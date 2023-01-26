Камила Валиева: «Я уже вышла на тренировки. Активно восстанавливаюсь и готовлюсь к соревнованиям»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что приступила к тренировкам после болезни.

Валиева не выступала на Кубке Первого канала, но была капитаном команды.

«Всем привет! Я уже на льду, точнее, уже во вторник вышла на тренировки. 

Так что активно восстанавливаюсь и готовлюсь к соревнованиям», – сказала Валиева в телеграм-канале.

Фигуристка планирует выступить в финале Гран-при России, который пройдет с 3 по 5 марта. 

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Galym1968
Ответ Wiley Fox
Фигуристка планирует выступить в финале Гран-при России, который пройдет с 3 по 5 марта. ----- Планирует она Дельтаплан хренов Она должна быть дисквалифицирована вместе со штабом и кружочки из Дубая посылать, или на что там бабла хватит
слушай ты, жертва аборта - брысь отсюда)))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Frost30
Ответ Галия Тимкаева
После болезни 3 Акс.не стоит рисковать, а вот 3 - 4х для победы Камилочке под силу. Ну а главное, конечно, здоровье. Главное себе не навредить! Желаем удачи!
А какая болезнь то?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander X
Ответ плюшевая Ракета
Не про Загитову же, хотя в палате тоже Акатьеву возлюбили в пику Валиевой, обычный новоявленный глор Акатьевой...
да просто как-то с реальностью не бьётся🤷...
ну выиграла чр... против Ками не в форме и всего пару баллов... бэст до пиковой формы Ками - 30 с лишним баллов... о её победе на чр, забыли уже через несколько часов, а на следующий день, так сама Ками "взорвала" весь интернет... сейчас тоже "где-то там", между строк... "журналистам" даже вопросы бомонду приходится задавать: что не так с её популярностью, почему она в тени🤷 вымышленная борьба... у неё нет 5 квадов, как у Трусовой, чтобы бороться с компонентами Ками...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
плюшевая Ракета
Ответ Alexander X
эээ... а он точно про Акатьеву говорит?🤔 может какую другую имеет ввиду🤷
Не про Загитову же, хотя в палате тоже Акатьеву возлюбили в пику Валиевой, обычный новоявленный глор Акатьевой...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
grey9610212
добрая весть...
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frog19
Ответ Агент Картер
Очень надеюсь что решение РУСАДА оставят в силе и у них есть действительно весомые доказательства что препарат попал случайно. Такой талант должен сиять на льду. Ну и судя по всему мотивация у Камилы не пропала.
В Сочи таких случайных дохрена было )))
Нет на таком уровне ничего случайного, в розовых облаках то не летайте.
+7
-8
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влада Вишневская
Ответ Бедоносец
Наша умница ненаглядная! 💟 Ждём с нетерпением на соревнованиях с новыми классными программами.🙏
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влада Вишневская
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Умничка наша! Ждем на финале гран-при.
❤️❤️❤️❤️❤️
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander X
Ответ плюшевая Ракета
Какой трон? ЧР? Сколько Акатьевой дали рейтинговых баллов за победу? 0 баллов, так-как ЧР нынче это коммерческий внутренний турнир. Кстати, Сотникова 4-х кратная ЧР, Щербакова 3-х кратная ЧР при их то багах в технике, а сможет ли повторить это Акатьева с техникой на крутке? Не сможет...
эээ... а он точно про Акатьеву говорит?🤔 может какую другую имеет ввиду🤷
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
плюшевая Ракета
Ответ oleg
Поздно спохватилась. Трон уже захватили.
Какой трон? ЧР? Сколько Акатьевой дали рейтинговых баллов за победу? 0 баллов, так-как ЧР нынче это коммерческий внутренний турнир. Кстати, Сотникова 4-х кратная ЧР, Щербакова 3-х кратная ЧР при их то багах в технике, а сможет ли повторить это Акатьева с техникой на крутке? Не сможет...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lekmcz
Ответ Агент Картер
Очень надеюсь что решение РУСАДА оставят в силе и у них есть действительно весомые доказательства что препарат попал случайно. Такой талант должен сиять на льду. Ну и судя по всему мотивация у Камилы не пропала.
Русада ничего не принимала, решение вынес ДАК, Русада не восстановлена в правах, открыт новый спор с Вада.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Галия Тимкаева
Ответ Ридл
Супер новость!!!Удачи Камил!!! Желаю тебе чисто откатать с 3А и 2 4Т💪
После болезни 3 Акс.не стоит рисковать, а вот 3 - 4х для победы Камилочке под силу. Ну а главное, конечно, здоровье. Главное себе не навредить! Желаем удачи!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Агент Картер
Очень надеюсь что решение РУСАДА оставят в силе и у них есть действительно весомые доказательства что препарат попал случайно.
Такой талант должен сиять на льду. Ну и судя по всему мотивация у Камилы не пропала.
+31
-4
+27
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander X
Ответ Lekmcz
Ну Шветцкий-то на арене опять замаячил.
так он так и остаётся врачом сборной... только с тшт прекратил сотрудничество 😔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lekmcz
Ответ Оскар Муравьев
Можно подумать кто то поверил в вымышленную травму.. Заучкеевм тек, том говорила про травму... Просто дали отмашку пока ждут допинг решения не отсвечивать.. Вряд ли увидим в марте
Ну Шветцкий-то на арене опять замаячил.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander X
Ответ Jessi
Я не знаю , кто агент, но У Ками контракт с ООО «тимТутберидзе». Непонятны мотивы, конечно. Версии выдвигаются разные -от того, что я написала до чистки от препаратов
нет равных по медийности и титулам соперниц... это очень плохо для медийного лица, которым является Ками... любой исход можно в негативном свете вывернуть медийно не в её пользу... против её имиджа и образа...

p.s. под постами в соц. сетях стоит ооо "интернет решения"😔... агент тоже отдельно "прилагается"... она не "3 копейки" получает, всё таки...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lekmcz
Ответ Alexander X
ей не дали изначально выступать в этом постановочном шоу... агент, скорее всего, был против...
Какой агент? Суд приближается.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оскар Муравьев
Комментарий скрыт
+1
-13
-12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander X
Ответ Оксана Иванова
Так мы зрители только в выигрыше от такой битвы титанов ТШТ : Камила, Софья и Аделия.
где вы тут "титанов" увидели?🤔
Ками vs. Саша... вот это будет битва, когда они в форму вернутся в следующем сезоне...
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Сибилев
Ками! Удачи тебе!!!
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Галина Ченцова
Ответ Маргарита Михайловна
Теперь уже Валиевой никто не верит.
А НИКТО -это вы и еще не большая кучка провокаторов-подстрекателей?
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Комментарий скрыт
+2
-16
-14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander X
Ответ oleg
Поздно спохватилась. Трон уже захватили.
так... кто у нас чаще всего упоминался последние дни в новостях и комментах🤔 Загитова, Валиева... Трусова... Яметова... Яметова что ли???😱

p.s. не парьтесь... расслабьтесь... вам же сказали: "шоу украли"😔🙃🤪
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дружба11
Успехов Ками!
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Ответ Alexander X
ей не дали изначально выступать в этом постановочном шоу... агент, скорее всего, был против...
Я не знаю , кто агент, но У Ками контракт с ООО «тимТутберидзе». Непонятны мотивы, конечно. Версии выдвигаются разные -от того, что я написала до чистки от препаратов
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий