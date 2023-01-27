Чемпионат США. Книрим и Фрэйзер выиграли короткую программу, Чан и Хоу – 2-е
Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер лидируют после короткой программы у пар на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.
Чемпионат США
Сан-Хосе
Пары
Короткая программа
1. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер – 81,96
2. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу – 66,86
3. Элли Кам – Дэнни О’Ши – 65,75
4. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес – 63,45
5. Соня Барам – Даниэль Тюменцев – 63,12
6. Кэти Макбет – Нэтан Бартоломэй – 56,96
Все бы хорошо, но на подкруте была очень заметная ошибка (потеря равновесия корпуса на выезде), судьи моргнули явно.