Чемпионат США. Книрим и Фрэйзер выиграли короткую программу, Чан и Хоу – 2-е

и лидируют после короткой программы у пар на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.

Чемпионат США

Сан-Хосе

Пары

Короткая программа

1. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер – 81,96

2. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу – 66,86

3. Элли Кам – Дэнни О’Ши – 65,75

4. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес – 63,45

5. Соня Барам – Даниэль Тюменцев – 63,12

6. Кэти Макбет – Нэтан Бартоломэй – 56,96