Алина Загитова показала фотоcет в черном кожаном костюме

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила новый фотосет.

Снимки опубликованы в телеграм-канале фигуристки. Она одета в черный кожаный костюм.

Пожалуй, лучшее интервью Загитовой: мыла коньки святой водой и боялась Бузову – а сердце, «возможно», занято

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86 комментариев

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Фрида Ремарк
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Ответ Askorbinka
Это жомме, пусть смотрит, а не вопит про фотошоп). Настолько живые, настоящие фото.
Да, все знают что Алина красавица, и в жизни ещё краше, просто от этого и бесятся, что слишком хороша))
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AllaS
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Есть натуральная Красавица в ФК и это Алина.
Без макияжа. А как же хороша.
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Светлана Толасова
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Фотосессия - огонь! Глаз невозможно оторвать!Красавица! Нет Алине равных!
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impartiality
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Ответ IrinaVS
Какая Алина красивая без макияжа♥️. Интересный фотосет, за дерзким, смелым образом прячется ранимая и очень нежная девушка.
Не сговариваясь, написали схожее впечатление) Значит, образ передан безошибочно, как всегда.
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Askorbinka
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Ответ Фрида Ремарк
А вообще, кто ещё может так получаться с разных ракурсов на случайных фото? https://ibb.co/6mKdP2j и https://ibb.co/JrKGJv3 , просто сказочной красоты девушка!
Это жомме, пусть смотрит, а не вопит про фотошоп). Настолько живые, настоящие фото.
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Osik92
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Все прекрасно но хочется фотосета в плейбой ну или на худой конец максим))) если уж бабасян отфотошопленная снялась то Заги сам бог велел с бомбической фигурой и сексуальностью появится на развороте
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Ekoplane
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Ответ закрыт по беспределу
Я уже в прошлый раз сказал: мне никого убеждать не надо. Кто-то верит мне, кто-то нет. Бывает. Считаешь себя самым умным и проницательным - что ж, поздравляю.
Нечего протягивать ладошки к болельщикам Алины для плюсиков, а потом их же поливать коричневой субстанцией. Это очень невоспитанно, не делайте так ))
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Askorbinka
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Ответ Фрида Ремарк
А меня восхитила эта фотография https://ibb.co/Jk39XNn какой же все таки у Алины идеальный профиль, такая точёная!
Волшебная Алина!
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Noname No
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Ответ fillette
Почему невозможно? В латексе, да, жарковато. А в коже норм (хотя, наверное, не под софитами )).
Да я по собственному опыту пишу) Решила значит последовать модным тенденциям и примерила эти брюки и... Чуть не умерла от жары. В примерочной! А я ведь толком не двигалась в них. С завистью поглядываю на девушек, которым в коже норм. Из кожи терплю только обувь и аксессуары.
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Gemma157
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Ответ Оле-Лукойе
Огонь просто. По названию сначала показалось, что чуть ли не БДСМ будет, но оказался очень красивый костюм, у Алины - минимум макияжа, и она такая естественная и красивая.
А по-моему БДСМ и получилось. Плетки только не хватает 😆
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Gemma157
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Ответ Туц
Офигенный фотосет) Сразу показалку "Лара Крофт" вспомнила)
Это та показалка где она полномера собирала волосы и расстегивала куртку?
Лара Крофт это Анджелина Джоли. Там и внешность, и харизма соответствуют. А тут не по сеньке шапка 😆
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Maturmalai
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Две пары лямок = стилистический дебилизм.

А жалко, испортили этой исподней майкой-алкоголичкой такой интересный лук.
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закрыт по беспределу
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Ответ Ekoplane
Уже в прошлый раз было не убедительно )) Кто хочет подставить Алину под критику, тот против Алины. Покажите мне статью про Щербакову, где расписывают ее падения, удаление флага своей страны, подсиживание "подруг" и прочие прелести и как Вы требуете вывести эту статью на главную.
Я уже в прошлый раз сказал: мне никого убеждать не надо. Кто-то верит мне, кто-то нет. Бывает.
Считаешь себя самым умным и проницательным - что ж, поздравляю.
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Ekoplane
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Ответ fillette
Да, эта ее прога очень выделяется. И если ее вдруг поставил Глейх, то мне интересно, чем это его приличным вдруг тогда накрыло )).
Вот не верю я, что это он. Никогда не поверю. Что помог, да. Но на этом все. Наверное мы никогда не узнаем точно. Тайны Мадридского двора ))
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Венгер
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Ответ мистер бин
Не знаю чем объяснить, вроде бы по всем данным Загитова красивее Медведевой, но на фото Женя выходит сексуальнее.
Это ты так прикалываешься, что ли?
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Gemma157
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Столько фотошопа что на себя не похожа..
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alexnew
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Я просто не понимаю, причем тут Рудковская. Эту я всегда терпеть не мог. :)
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alexnew
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Ответ Milorada K
А рудковских вам достаточно? Вон янины изречения каждую минуту появляются.
Мне Рудковская вообще не нужна. Но я же не могу ее убрать из информационного пространства...
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И это все о нем
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Алина хороша во всех образах ,к этому уже можно привыкнуть ,но везде она разная ,даже на этих фото ,где немного раслабленна ,в глазах вопрос ,в вот взгляд вперёд ,а вот и ответ ,что всё будет хорошо,замечательная девушка!
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alexnew
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Ответ Rashida
Рудковская вам в помощь.
Зачем мне какая-то Рудковская?
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Ekoplane
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Ответ fillette
Да уж, ту же Лару вспомнить ))... И вообще, эти фотки очень в ее стиле - баланс нежности и напора )..
И решительности, не забываем решительность ))
О некоторых вещах у меня очень хорошая памать. Была такая сцена перед ПП на ОИ, где Алина идет по коридору (ко льду?) твердой поступью. На этой фотографии она как будто об этом вспоминает, но уже с тайной улыбкой в глазах ))
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На Пекин
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Сколько разных образов показала нам Алина, везде разная и везде естественная, это удивительно.
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Вадим Калинин
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Шикарная красотка Алина! Вспоминается блистательная программа в исполнении нашей чемпионки. Лара Крофт - бесподобно, неповторимо!
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мистер бин
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Не знаю чем объяснить, вроде бы по всем данным Загитова красивее Медведевой, но на фото Женя выходит сексуальнее.
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fillette
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Ответ Rashida
Рудковская вам в помощь.
Или Матуа )).
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