Федерация фигурного катания Канады пока не получила от ФФКР согласия на переход Ульяны Ширяевой

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) пока не получала от Федерации фигурного катания России ( ) согласия на переход фигуристки Ульяны Ширяевой.

«Ульяна Ширяева не была освобождена Федерацией фигурного катания России», – сообщил представитель Skate Canada.

О переходе 15-летней Ширяевой в сборную Канады стало известно в августе 2022 года. Фигуристка переехала в эту страну вместе с родителями.

В 2021 году Ширяева выиграла бронзу среди юниорок на этапе Кубка России, на первенстве страны среди юниоров-2022 заняла 11-е место.

Почему наши фигуристы так нужны Канаде? Этично ли сейчас менять гражданство? А что если позовут Трусову?