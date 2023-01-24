Медведева о показательном номере Валиевой «Уэнсдей»: «Это было эпично. Все очень натурально, она хорошо отыграла, плюс макияж и костюм»

Двукратная чемпионка мира поделилась мнением о показательном номере «Уэнсдей» и о реакции на номер в мире.

– Большая история этой зимы – Валиева и ее срывающая башню «Уэнсдей» на показательных в Красноярске. Как тебе?

– В социальных сетях это вызвало резонанс, бесспорно. Видела репосты даже крупных международных пабликов, в том числе «Нетфликс». Даже композитор, создавший музыку для сериала, отметил Камилу. Очень круто!

Согласна, выступление Валиевой – это было эпично. Самое главное, что все было очень натурально. Она хорошо отыграла, плюс макияж, плюс костюм. В общем, все сложилось классно.

– Можно ли сравнить по эпичности с твоей «Сейлор Мун»?

– Сложно, все-таки эффект от Сейлор Мун я почувствовала на себе. Япония – это немного иная страна по восприятию. Там был настоящий взрыв и такой силы, какой мы изначально не ожидали. Но и там, и там реакция была только положительная – это факт.

– Как думаешь, на Западе смогли по-новому открыть Валиеву после такого позитивного информационного вала?

– Лично мне сложно судить, я же ежедневно не читаю новости про Камилу Валиеву. Могу ее судить только по своему восприятию.

Я ее безумно люблю как свою подругу, всегда рада ее поддержать. Но, мне кажется, у Камилы сейчас все более-менее в порядке, – сказала Медведева.

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой