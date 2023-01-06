Тренер Волков о выступлении дочери за Канаду: «Выбрали страну, в которой психологически намного спокойнее тренироваться»

Тренер по фигурному катанию Александр Волков объяснил, почему его дочь Алекса выступает за Канаду.

14‑летняя Алекса – дочь Волкова и его супруги Мартины Даженэ из Канады. Девочка тренируется у родителей, ранее она участвовала в российских соревнованиях.

– Ваша старшая дочка Алекса с этого сезона выступает за Канаду. Почему семья приняла такое решение?

– Мы так решили еще до изоляции российских спортсменов от международных стартов, с политикой никак не связано. Просто раньше Алекса по возрасту не могла выходить на мировой уровень: ей только в октябре исполнилось 14 лет.

Все дело в безумной конкуренции среди российских девочек. Их спортивная жизнь такая короткая… Выиграла в 15 лет Олимпиаду и в 16–17 закончила.

А нам хотелось, чтобы дочь каталась дольше. Поэтому выбрали страну, в которой психологически намного спокойнее тренироваться. И сейчас мы особенно понимаем, как были правы: ведь Алекса может выступать на международных турнирах.

– Еще в прошлом сезоне Алекса выступала на российских стартах. Как удалось сменить спортивную федерацию без карантина?

– Алекса канадка по рождению, имеет гражданство этой страны. Она никогда не состояла в сборной России, поэтому ФФКР спокойно ее отпустила.

Сейчас моя дочь в Канаде. Она уже выиграла чемпионат Квебека среди юниоров – это соревнование, по результатам которого отбираются на чемпионат страны. Алекса победила среди 23 девочек, и теперь ее ждет национальное первенство Канады в январе, – рассказал Волков.

Почему наши фигуристы так нужны Канаде? Этично ли сейчас менять гражданство? А что если позовут Трусову?