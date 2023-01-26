Камила Валиева: «Я уже вышла на тренировки. Активно восстанавливаюсь и готовлюсь к соревнованиям»
Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что приступила к тренировкам после болезни.
Валиева не выступала на Кубке Первого канала, но была капитаном команды.
«Всем привет! Я уже на льду, точнее, уже во вторник вышла на тренировки.
Так что активно восстанавливаюсь и готовлюсь к соревнованиям», – сказала Валиева в телеграм-канале.
Фигуристка планирует выступить в финале Гран-при России, который пройдет с 3 по 5 марта.
ну выиграла чр... против Ками не в форме и всего пару баллов... бэст до пиковой формы Ками - 30 с лишним баллов... о её победе на чр, забыли уже через несколько часов, а на следующий день, так сама Ками "взорвала" весь интернет... сейчас тоже "где-то там", между строк... "журналистам" даже вопросы бомонду приходится задавать: что не так с её популярностью, почему она в тени🤷 вымышленная борьба... у неё нет 5 квадов, как у Трусовой, чтобы бороться с компонентами Ками...
Нет на таком уровне ничего случайного, в розовых облаках то не летайте.
Такой талант должен сиять на льду. Ну и судя по всему мотивация у Камилы не пропала.
p.s. под постами в соц. сетях стоит ооо "интернет решения"😔... агент тоже отдельно "прилагается"... она не "3 копейки" получает, всё таки...
Ками vs. Саша... вот это будет битва, когда они в форму вернутся в следующем сезоне...
p.s. не парьтесь... расслабьтесь... вам же сказали: "шоу украли"😔🙃🤪