Елизавета Нугуманова не допущена к чемпионату Санкт-Петербурга по фигурному катанию

Теги сборная России женское катание Елизавета Нугуманова чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Нугуманова не допущена до чемпионата Санкт-Петербурга, который пройдет 28-29 января.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга. Ранее Нугуманова, которая еще не выступала на соревнованиях в нынешнем сезоне, числилась в списке участников турнира.

«Нугуманова не допущена до чемпионата Санкт-Петербурга, выступать на нем не будет», – заявили в федерации.

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211 комментариев

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Шубная моль
Ответ zzz-j
Пункт 4 - это про щ и к, только с поправкой - народной любви там не было и не будет собсно, ибо своими руками и руками пиарщиков все спущено в клозет)))
Ну нет, у Косторной есть свои фанаты. Она довольно яркая фигуристка, да и личность неординарная.
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Шубная моль
Ответ Darth_Pershman
Так тут безо всяких обид все ясно. На Оп/КП фигуристка отсутствовала, на этапы не заявлялась, с какого рожна допускать даже на водокачку?
Но Таллалайкину же допустили. Видимо это не причина. Хотя непонятно с чем Нугуманова собиралась выступать, если никакой информации про ее проги не было
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Ir_rish
Ответ Angry Dude
"очевидно лживых заверениях"? Кому очевидно? Почему очевидно? Обратиться в федерацию, которая и приняла такое решение - так себе идея. И не в полицию, кто там примет такое заявление? А вот в суд - надо бы. Или плюнуть на этот лицемерный кодекс и пойти к журналистам.
Ты сказал- я поверил. Ты повторил- я засомневался. Ты стал настаивать- и я понял, что ты лжешь.(с)
Вот Лиза со своими заверениями о якобы имеющихся доказательствах согласно этой притче как раз на третьей стадии и находится. (в моей картине мира).
ОК, хоть суд, хоть журналисты. Было бы, с чем идти.
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Angry Dude
Ответ Ir_rish
Мое мнение основывается исключительно на затеянном ею скандале и очевидно лживых заверениях о наличии доказательств. Обратиться в федерацию или прямо в полицию ей, по-видимому, тоже кодекс не позволяет?
"очевидно лживых заверениях"? Кому очевидно? Почему очевидно?
Обратиться в федерацию, которая и приняла такое решение - так себе идея. И не в полицию, кто там примет такое заявление? А вот в суд - надо бы. Или плюнуть на этот лицемерный кодекс и пойти к журналистам.
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Ir_rish
Ответ Angry Dude
Судя по "одной лживой скандалистки", ваше мнение не является непредвзятым. Возможно самой ей высказаться запрещает недавно принятый кодекс.
Мое мнение основывается исключительно на затеянном ею скандале и очевидно лживых заверениях о наличии доказательств.
Обратиться в федерацию или прямо в полицию ей, по-видимому, тоже кодекс не позволяет?
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Angry Dude
Ответ Ir_rish
Очевидно изменения происходили всегда, но никогда и никого не интересовали. Менять что-либо ради одной лживой скандалистки врядли имеет смысл. Кстати, о "конфликте" Нугумановой с тренером все слышали исключительно от нее. Почему бы и теперь ей, в рамках сохранения традиций, не выступить в роли "информ-бюро"?
Судя по "одной лживой скандалистки", ваше мнение не является непредвзятым. Возможно самой ей высказаться запрещает недавно принятый кодекс.
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Ir_rish
Ответ Angry Dude
Ну про Дарью Осипову мне ничего неизвестно. Хотя если бы её вдруг сняли, оглашение причин не помешало бы. А вот про Нугуманову все слышали, о её конфликте с предыдущим тренером, о том что её почему то не заявили на финал кубка России в прошлом году итд. В интересах питерской федры было бы объяснить, почему Лизу сняли с соревнований, чтобы избежать вопросов о добросовестности такого решения.
Очевидно изменения происходили всегда, но никогда и никого не интересовали. Менять что-либо ради одной лживой скандалистки врядли имеет смысл.
Кстати, о "конфликте" Нугумановой с тренером все слышали исключительно от нее. Почему бы и теперь ей, в рамках сохранения традиций, не выступить в роли "информ-бюро"?
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Linda
Ответ Darth_Pershman
Как там насчет всех переломанных парней? Насчет тактики выжженной земли по отношению к другим одиночникам, пока катал Плющенко? Насчет окончательно загинувшей после перехода к нему Гуляковой? Насчет полного слива Гуляковой и Самодуровой ради Лизы? Насчет перепроданной в Израиль прошедшим летом Дмитриевой, кажется? Насчет облапошивания и выдавливания из профессии первого тренера Лизы после ее сманивания? Насчет отсутствия реагирования на дедовщину среди парней в 90е?
