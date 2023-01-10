Эстонский тренер по фигурному катанию Анна Леванди рассказала о сотрудничестве с российскими специалистами.

– Вы никогда не думали отправить своих спортсменов потренироваться в Россию? Понятно, что не в этом сезоне, но до него.

– А мы часто обращались к российским специалистам за консультациями. У Мишина были на сборах, в свое время Эва-Лотта ездила к Этери Георгиевне на недельку. Алексей Николаевич, кстати, и в этом году успешно провел сборы во Франции, потому что Мишин – это Мишин, Профессор. К нему всегда будет отдельное отношение – он вне конкурса.

В прошлом сезоне у на сборах был . В этом году его уже не было, кстати. Думаю, что не только потому, что не смог, – как-то пропало, видимо, желание у организаторов. Потому что методы, которые он вроде как перенес от Тутберидзе, не работают на свободных людях. Нельзя орать, нельзя материться на детей.

Нужно учить, уважать. И не все это умеют делать. А зачем, если к тебе толпой приходят готовые спортсмены, со всеми тройными? Ты на него тявкнешь – и он с перепуга, что его выгонят, идет на четверные.

У нас нельзя так. Надо учить, надо лепить. Я Эву-Лотту Кийбус с фонариков вела – с первых шагов, 12 лет. А в России один поломался – миллион желающих придет со всей страны, все только об этом молятся и мечтают, – отметила Леванди.

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