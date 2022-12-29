Алина Загитова показала фотоcет в черном кожаном костюме

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила новый фотосет.

Снимки опубликованы в телеграм-канале фигуристки. Она одета в черный кожаный костюм.

Пожалуй, лучшее интервью Загитовой: мыла коньки святой водой и боялась Бузову – а сердце, «возможно», занято