Петрыкина о номинации на премию ISU Skating Awards: «Была шокирована попаданием в тройку. Это отличная мотивация, приятно, что столько зрителей за меня проголосовало»

Теги женское катание сборная Эстонии ISU Skating Awards Изабо Левито Нина Петрыкина Ринка Ватанабе Фигурное катание

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина высказалась о своем включении в список номинантов на премию ISU Skating Awards.

Петрыкина номинирована в категории «Лучший новичок». 

«Я ужасно удивилась, когда меня включили в список номинантов на эту премию. А попаданием в финальную тройку я была просто таки шокирована.

Для меня это отличная мотивация, мне очень приятно, что столько зрителей за меня проголосовало – так что буду стараться и дальше радовать их своими результатами.

С моей точки зрения, Изабо Левито здесь безусловная фаворитка, у нее такие успешные выступления в этом году, но и Ринка Ватанабе тоже достойна победы. А для меня уже чудо оказаться в их компании», – передает слова Петрыкиной корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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11 комментариев

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девочкитакиедевочки
Ответ 22somebody22
Петрыкина лучший новичок?Петрыкина?Серьёзно?!))))Это же фигуристка,уровня своей соотечественницы Киибус,немки Шотт и Ко...Сколько там номинантов то всего должно быть?Неужели,никого достойнее даже для количества не могли включить? Представляю какой удар по самолюбию Илюхи Малинина...Пацан прыгал,прыгал 4,5 аксель,а его и не думали номинировать...Сон,наверное,потерял.
что вы так переживаете за закрысянского балагана.
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Tania09**
Да уж... Что еще скажешь?
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Любитель_ФК
Ответ 22somebody22
Петрыкина лучший новичок?Петрыкина?Серьёзно?!))))Это же фигуристка,уровня своей соотечественницы Киибус,немки Шотт и Ко...Сколько там номинантов то всего должно быть?Неужели,никого достойнее даже для количества не могли включить? Представляю какой удар по самолюбию Илюхи Малинина...Пацан прыгал,прыгал 4,5 аксель,а его и не думали номинировать...Сон,наверное,потерял.
Они его наверное посчитали уже не новичком, он в прошлом сезоне на ЧМ участвовал. Но выбор Петрыкиной, это что-то из области профанации всей этой премии.
+4
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Любитель_ФК
Ответ sergey-ld
Скромная и приятная девушка – пример для наших "звёзд" шоу и "амбассадорш"...
Ну если лучших новичков выбирают по их скромности, то тогда конечно и может даже победить в номинации.
+4
-3
+1
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sergey-ld
Скромная и приятная девушка – пример для наших "звёзд" шоу и "амбассадорш"...
+5
-4
+1
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Алиса без миелофона
Ответ 22somebody22
Петрыкина лучший новичок?Петрыкина?Серьёзно?!))))Это же фигуристка,уровня своей соотечественницы Киибус,немки Шотт и Ко...Сколько там номинантов то всего должно быть?Неужели,никого достойнее даже для количества не могли включить? Представляю какой удар по самолюбию Илюхи Малинина...Пацан прыгал,прыгал 4,5 аксель,а его и не думали номинировать...Сон,наверное,потерял.
ну не, Нина сейчас явно сильнее Эвы Лотты и Шотт.
а первый этап идет не от жюри, а от простых людей, которые голосовали - простым людям, полагаю, запомнилась просто изумительная короткая Нины этого сезона
+15
-2
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Майя Багрянцева
Ответ 22somebody22
Петрыкина лучший новичок?Петрыкина?Серьёзно?!))))Это же фигуристка,уровня своей соотечественницы Киибус,немки Шотт и Ко...Сколько там номинантов то всего должно быть?Неужели,никого достойнее даже для количества не могли включить? Представляю какой удар по самолюбию Илюхи Малинина...Пацан прыгал,прыгал 4,5 аксель,а его и не думали номинировать...Сон,наверное,потерял.
у Малинина есть отдельная номинация. Своя личная :) награду он и так получит
+4
-1
+3
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ДИАНА
Нина хорошая девочка 👍
+7
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+7
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22somebody22
Петрыкина лучший новичок?Петрыкина?Серьёзно?!))))Это же фигуристка,уровня своей соотечественницы Киибус,немки Шотт и Ко...Сколько там номинантов то всего должно быть?Неужели,никого достойнее даже для количества не могли включить?
Представляю какой удар по самолюбию Илюхи Малинина...Пацан прыгал,прыгал 4,5 аксель,а его и не думали номинировать...Сон,наверное,потерял.
+21
-7
+14
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JBond
Скромняга) Пожелаю удачи в ПП
+16
-1
+15
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Андрей Яковлев
хто такая петрыкина и в каком деле он лучший новичок?
Вот Петрыкина знаю.
"..учишься, учишься, а тут, бац, вторая смена"
+6
-12
-6
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