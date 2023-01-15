Татьяна Тарасова: «Лучше бы Калаланг воздержаться от высказываний про Валиеву, чтобы еще раз не напоминать миру, что у нее был обнаружен допинг»
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что американке Джессике Калаланг не стоит комментировать дело Камилы Валиевой, так как ее саму обвиняли в применении допинга.
В 2021 году Калаланг сдала положительную пробу на 4-хлорфеноксиуксусную кислоту (4-CPA), метаболит меклофеноксата, который является запрещенным стимулятором. Спортсменке удалось избежать дисквалификации, доказав, что вещество содержалось в косметике, которую она использовала перед выходом на лед.
«Каждый человек имеет право говорить все, что он хочет. Но я думаю, что со стороны американки, голландки, швейцарки, англичанки – со стороны спортсменки, употреблявшей допинг, это выглядит как-то странно.
Лучше бы ей воздержаться от таких высказываний, чтобы еще раз не напоминать всему миру, что у нее был обнаружен допинг», – сказала Тарасова.
Американская фигуристка Калаланг, избежавшая дисквалификации за допинг, об оправдании Валиевой: «Допинг должен автоматически приравниваться к наказанию»
И да, я тебе ещё такое сообщу, что Валиеву титула ЧЕ, так как у неё в тот момент не было допинга, о чём написано в Всемирном Антидопинговом Кодексе. Об этом тоже много раз писали комментаторы.
И гипоксен уже тоже включи в список мониторинга, если ты не знала. Скоро тоже попадёт в большой список допинговых веществ.
Препарат гипоксен включен Всемирным антидопинговым агентством в программу мониторинга на 2023 год, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Программа мониторинга — это список субстанций и методов, которые отслеживаются на предмет злоупотребления в спорте.
«Кстати, печально известный мельдоний был включен в программу мониторинга в 2014 года, а с 2016 года запрещен в спорте в соревновательный и внесоревновательный периоды», — говорится в сообщении на официальном сайте РУСАДА.
Хотя для нее же было бы лучше, чтобы объяснения все же были опубликованы. Иначе половина будет думать так же, мол, версию придумать не могли.
🤡
И да, если вас не затруднит, не могли бы дать ссылку на протоколы расследования - интересно почитать, что там говорила мама и все остальные.
Дед Валиевой предоставил на слушание дела спортсменки снятое в машине видео, в котором продемонстрировал на камеру упаковку с лекарством и заявил, что периодически принимал триметазидин, когда ему становилось плохо, передает РИА «Новости».
Также издание сообщает, что мать спортсменки в своих показаниях заявила о том, что дедушка ежедневно сопровождал фигуристку на тренировки и оставался с ней до возвращения матери с работы. Также мама Валиевой сообщила, что ее дочь принимала гипоксен для улучшения работы сердца.
Мама Валиевой, которая давала показания в ходе расследования о положительной допинг-пробе на триметазидин, заявила, что дочь принимала гипоксен для улучшения работы сердца.
Мама Валиевой, которая давала показания в ходе расследования о положительной допинг-пробе на триметазидин, заявила, что дочь принимала гипоксен для улучшения работы сердца.
2. Влияние ТМЗ на повышение выносливости не доказано.
Триметазидин - как минимум повышает толерантность к физическим нагрузкам, а это уже большой плюс. И много чем он помогает, в том числе и сердцу, с чем у Валиевой как раз проблемы.
При стабильной стенокардии триметазидин сокращает частоту приступов (уменьшается потребление нитратов), через 2 недели лечения повышается толерантность к физической нагрузке, снижаются резкие колебания АД.
И каким образом дисквалификация кого-то за его употребление влияет на его свойства???? Дисквалифицируются за применение запрещённых ВАДА веществ, не все из которых являются допингом, а ТМЗ запрещён
А кто сказал, что триметазидин (S4) не является допингом, если даже РУСАДА за это по 2-4 года дисквалифицировала ряд спортсменов?
https://rusada.ru/upload/iblock/57b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
И да, ещё одно вещество, которые нашли у Валиевой, также в этом году РУСАДА внесло в список допингов.
Очнитесь. Русада признало Камилу невиновной в преднамеренном употреблении ТМЗ. Вероятно, на основании каких-то фактов? Как вы думаете? А доводить их до Вашего сведения они не только не обязаны, но и не имеют права.
Кто кому какие корчил рожи, мне неизвестно, но как это вообще относится к делу???
И люди, не понимающие сути дела - лучше бы помолчали.