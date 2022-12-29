Алина Загитова показала фотоcет в черном кожаном костюме
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила новый фотосет.
Снимки опубликованы в телеграм-канале фигуристки. Она одета в черный кожаный костюм.
Пожалуй, лучшее интервью Загитовой: мыла коньки святой водой и боялась Бузову – а сердце, «возможно», занято
Без макияжа. А как же хороша.
Лара Крофт это Анджелина Джоли. Там и внешность, и харизма соответствуют. А тут не по сеньке шапка 😆
А жалко, испортили этой исподней майкой-алкоголичкой такой интересный лук.
Считаешь себя самым умным и проницательным - что ж, поздравляю.
О некоторых вещах у меня очень хорошая памать. Была такая сцена перед ПП на ОИ, где Алина идет по коридору (ко льду?) твердой поступью. На этой фотографии она как будто об этом вспоминает, но уже с тайной улыбкой в глазах ))