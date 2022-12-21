Евгения Медведева: «Каждая из трех девочек, которые представляли нашу страну в Пекине, была достойна золота и звания «Лучшая спортсменка года»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.
– Cамый сложный старт в сезоне – это даже не чемпионат мира, а чемпионат России, ведь тут высочайшая конкуренция. На «мире» у тебя, например, три главные соперницы, а тут – шесть.
Фавориты? Не могу выделить кого-то конкретного. Но будет глупо, если не назову Камилу Валиеву. Она восстановила четверной тулуп, на недавнем чемпионате России по прыжкам прекрасно исполнила четверные прыжки.
Самоделкина, Муравьева технически тоже очень сильны, отлично выполняют элементы ультра-си. В общем, девчонки у нас выдающиеся и все достойны стоять на пьедестале.
– Как считаете, Валиева восстановилась психологически после неудачи на Олимпиаде в Пекине и допинг-скандала?
– Человек выходит на большую арену, катает программы, прыгает наисложнейшие прыжки, видит любовь зрителей. Надеюсь, все у нее в порядке. Наверное, за прошедшее время она полностью не восстановилась. Но то, что она выдерживает давление, – сто процентов.
– Анну Щербакову в России признали спортсменкой года. Согласны с таким выбором?
– Наши девочки вообще лучшие! И Аня, и Камила, и Саша Трусова настолько разные и при этом настолько одинаково прекрасные, что каждая... Знаете, ненавижу эту фразу, но, если бы на Олимпиаде можно было вручить две или три золотые медали, я бы раздала им всем.
Объективно, каждая из трех девочек, которые представляли нашу страну в Пекине, была достойна золота и звания «Лучшая спортсменка года», – сказала Медведева.
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