Вот про переход Марии слышала, а про "перепродажу" - нет. Не продешевил хоть Профессор, надеюсь? Кто сливал Настю и Соню С и каким образом? Может быть, сами девочки (очень мне нравились обе, особенно Соня) не потянули или не сочли нужным дальше убиваться на тренировках, чтобы держаться во второй половине российского десятка? Можно подумать, у других тренеров есть топовые фигуристки в районе двадцати. "Дедовщина" в 90-е - так "не мы виноваты - время виновато"... Напомните. кроме Евгения Викторовича кто-нибудь из "мишинских" жаловался, что его сильно забижают? Про первого тренера Лизона слышала, так Профессор чтО - действительно "присвоил" ее заслуги? Или просто не предоставил работу в своей команде?
Попыталась в меру своей осведомленности ответить на поставленные вопросы, но получилось как-то "по-одесски" - вопросом на вопрос...
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Angry Dude
Ответ Ir_rish
A был когда-либо прецедент, что отличия между предварительной и окончательной заявкой на соревнования уровня городского чемпионата детально комментировались? И заметил бы кто-нибудь, если бы из заявки вдруг исчезла не Елизавета Нугуманова, а к примеру, Дарья Осипова? И стал бы требовать обьяснений от федерации по этому поводу?
Ну про Дарью Осипову мне ничего неизвестно. Хотя если бы её вдруг сняли, оглашение причин не помешало бы. А вот про Нугуманову все слышали, о её конфликте с предыдущим тренером, о том что её почему то не заявили на финал кубка России в прошлом году итд. В интересах питерской федры было бы объяснить, почему Лизу сняли с соревнований, чтобы избежать вопросов о добросовестности такого решения.
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Ir_rish
Ответ Angry Dude
Нормально так. Русским по белому написано: "Нугуманова не допущена до чемпионата Санкт-Петербурга, выступать на нем не будет", - сообщили в федерации." Не сама снялась, а именно не допущена. Без объяснения причин. Но отстирыватели польт не дремлют: "да может она сама снялась, да её вообще в Питере нет, да бла-бла-бла..." Ну и какое отношение это всё имеет к недопуску? Красавцы чо. Не думаете, что так же могут поступить с любой из ваших любимок. В лёгкую! И где наши доблестные спортивные журналисты? Задать простой вопрос "почему?" религия не позволяет?
Хороший вопрос об отсутствии доблестных спортивных журналистов. Которые готовы без мыла залезть куда угодно, но почему-то не удосужатся задать простой вопрос в открытых соцсетях: "Лиза, что случилось?"
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Ir_rish
Ответ Angry Dude
Забавно как отминусовали ваш коммент. Была в заявке и вдруг исчезла, но комментировать и объяснять мы ничего не будем.
A был когда-либо прецедент, что отличия между предварительной и окончательной заявкой на соревнования уровня городского чемпионата детально комментировались?
И заметил бы кто-нибудь, если бы из заявки вдруг исчезла не Елизавета Нугуманова, а к примеру, Дарья Осипова?
И стал бы требовать обьяснений от федерации по этому поводу?
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ncher
Ответ Кудря
не прошла она диспансеризацию , поэтому не допустили
Спасибо!
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Алеся Ткаченко
Ответ Алеся Ткаченко
И с какой стати Мишину препятствовать карьере Лозко?Что у нее было кроме вращений?Вращения Мишина если вспомнить его высказывания не сильно прельщают.Гордеева ультрасишница ушла без скандалов и никто ей кислород не перекрывал а на бедную Алису травлю объявили,ну да,так и поверила.
Дмитриева то есть
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Angry Dude
Нормально так. Русским по белому написано: "Нугуманова не допущена до чемпионата Санкт-Петербурга, выступать на нем не будет", - сообщили в федерации."
Не сама снялась, а именно не допущена. Без объяснения причин. Но отстирыватели польт не дремлют: "да может она сама снялась, да её вообще в Питере нет, да бла-бла-бла..." Ну и какое отношение это всё имеет к недопуску? Красавцы чо. Не думаете, что так же могут поступить с любой из ваших любимок. В лёгкую!
И где наши доблестные спортивные журналисты? Задать простой вопрос "почему?" религия не позволяет?
+1
-1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Angry Dude
Ответ Ортодокс7
Здесь неполная заметка. Р-Спорт сообщает, что "ранее Нугуманова появилась в заявочных списках турнира, опубликованных на официальном сайте федерации". Значит, ее сняли позже. Отомстили.
