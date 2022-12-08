Golden Spin. Ефимова и Бломмарт, Гамес и Коровин, Перейра и Мишо выйдут на лед с короткими программами
8 декабря в Загребе стартует турнир Golden Spin of Zagreb. Спортивные пары представят короткие программы.
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
Пары
Короткая программа
Начало – 16.00 по московскому времени
Первая разминка
3. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)
4. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
Вторая разминка
6. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)
7. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
8. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)
Третья разминка
9. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
10. Кэти Макбет – Нэтан Бартоломэй (США)
Четвертая разминка
13. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США)
16. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
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