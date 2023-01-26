Петрыкина о номинации на премию ISU Skating Awards: «Была шокирована попаданием в тройку. Это отличная мотивация, приятно, что столько зрителей за меня проголосовало»
Эстонская фигуристка Нина Петрыкина высказалась о своем включении в список номинантов на премию ISU Skating Awards.
Петрыкина номинирована в категории «Лучший новичок».
«Я ужасно удивилась, когда меня включили в список номинантов на эту премию. А попаданием в финальную тройку я была просто таки шокирована.
Для меня это отличная мотивация, мне очень приятно, что столько зрителей за меня проголосовало – так что буду стараться и дальше радовать их своими результатами.
С моей точки зрения, Изабо Левито здесь безусловная фаворитка, у нее такие успешные выступления в этом году, но и Ринка Ватанабе тоже достойна победы. А для меня уже чудо оказаться в их компании», – передает слова Петрыкиной корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.
а первый этап идет не от жюри, а от простых людей, которые голосовали - простым людям, полагаю, запомнилась просто изумительная короткая Нины этого сезона
Представляю какой удар по самолюбию Илюхи Малинина...Пацан прыгал,прыгал 4,5 аксель,а его и не думали номинировать...Сон,наверное,потерял.
Вот Петрыкина знаю.
"..учишься, учишься, а тут, бац, вторая смена"