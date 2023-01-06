Тренер Волков о выступлении дочери за Канаду: «Выбрали страну, в которой психологически намного спокойнее тренироваться»

Теги сборная России ФФКР сборная Канады женское катание Политика Александр Волков Алекса Волкова Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Александр Волков объяснил, почему его дочь Алекса выступает за Канаду.

14‑летняя Алекса – дочь Волкова и его супруги Мартины Даженэ из Канады. Девочка тренируется у родителей, ранее она участвовала в российских соревнованиях.

– Ваша старшая дочка Алекса с этого сезона выступает за Канаду. Почему семья приняла такое решение?

– Мы так решили еще до изоляции российских спортсменов от международных стартов, с политикой никак не связано. Просто раньше Алекса по возрасту не могла выходить на мировой уровень: ей только в октябре исполнилось 14 лет.

Все дело в безумной конкуренции среди российских девочек. Их спортивная жизнь такая короткая… Выиграла в 15 лет Олимпиаду и в 16–17 закончила.

А нам хотелось, чтобы дочь каталась дольше. Поэтому выбрали страну, в которой психологически намного спокойнее тренироваться. И сейчас мы особенно понимаем, как были правы: ведь Алекса может выступать на международных турнирах.

– Еще в прошлом сезоне Алекса выступала на российских стартах. Как удалось сменить спортивную федерацию без карантина?

– Алекса канадка по рождению, имеет гражданство этой страны. Она никогда не состояла в сборной России, поэтому ФФКР спокойно ее отпустила.

Сейчас моя дочь в Канаде. Она уже выиграла чемпионат Квебека среди юниоров – это соревнование, по результатам которого отбираются на чемпионат страны. Алекса победила среди 23 девочек, и теперь ее ждет национальное первенство Канады в январе, – рассказал Волков.

Почему наши фигуристы так нужны Канаде? Этично ли сейчас менять гражданство? А что если позовут Трусову?

 

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3 комментария

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Мурманчанин37
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Ответ Yasenka
Выиграла в 15 лет олимпиаду и в 16-17 начала жить полной жизнью с огромным заработком. Какая скукота. Вот то ли дело в Канаде! катаешься до 30, и никто о тебе не знает :) а родители оплачивают все твои тренировки, ну или ты сам, подрабатывая где-нибудь в кафе))
"Вы просто завидуете долгим карьерам" (с)😊
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Defender64
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Надо будет запомнить - может, съездит на ГС от Канады. А то там не на кого смотреть без слез, кроме Рюйтер - где, кстати, она?
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Yasenka
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Выиграла в 15 лет олимпиаду и в 16-17 начала жить полной жизнью с огромным заработком. Какая скукота. Вот то ли дело в Канаде!

катаешься до 30, и никто о тебе не знает :) а родители оплачивают все твои тренировки, ну или ты сам, подрабатывая где-нибудь в кафе))
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