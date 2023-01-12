Татьяна Мишина: «Семененко успевает и к экзаменам готовиться, и к соревнованиям. Понимает, что титул чемпиона России накладывает ответственность»

Тренер Татьяна Мишина сообщила, что чемпион России-2023 Евгений Семененко совмещает подготовку к экзаменам с тренировками перед Кубком Первого канала.

«Он как всегда успевает и к экзаменам готовиться, и к соревнованиям, для него всегда какой-то экзамен важен.

Но он готовится к Кубку Первого канала, уже понимает, что это (титул чемпиона России) накладывает ответственность.

Конечно, он устает, но обязательно хочет сдать один экзамен на этой неделе или в начале следующей, всегда у Жени так, никуда от этого не деться», – сказала Мишина.

канала пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене» с 21 по 22 января.

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