Петрыкина о номинации на премию ISU Skating Awards: «Была шокирована попаданием в тройку. Это отличная мотивация, приятно, что столько зрителей за меня проголосовало»

Эстонская фигуристка высказалась о своем включении в список номинантов на премию .

Петрыкина номинирована в категории «Лучший новичок».

«Я ужасно удивилась, когда меня включили в список номинантов на эту премию. А попаданием в финальную тройку я была просто таки шокирована.

Для меня это отличная мотивация, мне очень приятно, что столько зрителей за меня проголосовало – так что буду стараться и дальше радовать их своими результатами.

С моей точки зрения, здесь безусловная фаворитка, у нее такие успешные выступления в этом году, но и тоже достойна победы. А для меня уже чудо оказаться в их компании», – передает слова Петрыкиной корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.