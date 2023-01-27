Трусова о перераспределении медалей чемпионата России: «Мне приятно, что будет титул, но пока рано это обсуждать»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Александра Трусова ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова высказалась о перераспределении медалей чемпионата России 2022 года. 

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) аннулировал результат Камилы Валиевой, победившей на том турнире, из-за положительной допинг-пробы, золото перейдет Трусовой. 

«Звание чемпионки России – мой первый взрослый титул.

Конечно, мне приятно, что будет титул, но, опять же, до конца все неизвестно, рано это обсуждать», – сказала Трусова. 

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

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59 комментариев

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As per
Ответ Ёжик_в_тумане
Это не ко мне вопрос, это вопрос к пастве Александры, это у них она откажется и будет медале не рада.
Что за враньё? Так это же твои собратья и писали!
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4,5A
Саша не выиграла ни один титул чр. Во время ее участия титул чемпионки честно выигрывали Анна Щербакова(три раза) и Камила Валиева(с разгромным счетом). И для всех адекватных людей Саша так и останется вице-чемпионкой Х2 и бронзовым призером Х2. Но Сашка будет хайповать на чр 2022)₽)Первым и последнем титулом в ее жизни, который получила только благодаря дисквалификации
+2
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As per
Ответ 4,5A
Абсолютно согласна. Не знаю как живут фанаты Саши , отбеливая каждую выходку
Так это не у Саши положительная проба, зачем её отбеливать?
+1
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Oleandra
Пусть бы ей было приятно, лишь бы Камилу в спорте оставили..
+1
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наталья Головченко
Вы посмотрите, а тут еще кто-то писал, что Трусова, никогда не принт эту медаль. Проглотит не глядя!!!
+1
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Ялбукца
Ответ Маргарита В Сафронова
Наревела)
Вы то Сашу поддерживаете, то гадости пишете, у вас раздвоение личности?
+2
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Ёжик_в_тумане
Ответ Люблю Женьку
А с чего она должна отказываться? Или вы напомните спортсменов, кто отказывался от медалей после допинга соперника? 🤔
Это не ко мне вопрос, это вопрос к пастве Александры, это у них она откажется и будет медале не рада.
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Иван Иванов
Ответ Alexander X
"решение", об обнулении результата, тоже можно обжаловать в CAS... другой вопрос - будут ли обжаловать 🤷
Обжаловать действия Русада должна сама Камила и/или ее представители. А раз она сама убрала титул с соцсетей, то 99,9% что она обжаловать не собирается это. Иначе если бы чувствовала свою правоту и собиралась бороться за ЧР - не убрала бы до окончательного решения.
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expertmer2020
Между нами девочками - она считает Ками виновной.
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RS97
Ответ /12/
Комментарий удален
С телеком беседуешь?)
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Наталья Кононенко
Ответ RS97
Вот если бы аннулировали звание допингистки, вам было бы приятнее. Прям нега разлилась бы по телу)))
Вопрос допинга еще открыт и никто не знает, может и Саша что то ела 😉 Но есть определение моменты, на которые допинг не влияет, ну нельзя за счет него хорошо вращаться и скользить.
А вот прокомментировать можно было более корректно.
У Саши гонора пока больше чем результатов
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RS97
Ответ Светлана Никитина
это не титул, это стечение обстоятельств. а чемпионка Валиева!
Фантазировать пока никому не запретили)
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Картман
Александра за пределами льда - увы... По части меркантильности и неадекватности поступков - она действительно первая и с большим отрывом.
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Евгения Гринева
Ответ As per
Так это не фанаты Трусовой говорили, а твои собратья. Сами сказали, сами обиделись! Вы все такие противоречивые!
Это даже админ тимтрусова писала)
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Даша Юдкина
Ответ Gilonjon862
Новую методичку подвезли? Если кто-то и писал такое, то точно не фанаты Саши
Да ладно, а кто же тогда? В какую соцсеть не зайди, да в тот же Тг или ТТ, с каждого угла было слышно "В чем вина Саши? Она и сама не рада такой победе" и тд. и тп. Кто это писал? Злые фанаты Щербаковой, чтобы таким тупым способом очернить и без того подмоченую репутацию бедной Сашеньки?
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Alexander X
Ответ Ёжик_в_тумане
Кто писал, что она откажется от медали ЧР? Не откажется, интресно афиши на шоу Рудковских уже напечатаны, титул необходимо добавить.
каким образом она может от него отказаться?🤔...
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As per
Ответ /12/
Комментарий удален
Какой чистой спортсменке проиграла Александра? Наличие положительной пробы никто не оспаривал, пробу Б никто не открывал. И репутация подмочена явно не у неё. Александра - чистая спортсменка, рекордсменка с безупречной репутацией.
+6
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RS97
Ответ Наталья Кононенко
Чем дальше, тем Трусова становится все больше неприятнее.
Вот если бы аннулировали звание допингистки, вам было бы приятнее. Прям нега разлилась бы по телу)))
+2
0
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4,5A
Ответ Наталья Кононенко
Чем дальше, тем Трусова становится все больше неприятнее.
Абсолютно согласна. Не знаю как живут фанаты Саши , отбеливая каждую выходку
+3
-1
+2
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Маргарита В Сафронова
Наревела)
+4
-2
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expertmer2020
В этом вся Саша и есть.
+5
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Alexander X
Ответ Иван Иванов
У Камилы была положительная проба на запрещенное вещество которую она сдала на Чемпионате России. Это автоматическая дисквалификация с турнира и обнуление результатов. Вне зависимости как вещество в нее попало. А оправдание относится в части срока дисквалификации за нарушение. (Т.е. когда наказывают и медалей лишают и срок дают. Ее медали лишили, а срок не дали - оправдали)
"решение", об обнулении результата, тоже можно обжаловать в CAS... другой вопрос - будут ли обжаловать 🤷
+1
0
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Светлана Никитина
это не титул, это стечение обстоятельств.
а чемпионка Валиева!
+9
-8
+1
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Наталья Кононенко
Чем дальше, тем Трусова становится все больше неприятнее.
+17
-6
+11
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