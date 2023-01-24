Медведева о показательном номере Валиевой «Уэнсдей»: «Это было эпично. Все очень натурально, она хорошо отыграла, плюс макияж и костюм»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Евгения Медведева Камила Валиева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась мнением о показательном номере Камилы Валиевой «Уэнсдей» и о реакции на номер в мире. 

– Большая история этой зимы – Валиева и ее срывающая башню «Уэнсдей» на показательных в Красноярске. Как тебе?

– В социальных сетях это вызвало резонанс, бесспорно. Видела репосты даже крупных международных пабликов, в том числе «Нетфликс». Даже композитор, создавший музыку для сериала, отметил Камилу. Очень круто!

Согласна, выступление Валиевой – это было эпично. Самое главное, что все было очень натурально. Она хорошо отыграла, плюс макияж, плюс костюм. В общем, все сложилось классно.

– Можно ли сравнить по эпичности с твоей «Сейлор Мун»?

– Сложно, все-таки эффект от Сейлор Мун я почувствовала на себе. Япония – это немного иная страна по восприятию. Там был настоящий взрыв и такой силы, какой мы изначально не ожидали. Но и там, и там реакция была только положительная – это факт.

– Как думаешь, на Западе смогли по-новому открыть Валиеву после такого позитивного информационного вала?

– Лично мне сложно судить, я же ежедневно не читаю новости про Камилу Валиеву. Могу ее судить только по своему восприятию.

Я ее безумно люблю как свою подругу, всегда рада ее поддержать. Но, мне кажется, у Камилы сейчас все более-менее в порядке, – сказала Медведева.

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой

9 комментариев

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Белые штаны Хави
Сэйлор Мун - топчик
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Vasily Ivanov
У Медведевой был бы не менее эпичный номер -с Alegria . Но до ума его не довела.
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Биатлонная зима
Особенно макияж
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Orange carrot
Как ни странно, хрустали дают своим девчонкам попробовать новые образы именно в показалках. Хоть так, конечно.
Но может иногда все же и на соревновательных программах пробовать новое?
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Lapo Elkann
Женя умеет хвалить других фигуристок. и поддержать в трудную минуту смогла. ( на ОИ Камилу ).
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Bernie
Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
Да не Жень, с тобой естественно не сравнится ага
И здесь надо найти негатив((( что за люди(((
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Denkaaaa
та показала действительно хороша,но с Женькой же не сравнить,верно?))
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Этери горячая
Камилочка все преодолеет.
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dashaofmyiceiceicebaby333
Да не Жень, с тобой естественно не сравнится ага
+6
-6
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