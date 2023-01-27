Чемпионат США. Книрим и Фрэйзер выиграли короткую программу, Чан и Хоу – 2-е

Теги результаты чемпионат США сборная США пары Брендон Фрэйзер Алекса Книрим (Шимека) Нэтан Бартоломэй Дэнни О’Ши Максимилиано Фернандес Кэти Макбет Эмили Чан Спенсер Акира Хоу София Барам Даниэль Тюменцев Валентина Плазас Элли Кам Фигурное катание

Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер лидируют после короткой программы у пар на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.

Чемпионат США

Сан-Хосе

Пары

Короткая программа

1. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер – 81,96

2. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу – 66,86

3. Элли Кам – Дэнни О’Ши – 65,75

4. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес – 63,45

5. Соня Барам – Даниэль Тюменцев – 63,12

6. Кэти Макбет – Нэтан Бартоломэй – 56,96

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5 комментариев

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Ольга Богданова
Книримы заслуженно первые. Все элементы очень щедро отплюсовали, накатали на 4 балла выше лучшего результата в резоне (ФГП).
Все бы хорошо, но на подкруте была очень заметная ошибка (потеря равновесия корпуса на выезде), судьи моргнули явно.
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Sincere
Ответ Леличек
Книрим Фрейзер и правда накатали на эти баллы? Том там был аттракцион невиданной домашней щедрости?))
Если у нас 86 парам натягивают за аналогичный контент, то почему им 81-82 не натянуть)
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Леличек
Книрим Фрейзер и правда накатали на эти баллы? Том там был аттракцион невиданной домашней щедрости?))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Николаев
Реально почти 82 балла? Круто,если заслуженно
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Блинчик
Чемпионы мира Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер подтверждают свой высокий уровень!))
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