Татьяна Мишина: «Семененко успевает и к экзаменам готовиться, и к соревнованиям. Понимает, что титул чемпиона России накладывает ответственность»

Теги сборная России мужское катание Татьяна Мишина Евгений Семененко ТАСС Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина сообщила, что чемпион России-2023 Евгений Семененко совмещает подготовку к экзаменам с тренировками перед Кубком Первого канала.

«Он как всегда успевает и к экзаменам готовиться, и к соревнованиям, для него всегда какой-то экзамен важен.

Но он готовится к Кубку Первого канала, уже понимает, что это (титул чемпиона России) накладывает ответственность.

Конечно, он устает, но обязательно хочет сдать один экзамен на этой неделе или в начале следующей, всегда у Жени так, никуда от этого не деться», – сказала Мишина. 

Кубок Первого канала пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене» с 21 по 22 января.

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7 комментариев

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Елизавета Смородина
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Ответ galik55
И Женя и Петя получили одинаковые балы , оба серьезно учатся, очень интересные парни. Оба нравятся. Разговор вреде бы о Жене, но сразу встает перед глазами Петя. Евгению успешной сдачи экзаменов , здоровья и спортивных успехов.
И Жене, и Пете удачи в спорте и обучении! Классные парни!
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Додик Аксель
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Неуспевающим в медицине делать нечего как и в спорте... А Женя молодец ! Парень осознанно выбрал профессию, в которой надо всю жизнь учиться. В фигурном катании он тоже успешный спортсмен. Удачно сдать сессию и успешно выступить на КПК !
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Светлана Романова
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В этом штабе главный любимчик Семененко,остальные фигуристы массовка на фоне спортсмена интеллектуала.
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Kareglazaya
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Очень хороший парень. Удачи ему и в спорте, и в учебе!
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Маргарита В Сафронова
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Женя обладает сильным интеллектом. Уверена, он получит серьёзное образование и станет высококлассных специалистом.
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Denkaaaa
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Женя большой молодец!он развивается не только в фк,но и в учёбе!будущий медик!хорошей сдачи экзаменов ему!
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galik55
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И Женя и Петя получили одинаковые балы , оба серьезно учатся, очень интересные парни.
Оба нравятся. Разговор вреде бы о Жене, но сразу встает перед глазами Петя.
Евгению успешной сдачи экзаменов , здоровья и спортивных успехов.
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