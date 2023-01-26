Федерация фигурного катания Канады пока не получила от ФФКР согласия на переход Ульяны Ширяевой

Теги сборная России ФФКР сборная Канады женское катание ТАСС Ульяна Ширяева Фигурное катание

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) пока не получала от Федерации фигурного катания России (ФФКР) согласия на переход фигуристки Ульяны Ширяевой. 

«Ульяна Ширяева не была освобождена Федерацией фигурного катания России», – сообщил представитель Skate Canada.

О переходе 15-летней Ширяевой в сборную Канады стало известно в августе 2022 года. Фигуристка переехала в эту страну вместе с родителями.

В 2021 году Ширяева выиграла бронзу среди юниорок на этапе Кубка России, на первенстве страны среди юниоров-2022 заняла 11-е место. 

Почему наши фигуристы так нужны Канаде? Этично ли сейчас менять гражданство? А что если позовут Трусову?

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14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
Ответ Зойч
Ну насчёт сколь угодно долго - это уже враньё.
Есть спортсмены, ждущие годами, ведущие переговоры. И получающие - пшик. В спорте год - уже огромный простой. Три - фактически конец карьеры
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FULHAM LONDON
Если захотят они быстро этот вопрос с ИСУ решат в экстренном порядке, без оглядки на ФК России.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nina1212
Ответ Валерий Петров
А разве Девис и Смолкин сменили федру?
по мнению хейтеров они уже несколько федераций поменяли. Сами придумали, сами поверили
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Петров
Ответ Andrea Alana
Ну она же не Диана Дэвис, а дочка обычных родителей. Конечно палки в колеса наша федра вставлять будет, хотя она никто и звать ее никак в международном масштабе.
А разве Девис и Смолкин сменили федру?
+1
0
+1
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sergey-ld
Тов.Коган, ну если родители так уж решительно желают канады – освободите девицу и благословите всю семью тёплым благословением и.о.патриарха российского фигурокатания – всё равно "насильно мил не будешь", а нам – тягловым россиянам, отчисляющим свои деньги в виде налогов на покаталки в том числе – будет чуть посвободней – "баба с возу – кобыле легче"...
Да, – перед тем как благословить – не забудьте взыскать с них всю сумму, которую мы на девушку потратили и передать её на развитие детского фигурокатания – во славу Российского спорта!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зойч
Ответ Анна Беляева
Немного о том, насколько просто в реальной жизни, а не в комментариях на спортсе перейти катать за другую федерацию. Хотеть спортсмен может что угодно, а решать будет ФФКР. И решать она может сколь угодно долго и в любую сторону.
Ну насчёт сколь угодно долго - это уже враньё.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrea Alana
Ответ Katerina Sunny
В смысле, что не получила релиз? У ФФКР же вроде в декабре что-то планировалось. Или ещё бумаги не оформили или и не будет перехода.
Ну она же не Диана Дэвис, а дочка обычных родителей. Конечно палки в колеса наша федра вставлять будет, хотя она никто и звать ее никак в международном масштабе.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
Немного о том, насколько просто в реальной жизни, а не в комментариях на спортсе перейти катать за другую федерацию. Хотеть спортсмен может что угодно, а решать будет ФФКР. И решать она может сколь угодно долго и в любую сторону.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
1 1
Не была освобождена от обязательств, которые возникают у спортсмена при выступлении на ЧР и ПР.
Это общее правило ISU, а не особенности национального фигурного катания.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Ivanov
Ответ Viks
«Ульяна Ширяева не была освобождена Федерацией фигурного катания России» --- От чего? Она - крепостная? У неё обязывающий контракт с ФФКР?
+
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Ivanov
она что рабыня?
вообще-то НЕТ международных стартов для рабсиян
ну и??
+3
-10
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Разрешить кататься в Канаде - внутреннее дело Канады. Разрешить кататься ЗА Канаду на соревнованиях ИСУ - дело ИСУ.
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
«Ульяна Ширяева не была освобождена Федерацией фигурного катания России» --- От чего? Она - крепостная? У неё обязывающий контракт с ФФКР?
+7
-9
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
В смысле, что не получила релиз? У ФФКР же вроде в декабре что-то планировалось. Или ещё бумаги не оформили или и не будет перехода.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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