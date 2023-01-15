Татьяна Тарасова: «Лучше бы Калаланг воздержаться от высказываний про Валиеву, чтобы еще раз не напоминать миру, что у нее был обнаружен допинг»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг сборная США женское катание Джессика-Ноэль Калаланг Камила Валиева Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что американке Джессике Калаланг не стоит комментировать дело Камилы Валиевой, так как ее саму обвиняли в применении допинга.

В 2021 году Калаланг сдала положительную пробу на 4-хлорфеноксиуксусную кислоту (4-CPA), метаболит меклофеноксата, который является запрещенным стимулятором. Спортсменке удалось избежать дисквалификации, доказав, что вещество содержалось в косметике, которую она использовала перед выходом на лед.

«Каждый человек имеет право говорить все, что он хочет. Но я думаю, что со стороны американки, голландки, швейцарки, англичанки – со стороны спортсменки, употреблявшей допинг, это выглядит как-то странно.

Лучше бы ей воздержаться от таких высказываний, чтобы еще раз не напоминать всему миру, что у нее был обнаружен допинг», – сказала Тарасова.

Американская фигуристка Калаланг, избежавшая дисквалификации за допинг, об оправдании Валиевой: «Допинг должен автоматически приравниваться к наказанию»

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30 комментариев

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Артур Петров
Ответ Anna Stefan
Свободен.
Ахаха, больше сказать нечего?🤣

И да, я тебе ещё такое сообщу, что Валиеву титула ЧЕ, так как у неё в тот момент не было допинга, о чём написано в Всемирном Антидопинговом Кодексе. Об этом тоже много раз писали комментаторы.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Stefan
Ответ Артур Петров
Ищи, если тебе оно так сильно надо. Судя по твоей писанине, ты вообще в этом деле ничего не знаешь. И говорить, что допинг - не допинг - это цирк. Также и эту спортсменку можно оправдать. Вещество внесено в список запрещённых - значит он запрещено! И гипоксен уже тоже включи в список мониторинга, если ты не знала. Скоро тоже попадёт в большой список допинговых веществ. Препарат гипоксен включен Всемирным антидопинговым агентством в программу мониторинга на 2023 год, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Программа мониторинга — это список субстанций и методов, которые отслеживаются на предмет злоупотребления в спорте. «Кстати, печально известный мельдоний был включен в программу мониторинга в 2014 года, а с 2016 года запрещен в спорте в соревновательный и внесоревновательный периоды», — говорится в сообщении на официальном сайте РУСАДА.
Свободен.
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Артур Петров
Ответ Anna Stefan
🤡 И как из этого можно сделать вывод о проблемах с сердцем?🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ И да, если вас не затруднит, не могли бы дать ссылку на протоколы расследования - интересно почитать, что там говорила мама и все остальные.
Ищи, если тебе оно так сильно надо. Судя по твоей писанине, ты вообще в этом деле ничего не знаешь. И говорить, что допинг - не допинг - это цирк. Также и эту спортсменку можно оправдать. Вещество внесено в список запрещённых - значит он запрещено!

И гипоксен уже тоже включи в список мониторинга, если ты не знала. Скоро тоже попадёт в большой список допинговых веществ.

Препарат гипоксен включен Всемирным антидопинговым агентством в программу мониторинга на 2023 год, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Программа мониторинга — это список субстанций и методов, которые отслеживаются на предмет злоупотребления в спорте.

