо. Сегодня мы впервые вышли на тренировки после выступления в Москве. Ребята в хорошем настроении, готовимся показывать наши программы в очередной раз.

От нашей группы выступят четыре пары: – , – , – Валерий Колесов и юниоры Анна Москалева – Максим Ложкин», – сказал Минчук.

Чемпионат Санкт‑Петербурга пройдет в Академии фигурного катания 28-29 января.

Также Минчук прокомментировал новость о переносе финала Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.

«Конечно, это приятная новость. В любом случае выступать дома, перед своими зрителями, всегда лучше. Плюс не надо делать перелёты, сидеть лишний день и ждать тренировок и соревнований.

Ребята довольны, и мы тоже довольны. Мы стараемся выступать хорошо не только в домашних стенах. Но думаю, ребят подбодрит родной город», – цитирует Минчука «Матч ТВ».