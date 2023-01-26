Елизавета Нугуманова не допущена к чемпионату Санкт-Петербурга по фигурному катанию

Фигуристка Елизавета Нугуманова не допущена до чемпионата Санкт-Петербурга, который пройдет 28-29 января.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга. Ранее Нугуманова, которая еще не выступала на соревнованиях в нынешнем сезоне, числилась в списке участников турнира.

«Нугуманова не допущена до чемпионата Санкт-Петербурга, выступать на нем не будет», – заявили в федерации.

Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Коляда, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский