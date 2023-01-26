Камила Валиева: «Я уже вышла на тренировки. Активно восстанавливаюсь и готовлюсь к соревнованиям»

Российская фигуристка сообщила, что приступила к тренировкам после болезни.

Валиева не выступала на Кубке Первого канала, но была капитаном команды.

«Всем привет! Я уже на льду, точнее, уже во вторник вышла на тренировки.

Так что активно восстанавливаюсь и готовлюсь к соревнованиям», – сказала Валиева в телеграм-канале.

Фигуристка планирует выступить в финале Гран-при России, который пройдет с 3 по 5 марта.