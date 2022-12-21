Евгения Медведева: «Каждая из трех девочек, которые представляли нашу страну в Пекине, была достойна золота и звания «Лучшая спортсменка года»

Двукратная чемпионка мира поделилась ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

– Cамый сложный старт в сезоне – это даже не чемпионат мира, а чемпионат России, ведь тут высочайшая конкуренция. На «мире» у тебя, например, три главные соперницы, а тут – шесть.

Фавориты? Не могу выделить кого-то конкретного. Но будет глупо, если не назову . Она восстановила четверной тулуп, на недавнем чемпионате России по прыжкам прекрасно исполнила четверные прыжки.

Самоделкина, Муравьева технически тоже очень сильны, отлично выполняют элементы ультра-си. В общем, девчонки у нас выдающиеся и все достойны стоять на пьедестале.

– Как считаете, Валиева восстановилась психологически после неудачи на Олимпиаде в Пекине и допинг-скандала?

– Человек выходит на большую арену, катает программы, прыгает наисложнейшие прыжки, видит любовь зрителей. Надеюсь, все у нее в порядке. Наверное, за прошедшее время она полностью не восстановилась. Но то, что она выдерживает давление, – сто процентов.

– в России признали спортсменкой года. Согласны с таким выбором?

– Наши девочки вообще лучшие! И Аня, и Камила, и Саша Трусова настолько разные и при этом настолько одинаково прекрасные, что каждая... Знаете, ненавижу эту фразу, но, если бы на Олимпиаде можно было вручить две или три золотые медали, я бы раздала им всем.

Объективно, каждая из трех девочек, которые представляли нашу страну в Пекине, была достойна золота и звания «Лучшая спортсменка года», – сказала Медведева.