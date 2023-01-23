Призовой фонд чемпионата Санкт-Петербурга составит 2,2 млн рублей («Спорт-Экспресс»)

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Стал известен размер призового фонда на чемпионате Санкт-Петербурга, который пройдет 28-29 января.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, общий призовой фонд турнира составит 2,2 миллиона рублей.

Победители в одиночном катании получат 200 тысяч рублей, победители у пар и танцев – 300 тысяч.

Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Коляда, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский

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26 комментариев

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floret
Призовые мизерные, стыдоба Санкт-Петербург.
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Беглый*
Ответ Maria L
Блин, а че на кальян не останется да ? Грущу вместе с Лизой 😭
Кальян вреден. Лучше сигарету покурить с кнопкой
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Maria L
Ответ Беглый*
Ничёсе, Туктамышевой хватит на три ящика неплохого вина
Блин, а че на кальян не останется да ? Грущу вместе с Лизой 😭
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Галина Александрова
Ответ Konyok
А меня интересуют призовые для 4-5-6-го.
после пьедестала, от призовых один пшик останется)
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Konyok
Ответ Вячеслав Пустохин
Для чемпионата города - очень неплохо.
Ну, если половину тренерам отдать, то такое-себе :)
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Konyok
Ответ Галина Александрова
А сколько призовых получат вторые и третьи места?
А меня интересуют призовые для 4-5-6-го.
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Галина Александрова
А сколько призовых получат вторые и третьи места?
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Адриана
Ответ Defender64
Из остальных - только футболисты и хоккеисты. И депутаты. Вот ещё одну категорию обеспечили, надо радоваться, что теперь и о фигуристах подумали. Лет через 800-900 дойдёт очередь и до пенсионеров.
Слабо верится, что когда-нибудь дойдет очередь до пенсионеров.
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Natalia Solomakha
А чо не 2 миллиарда?
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Defender64
Ответ Адриана
А в поддержке только фигуристы нуждаются? Остальные категории граждан страны хорошо обеспечены? На шоу- миллионы, на кубки -миллионы , уже и чемпионаты городов проходят с вознаграждениями. Страна миллионеров, обалдеть.
Из остальных - только футболисты и хоккеисты. И депутаты. Вот ещё одну категорию обеспечили, надо радоваться, что теперь и о фигуристах подумали. Лет через 800-900 дойдёт очередь и до пенсионеров.
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Defender64
Так вот почему МГ выступят
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Вячеслав Пустохин
Ответ encaro_one
Для чемпионата 7миллионного города, а не подмосковного Дмитрова в 50тыс человек, так себе.
Вы, кажется, вообще не в курсе финансовых дел в ФК.

30k$ на "местечковой" турнире, который раньше и этого не имел, да ещё и без возможности подписать иностранные бренды в качестве спонсоров - это круто.
У многих европейских стран, которые говорят о развитии ФК, на национальных соревнованиях призовые не больше.
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sabina_katarina
А в чём смысл этого чемпионата? Просто ради движухи?
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encaro_one
Ответ Вячеслав Пустохин
Для чемпионата города - очень неплохо.
Для чемпионата 7миллионного города, а не подмосковного Дмитрова в 50тыс человек, так себе.
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Адриана
Ответ AllaS
Хорошо, что поддерживают в этом сезоне фигуристов и на турнирах они могут заработать. Но это только пьедестал.
А в поддержке только фигуристы нуждаются? Остальные категории граждан страны хорошо обеспечены? На шоу- миллионы, на кубки -миллионы , уже и чемпионаты городов проходят с вознаграждениями. Страна миллионеров, обалдеть.
+21
-5
+16
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Alexander X
Ответ Оскар Муравьев
Не густо
да нормуль, если учесть, что та же Лиза, за все нг каникулы, в шоу, где-то 700к(или 900к - не помню точно) заработала... а тут за 2 дня победителю🤷😔... и призеры не будут обижены 😔
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Lёna
Ответ Беглый*
Ничёсе, Туктамышевой хватит на три ящика неплохого вина
кому до чего, а беглому .... до вина)
+8
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utsh44psmr
Ответ alexnew
Она обычно пропускает этот чемпионат.
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Беглый*
Ответ alexnew
Она обычно пропускает этот чемпионат.
Да вроде объявили состав, посмотрим
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alexnew
Ответ Беглый*
Ничёсе, Туктамышевой хватит на три ящика неплохого вина
Она обычно пропускает этот чемпионат.
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Вячеслав Пустохин
Для чемпионата города - очень неплохо.
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Wiley Fox
Ответ Беглый*
Ничёсе, Туктамышевой хватит на три ящика неплохого вина
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Wiley Fox
А чё так мало?

Ротенберги все кончились? Газпром, ау, не позорься! Кинь бабла на призовые
+7
-11
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AllaS
Хорошо, что поддерживают в этом сезоне фигуристов и на турнирах они могут заработать. Но это только пьедестал.
+23
-5
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Беглый*
Ответ Оскар Муравьев
Не густо
Ничёсе, Туктамышевой хватит на три ящика неплохого вина
+23
-11
+12
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