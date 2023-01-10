Эстонский тренер Леванди: «Методы, которые Розанов вроде как перенес от Тутберидзе, не работают на свободных людях. Нельзя орать и материться на детей»

Теги сборная России женское катание сборная Эстонии Анна Леванди Бенуа Ришо Сергей Розанов Фигурное катание

Эстонский тренер по фигурному катанию Анна Леванди рассказала о сотрудничестве с российскими специалистами.

Вы никогда не думали отправить своих спортсменов потренироваться в Россию? Понятно, что не в этом сезоне, но до него.

– А мы часто обращались к российским специалистам за консультациями. У Мишина были на сборах, в свое время Эва-Лотта ездила к Этери Георгиевне на недельку. Алексей Николаевич, кстати, и в этом году успешно провел сборы во Франции, потому что Мишин – это Мишин, Профессор. К нему всегда будет отдельное отношение – он вне конкурса.

В прошлом сезоне у Ришо на сборах был Сергей Розанов. В этом году его уже не было, кстати. Думаю, что не только потому, что не смог, – как-то пропало, видимо, желание у организаторов. Потому что методы, которые он вроде как перенес от Тутберидзе, не работают на свободных людях. Нельзя орать, нельзя материться на детей.

Нужно учить, уважать. И не все это умеют делать. А зачем, если к тебе толпой приходят готовые спортсмены, со всеми тройными? Ты на него тявкнешь – и он с перепуга, что его выгонят, идет на четверные.

У нас нельзя так. Надо учить, надо лепить. Я Эву-Лотту Кийбус с фонариков вела – с первых шагов, 12 лет. А в России один поломался – миллион желающих придет со всей страны, все только об этом молятся и мечтают, – отметила Леванди.

Из Анны Кондрашовой в Анну Леванди: интервью звезды советской фигурки, которая теперь важный тренер в Эстонии

