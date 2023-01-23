Призовой фонд чемпионата Санкт-Петербурга составит 2,2 млн рублей («Спорт-Экспресс»)
Стал известен размер призового фонда на чемпионате Санкт-Петербурга, который пройдет 28-29 января.
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, общий призовой фонд турнира составит 2,2 миллиона рублей.
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