Елизавета Нугуманова не допущена к чемпионату Санкт-Петербурга по фигурному катанию
Фигуристка Елизавета Нугуманова не допущена до чемпионата Санкт-Петербурга, который пройдет 28-29 января.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга. Ранее Нугуманова, которая еще не выступала на соревнованиях в нынешнем сезоне, числилась в списке участников турнира.
«Нугуманова не допущена до чемпионата Санкт-Петербурга, выступать на нем не будет», – заявили в федерации.
Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Коляда, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
Вот Лиза со своими заверениями о якобы имеющихся доказательствах согласно этой притче как раз на третьей стадии и находится. (в моей картине мира).
ОК, хоть суд, хоть журналисты. Было бы, с чем идти.
Обратиться в федерацию, которая и приняла такое решение - так себе идея. И не в полицию, кто там примет такое заявление? А вот в суд - надо бы. Или плюнуть на этот лицемерный кодекс и пойти к журналистам.
Обратиться в федерацию или прямо в полицию ей, по-видимому, тоже кодекс не позволяет?
Кстати, о "конфликте" Нугумановой с тренером все слышали исключительно от нее. Почему бы и теперь ей, в рамках сохранения традиций, не выступить в роли "информ-бюро"?
Попыталась в меру своей осведомленности ответить на поставленные вопросы, но получилось как-то "по-одесски" - вопросом на вопрос...
И заметил бы кто-нибудь, если бы из заявки вдруг исчезла не Елизавета Нугуманова, а к примеру, Дарья Осипова?
И стал бы требовать обьяснений от федерации по этому поводу?
Не сама снялась, а именно не допущена. Без объяснения причин. Но отстирыватели польт не дремлют: "да может она сама снялась, да её вообще в Питере нет, да бла-бла-бла..." Ну и какое отношение это всё имеет к недопуску? Красавцы чо. Не думаете, что так же могут поступить с любой из ваших любимок. В лёгкую!
И где наши доблестные спортивные журналисты? Задать простой вопрос "почему?" религия не позволяет?
Представления не имеете- но пишете и даже что-то пытаетесь доказать. То, что вы писали о сложностях сбора доказательств- к делу отношения не имеет.
Речь шла даже не о том, чтобы собрать НОВЫЕ доказательства, а о предьявлении якобы уже имеющихся.
Так что на сегодняшний день имеется уйма подтверждений тому, что ЛГ- обыкновенная "лжица" (с) и ни единого- её россказням о ТШ.
А дальше- каждый выбирает для себя, верить или не верить этому персонажу в будущем.