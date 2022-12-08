Golden Spin. Ефимова и Бломмарт, Гамес и Коровин, Перейра и Мишо выйдут на лед с короткими программами

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8 декабря в Загребе стартует турнир Golden Spin of Zagreb. Спортивные пары представят короткие программы. 

Golden Spin of Zagreb

Загреб, Хорватия

Пары

Короткая программа

Начало – 16.00 по московскому времени

Первая разминка

3. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)

4. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) 

Вторая разминка

6. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)

7. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

8. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)

Третья разминка

9. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) 

10. Кэти Макбет – Нэтан Бартоломэй (США) 

Четвертая разминка

13. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США)

16. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) 

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