Стал известен размер призового фонда на чемпионате Санкт-Петербурга, который пройдет 28-29 января.

Как сообщает « » со ссылкой на источник, общий призовой фонд турнира составит 2,2 миллиона рублей.

Победители в одиночном катании получат 200 тысяч рублей, победители у пар и танцев – 300 тысяч.

Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Коляда, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский