Татьяна Тарасова: «Я не задумывалась, сможет ли Валиева стать тренером. Я еще не вижу ее тренером – она очень маленькая»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова Камилы Валиевой о желании получить тренерское образование.
«О тренерстве Камила может задумываться тогда, когда посчитает нужным. Пока Валиева продолжит прекрасно кататься, выигрывать соревнования и показывать всем, какая она красавица.
Я не задумывалась, сможет ли она стать тренером. Я еще не вижу ее тренером – она очень маленькая. Вот когда будет постарше... Тогда и будем говорить», – сказала Тарасова.
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привязались к этому тренерству...