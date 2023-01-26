Татьяна Тарасова: «Я не задумывалась, сможет ли Валиева стать тренером. Я еще не вижу ее тренером – она очень маленькая»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала слова о желании получить тренерское образование.

«О тренерстве Камила может задумываться тогда, когда посчитает нужным. Пока Валиева продолжит прекрасно кататься, выигрывать соревнования и показывать всем, какая она красавица.

Я не задумывалась, сможет ли она стать тренером. Я еще не вижу ее тренером – она очень маленькая. Вот когда будет постарше... Тогда и будем говорить», – сказала Тарасова.

Камила Валиева: «Мне бы хотелось потренировать детей. Первое образование хочу тренерское получить»