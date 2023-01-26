Татьяна Тарасова: «Я не задумывалась, сможет ли Валиева стать тренером. Я еще не вижу ее тренером – она очень маленькая»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова Камилы Валиевой о желании получить тренерское образование.

«О тренерстве Камила может задумываться тогда, когда посчитает нужным. Пока Валиева продолжит прекрасно кататься, выигрывать соревнования и показывать всем, какая она красавица.

Я не задумывалась, сможет ли она стать тренером. Я еще не вижу ее тренером – она очень маленькая. Вот когда будет постарше... Тогда и будем говорить», – сказала Тарасова.

Камила Валиева: «Мне бы хотелось потренировать детей. Первое образование хочу тренерское получить»

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7 комментариев

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Lena_SP
С учётом складывающейся ситуации, у нас скоро вообще ни одного тренера днём с огнём не видно будет!
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Настя Розова
Ответ Alexander X
стоит сначала посмотреть интервью... где в вопросе говорится: "не сейчас, а в очень отдалённой перспективе"!!! привязались к этому тренерству...
Так отдаленная перспектива вполне может стать ближней, если ее все же бросят в дисквал.
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ArishaK
Хорошее намерение выучиться на тренера! Пусть у Камилы все получится! Просто сейчас она и правда ещё маленькая, хотя по сути некоторые спортсменки её же возраста не воспринимаются маленьким. Как бы ей ни застрять в этом образе "онажеребенка", которого все обижают и нужно защищать.
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Kareglazaya
Камила просто озвучила свои мечты, а прозвон по поводу ее тренерской карьеры уже начался))
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Akiss75
А Тарасова уже забыла во сколько лет она стала тренером??? Главное кого-то обсудить...
+4
-2
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Anatiana
У Тарасовой телефон вообще не умолкает?
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Alexander X
стоит сначала посмотреть интервью... где в вопросе говорится: "не сейчас, а в очень отдалённой перспективе"!!!

привязались к этому тренерству...
+7
0
+7
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