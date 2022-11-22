Картина, написанная Загитовой и юным следж-хоккеистом, продается на благотворительном аукционе. Начальная цена – 25 000 рублей

Картина, созданная олимпийской чемпионкой по фигурному катанию и игроком детской команды по следж-хоккею «Спартак» Макаром Гостюхиным в 2019 году, продается на благотворительном аукционе.

«Друзья, начинаем вас знакомить с уникальными лотами добрых торгов!

Лот № 19 – картина, созданная Алиной Загитовой – уникальной фигуристкой, завоевавшей все возможные титулы в мировом фигурном одиночном катании, и Макаром Гостюхиным – игроком детской команды по следж-хоккею «Спартак», г. Москва.

Картина была создана в 2019 году в рамках проекта «Хоккей – мир ярких красок», который запустила Федерация адаптивного хоккея, чтобы поддержать детей с ограниченными возможностями, которые занимаются адаптивным хоккеем.

Холст, акриловые краски, размер 100х70 см, 2019 г. Начальная цена: 25 000 руб.

Дорогие фанаты и поклонники Алины, у вас есть уникальная возможность приобрести написанную Алиной картину, наполненную светом и добром, а также сделать доброе дело (все средства от продажи будут направлены в Федерацию адаптивного хоккея для помощи их подопечным)», – сообщили организаторы аукциона.