Забавно как отминусовали ваш коммент. Была в заявке и вдруг исчезла, но комментировать и объяснять мы ничего не будем.
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22somebody22
Ответ Ir_rish
О как! Доказательства этому такие же, как у главной героини? И Плющ готов подтвердить?
Мозги надо хоть иногда включать,тогда и без доказательств всё станет ясно.
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Кошка Матраскина
Ответ Ir_rish
Я вам не скажу за всех остальных, но я в данном случае сужу исключительно по фактам. А вот вы явно руководствуетесь личными симпатиями, отказываясь верить фактам и придумывая оправдания нелогичным (мягко выражаясь) поступкам.
На том и закончим.
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Ir_rish
Ответ Кошка Матраскина
Вы вырвали из контекста очень удобную для себя фразу . Точно так же как я " не имею представления" так и вы, и все остальные судите исходя из личных симпатий.
Я вам не скажу за всех остальных, но я в данном случае сужу исключительно по фактам. А вот вы явно руководствуетесь личными симпатиями, отказываясь верить фактам и придумывая оправдания нелогичным (мягко выражаясь) поступкам.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кошка Матраскина
Ответ Ir_rish
Вооооот.... Самые главные слова: "Я не представляю что за доказательства могут быть у Лизы". Представления не имеете- но пишете и даже что-то пытаетесь доказать. То, что вы писали о сложностях сбора доказательств- к делу отношения не имеет. Речь шла даже не о том, чтобы собрать НОВЫЕ доказательства, а о предьявлении якобы уже имеющихся. Так что на сегодняшний день имеется уйма подтверждений тому, что ЛГ- обыкновенная "лжица" (с) и ни единого- её россказням о ТШ. А дальше- каждый выбирает для себя, верить или не верить этому персонажу в будущем.
Вы вырвали из контекста очень удобную для себя фразу . Точно так же как я " не имею представления" так и вы, и все остальные судите исходя из личных симпатий.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ir_rish
Ответ 22somebody22
Она ничего никому не обещала,Плющ обеспечил её ролью в своём шоу и другими ништяками,чтобы она молчала.Рукавицын,судя по всему,в неплохих отношениях с Плющом,попросил помощи.
О как! Доказательства этому такие же, как у главной героини? И Плющ готов подтвердить?
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Ir_rish
Ответ Кошка Матраскина
Я уже про доказательства выше писала. Собрать доказательства, а это должна быть видео или аудиозапись, во время тренировки нереально. Я не представляю что за доказательства могут быть у Лизы, может она рассчитывала на слова Талалайкиной? От которых та впоследствии отказалась
Вооооот.... Самые главные слова: "Я не представляю что за доказательства могут быть у Лизы".
Представления не имеете- но пишете и даже что-то пытаетесь доказать. То, что вы писали о сложностях сбора доказательств- к делу отношения не имеет.
Речь шла даже не о том, чтобы собрать НОВЫЕ доказательства, а о предьявлении якобы уже имеющихся.
Так что на сегодняшний день имеется уйма подтверждений тому, что ЛГ- обыкновенная "лжица" (с) и ни единого- её россказням о ТШ.
А дальше- каждый выбирает для себя, верить или не верить этому персонажу в будущем.
+1
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Алеся Ткаченко
Ответ 22somebody22
Она ничего никому не обещала,Плющ обеспечил её ролью в своём шоу и другими ништяками,чтобы она молчала.Рукавицын,судя по всему,в неплохих отношениях с Плющом,попросил помощи.
Обещала,грозилась что обнародует чего-то там.
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Кошка Матраскина
Ответ Ir_rish
Зачем же так сложно? Достаточно предьявить хоть какие-то доказательства. Тем более, что они ЯКОБЫ имеются, и ЯКОБЫ даже не "какие-то", а весьма убедительные.
Я уже про доказательства выше писала. Собрать доказательства, а это должна быть видео или аудиозапись, во время тренировки нереально. Я не представляю что за доказательства могут быть у Лизы, может она рассчитывала на слова Талалайкиной? От которых та впоследствии отказалась
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Ir_rish
Ответ Кошка Матраскина
Ну да, ну да. " Когда вас убьют- тогда и приходите" 😂
Зачем же так сложно? Достаточно предьявить хоть какие-то доказательства. Тем более, что они ЯКОБЫ имеются, и ЯКОБЫ даже не "какие-то", а весьма убедительные.
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22somebody22
Ответ Алеся Ткаченко
Она доказательства какие-то публично обещала.Где они?
Она ничего никому не обещала,Плющ обеспечил её ролью в своём шоу и другими ништяками,чтобы она молчала.Рукавицын,судя по всему,в неплохих отношениях с Плющом,попросил помощи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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