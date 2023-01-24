Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Кадырова и Колесов выступят на чемпионате Санкт-Петербурга

Теги Тамара Москвина пары Артур Минчук Анастасия Мишина Александр Галлямов Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Ясмина Кадырова чемпионат Санкт-Петербурга Анна Москалева Максим Ложкин Фигурное катание

Тренер группы Тамары Москвиной Артур Минчук рассказал, кто из фигуристов группы примет участие в чемпионате Санкт-Петербурга.

«Подготовка к чемпионату Санкт‑Петербурга проходит хорошо. Сегодня мы впервые вышли на тренировки после выступления в Москве. Ребята в хорошем настроении, готовимся показывать наши программы в очередной раз.

От нашей группы выступят четыре пары: Анастасия МишинаАлександр Галлямов, Александра БойковаДмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов и юниоры Анна Москалева – Максим Ложкин», – сказал Минчук.

Чемпионат Санкт‑Петербурга пройдет в Академии фигурного катания 28-29 января.

Также Минчук прокомментировал новость о переносе финала Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.

«Конечно, это приятная новость. В любом случае выступать дома, перед своими зрителями, всегда лучше. Плюс не надо делать перелёты, сидеть лишний день и ждать тренировок и соревнований.

Ребята довольны, и мы тоже довольны. Мы стараемся выступать хорошо не только в домашних стенах. Но думаю, ребят подбодрит родной город», – цитирует Минчука «Матч ТВ».

11 комментариев

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Светлана Соловьева
Ответ Linda
И я!
И я
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Linda
Ответ Nastya163
После прошедшего КПК взглянула другими глазами на БК. Они не сломались после неудачного позапрошлого сезона и после того, как их назначили 3 номером в прошлом году. Они растут и улучшаются. Заметно прибавили в катании, стали все делать более пластично. Дима надежен как скала, партнёршу свою поддерживает. Ментально выросли. Это все вызывает только уважение. По мне, они в этом году поинтереснее всех в сборной пар.
Очень хорошие ребята Саша с Димой. Вот только бы падать им перестать - и совсем цены не будет.
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Linda
Ответ Ольга Калугина
За Кисиков!
И я!
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Екатерина Ивановская
Ответ Nastya163
После прошедшего КПК взглянула другими глазами на БК. Они не сломались после неудачного позапрошлого сезона и после того, как их назначили 3 номером в прошлом году. Они растут и улучшаются. Заметно прибавили в катании, стали все делать более пластично. Дима надежен как скала, партнёршу свою поддерживает. Ментально выросли. Это все вызывает только уважение. По мне, они в этом году поинтереснее всех в сборной пар.
Еще в прошлом году писала, что БК молодцы. Самое главное - они победили голову, что большая победа над собой. Их не сломали поражения, они не стали бегать по тренерам, сидят два абсолютно счастливых человека, поддерживают друг друга. Удачи БК.
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fk_pairs
А я поддержу прежде всего Мишек в непростой период. Удачи Чемпионы!
Всем гладкого льда и, в родном городе всем чистых прокатов!
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miladoc1
Ответ Nastya163
После прошедшего КПК взглянула другими глазами на БК. Они не сломались после неудачного позапрошлого сезона и после того, как их назначили 3 номером в прошлом году. Они растут и улучшаются. Заметно прибавили в катании, стали все делать более пластично. Дима надежен как скала, партнёршу свою поддерживает. Ментально выросли. Это все вызывает только уважение. По мне, они в этом году поинтереснее всех в сборной пар.
Они мне тоже стали нравится. Программы хорошие и интересные, да и катаются лучше. А МГ на мой взгляд им стали уступать и в музыке, и в постановке. Настя катает все с одинаковой мимикой, которая у нее была в прошлом году на КП.
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Nastya163
После прошедшего КПК взглянула другими глазами на БК. Они не сломались после неудачного позапрошлого сезона и после того, как их назначили 3 номером в прошлом году. Они растут и улучшаются. Заметно прибавили в катании, стали все делать более пластично. Дима надежен как скала, партнёршу свою поддерживает. Ментально выросли. Это все вызывает только уважение. По мне, они в этом году поинтереснее всех в сборной пар.
+16
-3
+13
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komronkomi lev
супер
0
-1
-1
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Ольга Калугина
За Кисиков!
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Утренняя Аврора
Галямовы и Бойковы- опять заруба будет!
+7
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Дружба11
Отлично, любимые строптивцы БК и Ясминочка с Валерием.
Мишкам тоже привет.
+9
-1
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