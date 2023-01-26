Федерация фигурного катания Канады пока не получила от ФФКР согласия на переход Ульяны Ширяевой
Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) пока не получала от Федерации фигурного катания России (ФФКР) согласия на переход фигуристки Ульяны Ширяевой.
«Ульяна Ширяева не была освобождена Федерацией фигурного катания России», – сообщил представитель Skate Canada.
О переходе 15-летней Ширяевой в сборную Канады стало известно в августе 2022 года. Фигуристка переехала в эту страну вместе с родителями.
В 2021 году Ширяева выиграла бронзу среди юниорок на этапе Кубка России, на первенстве страны среди юниоров-2022 заняла 11-е место.
Почему наши фигуристы так нужны Канаде? Этично ли сейчас менять гражданство? А что если позовут Трусову?
Да, – перед тем как благословить – не забудьте взыскать с них всю сумму, которую мы на девушку потратили и передать её на развитие детского фигурокатания – во славу Российского спорта!
Это общее правило ISU, а не особенности национального фигурного катания.
вообще-то НЕТ международных стартов для рабсиян
ну и??