Материалы по теме

53 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурманчанин37
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pas33pas
Главное достоинство этой самой Кийбус - что в её стране нет никого лучше.
В прошлом году Петрокина была лучше, но честная Леванди нашла законную лазейку как отправить на Олимпиаду свою ученицу. Более того, там даже сынуля-липер даже без трикселя умудрился поехать на ЧЕ вместо Селевко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шалимар
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Людмила Гвоздева
Понравилось как она о Мишине отозвалась. И это, похоже, мнение мирового ФК.
Леванди - это мировое ФК?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vendetta4111323
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Раскрыта тайна квадов, чем больше тявкать, тем лучше
Теперь ясно, зачем Трусовой столько собак😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rizhik
Комментарий удален модератором
Юморист. Нет там никакой экономики.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Волков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Они себя воспринимают как Свободные люди!
А мы для них кто?
Откуда такое Самомнение!
Сявки которые скоро пойдут на убой, а они себя Богами считают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ekoplane
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Наброс на Розанова? Не прокатит ))
Сергея Розанова его ученики явно любят и не боятся. Наоборот в сезоне 20/21 мы слышали претензии, что, может быть, он слишком мягкий тренер для недисциплинированных учеников. А вот для работяг любящих процесс, как Александра Трусова, самое то ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tull
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rizhik
Комментарий удален модератором
Так потому и отличная, что рабы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ХЫЫЫ
Классное передергивание. Почему либо сюсюкание, либо зверство как у Тутберидзе. Если и фигуристки и тренеры говорят об этом, то все понятно. Вон у Липницкой тики и Загитова тормозная после таких методов 😁
+100!)
🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tanyushkita
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pas33pas
Главное достоинство этой самой Кийбус - что в её стране нет никого лучше.
В прошлом году Нина Петрыкина была лучше и обошла её по всем показателям, но у Нины русская фамилия...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХЫЫЫ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Hardy
Большой спорт высоких достижений это не про сюсюканье и сдувание пылинок. И кто сказал, что Розанов что-то там перенял у Тутберидзе? В общем наброс в итоге на всех.
Классное передергивание. Почему либо сюсюкание, либо зверство как у Тутберидзе. Если и фигуристки и тренеры говорят об этом, то все понятно. Вон у Липницкой тики и Загитова тормозная после таких методов 😁
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
И это все о нем
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ romavor
зависть в каждом слове
Интересно чему завидует тренер ,который живёт в другой стране и живёт по правилам цивилизионного общества ,где оскорбление другого ,даже если он твой ученик ,недопустимо ,ещё и потому ,что ответить он не может, да и пожаловаться побоится, вот такова наша действительность.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бильм@н
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Последнее время малоизвестные личности полюбили пиарится на популярных фамилиях. Ну кто у нас знал о существовании этого эстонского тренера, пока она не упомянула Тутберидзе и Розанова.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Greenwhite
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ tull
Смысл интервью понятен. В России все плохо с ФК, сплошной мордор, в Эстонии сплошной рай. А где успехи Эстонских фигуристов. Где медали этих свободных нерабов некрепостных.
В полном интервью об этом есть во всех подробностях - оно уже опубликовано. Материал реально интересный. Краткий ответ на ваш вопрос - фигуристов в Эстонии очень мало, и у всех свой потолок. Если для человека максимум - 10-е место, и он его добивается - это уже победа! Звучит наивно, но тем не менее. Поэтому они спокойно, без лишних нервов и криков, идут к своей цели, какая бы она ни была.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tanyushkita
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ольга Ольгина
Какая то зависть скользит у этой мадам. Одну ведет с фонариков, но так до элементарных тройных в каскаде не довела. А тут уже четверные прыгают.. Остается только брызгать слюнями свободной тете в свободной стране.
Ну, данной тёте не привыкать, ведь именно она была автором письма на Жука. Давайте вспомним с чего началась травля Жука в ЦСКА.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rizhik
Ответ tull
Смысл интервью понятен. В России все плохо с ФК, сплошной мордор, в Эстонии сплошной рай. А где успехи Эстонских фигуристов. Где медали этих свободных нерабов некрепостных.
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S9579745
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
свободные люди путь едят мясо из личинок черной мухи.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
И это все о нем
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vera Goncharova
Комментарий удален пользователем
А я думаю ей и так неплохо ,в своей стране она известна и плюшки имеет и долгую карьеру ,а ведь этот тренер сказала абсолютную правду ,поэтому у Этери Гогиевны и не было никаких чемпионов в США ,а здесь продуктов достаточно ,очередь ,а вот интересно ,когда очередь вдруг поредеет и поток конвертиков ,а ведь это главная составляющая в тренировочном процессе тшт в госшколе по фк , уменьшится ,каковы будут результаты у "великого" тренера ,а всё к этому идёт ,да и продукты уже не хотят ими быть.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kate_ko
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ akschweyan
И особенно ярко на контрасте смотрится отрывок из интервью Назарычева. Который не обошел ни одного острого угла, сказал все, что думает про федру, про нашу систему, про проблемы. Но при этом ни одного плохого слова про методы Тутберидзе, с которой вместе работал. Вообще не нашел ничего плохого. Ну да, куда ему до Кондрашовой, которой из Эстонии виднее)
то же самое отметила. Назарычев ни перед кем не расшаркивался, по Тутберидзе тоже мог бы проехаться без проблем, обрел бы армию фанатов разом, но не стал, видимо, и правда человек своей работой впечатляет
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джефф Лебовски
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так вот ты какой, скелет Полишинеля из шкафа 🤨
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХЫЫЫ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я где то слышал такую мысль про балет. Русский балет, это скопированная французская школа, но позволяющая жестокое обращение к юным ученикам. Вот и тут так же, мало того что сказок не бывает, все на поверхности. Все видели какое обращение у этой тренерши со своими спортсменками, даже не считая случая с допингом. Только неадекватные фигуроголовые предпочитают не замечать и верить в чудо.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Partizanova
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Morveena Bum
ну Жука тогда написали все поголовно кроме Водорезовой. о чем-то это да говорит.
Увы, возможно что-то было. Но мне это скорее говорит о Водорезовой. Поддержать тренера в непростой период очень важно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B.Jones
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Франческо Тотти
Все очень просто, теперь мы знаем как Хрустальный ставит прыжки в 4 оборота. Наори и обматери - контент готов.
Так и есть. Заставляют оборот тройному делать. Или на мороз. Как мозги и вес появляются, угрозы перестают действовать.🤕
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Большой спорт высоких достижений это не про сюсюканье и сдувание пылинок. И кто сказал, что Розанов что-то там перенял у Тутберидзе? В общем наброс в итоге на всех.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kate_ko
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
окей, ждем чемпионов ОИ и мира из Эстонии в ближайшее время, я так понимаю. раз Анна так уверена, что она такая молодец и ее методики работают.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maria Savchenko
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"вроде как перенес от Тутберидзе" ну ну
то есть типа орет и матерится Розанов, а виновата Тутберидзе ?
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий