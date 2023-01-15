Татьяна Тарасова: «Лучше бы Калаланг воздержаться от высказываний про Валиеву, чтобы еще раз не напоминать миру, что у нее был обнаружен допинг»

Тренер по фигурному катанию считает, что американке Джессике Калаланг не стоит комментировать дело , так как ее саму обвиняли в применении допинга.

В 2021 году Калаланг сдала положительную пробу на 4-хлорфеноксиуксусную кислоту (4-CPA), метаболит меклофеноксата, который является запрещенным стимулятором. Спортсменке удалось избежать дисквалификации, доказав, что вещество содержалось в косметике, которую она использовала перед выходом на лед.

«Каждый человек имеет право говорить все, что он хочет. Но я думаю, что со стороны американки, голландки, швейцарки, англичанки – со стороны спортсменки, употреблявшей допинг, это выглядит как-то странно.

Лучше бы ей воздержаться от таких высказываний, чтобы еще раз не напоминать всему миру, что у нее был обнаружен допинг», – сказала Тарасова.

Американская фигуристка Калаланг, избежавшая дисквалификации за допинг, об оправдании Валиевой: «Допинг должен автоматически приравниваться к наказанию»