«Кстати, печально известный мельдоний был включен в программу мониторинга в 2014 года, а с 2016 года запрещен в спорте в соревновательный и внесоревновательный периоды», — говорится в сообщении на официальном сайте РУСАДА.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orange carrot
Ответ Настя Розова
Разница между ситуациями Калаланг и Валиевой есть. То, что то вещество, что попало к ней через косметику, действительно там содержалось, доказала экспертиза. И Калаланг, пока ее была отстранена, нормально себя вела, не хайпилась на этом, и не корчила рожи, когда она и Брайан проиграли Кейн и ЛеДюку. Тем временем наше РУСАДА год не может родить версию, как к Валиевой попал коктейль аж из трех сердечников и зачем она вообще это принимала(хотя есть вариант, что бесконечными напрыгиваниями и бегом в пищевой пленке она сорвала себе сердце, привет, Алена Косторная). И о лицемерных американцах: Сикс за триметазидин в концентрации в двадцать раз меньше дисквалифицировали на два года. Нашу отмазывают как могут.
Ну версия там очевидно есть, сказали же что это все не будет выноситься тк Ками на момент чр было 15, защищенное лицо она.
Хотя для нее же было бы лучше, чтобы объяснения все же были опубликованы. Иначе половина будет думать так же, мол, версию придумать не могли.
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Anna Stefan
Ответ Артур Петров
Читать совсем не умеешь, или как? Мама Валиевой сама об этом в суде говорила. Дед Валиевой предоставил на слушание дела спортсменки снятое в машине видео, в котором продемонстрировал на камеру упаковку с лекарством и заявил, что периодически принимал триметазидин, когда ему становилось плохо, передает РИА «Новости». Также издание сообщает, что мать спортсменки в своих показаниях заявила о том, что дедушка ежедневно сопровождал фигуристку на тренировки и оставался с ней до возвращения матери с работы. Также мама Валиевой сообщила, что ее дочь принимала гипоксен для улучшения работы сердца.
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🤡
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Orange carrot
Ответ Зиля Бадриева
Чет никто из наших спортсменов не высказался, тем более не набросился, когда у Джессики обнаружили допинг. Должна же быть профессиональная этика, хотя бы обычное воспитание.
Да кто это вообще, наши спортсмены о ее существовании вообще знают?
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Anna Stefan
Ответ Артур Петров
Какие тебе пруфы ещё нужны, как мама Валиевой, которая об этом говорила?🤡 Мама Валиевой, которая давала показания в ходе расследования о положительной допинг-пробе на триметазидин, заявила, что дочь принимала гипоксен для улучшения работы сердца.
🤡 И как из этого можно сделать вывод о проблемах с сердцем?🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
И да, если вас не затруднит, не могли бы дать ссылку на протоколы расследования - интересно почитать, что там говорила мама и все остальные.
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Артур Петров
Ответ Anna Stefan
И в чём криминал? Гипоксен и карнитин - разрешённые препараты. Это даже лишний раз подтверждает, что ТМЗ принимать Камиле было незачем. И ещё раз повторяю свой вопрос: Откуда известно, что у Камилы проблемы с сердцем?
Читать совсем не умеешь, или как? Мама Валиевой сама об этом в суде говорила.

Дед Валиевой предоставил на слушание дела спортсменки снятое в машине видео, в котором продемонстрировал на камеру упаковку с лекарством и заявил, что периодически принимал триметазидин, когда ему становилось плохо, передает РИА «Новости».

Также издание сообщает, что мать спортсменки в своих показаниях заявила о том, что дедушка ежедневно сопровождал фигуристку на тренировки и оставался с ней до возвращения матери с работы. Также мама Валиевой сообщила, что ее дочь принимала гипоксен для улучшения работы сердца.
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Anna Stefan
Ответ Артур Петров
Крестик пора тебе снять и не строить из себя «умную», которая даже не знает, что триметазидин - допинг, который нужен был Валиевой для сердца. И остальные препараты мама Камилы также подтвердилась в CAS. Мама Валиевой, которая давала показания в ходе расследования о положительной допинг-пробе на триметазидин, заявила, что дочь принимала гипоксен для улучшения работы сердца.
И в чём криминал? Гипоксен и карнитин - разрешённые препараты. Это даже лишний раз подтверждает, что ТМЗ принимать Камиле было незачем. И ещё раз повторяю свой вопрос: Откуда известно, что у Камилы проблемы с сердцем?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Петров
Ответ Anna Stefan
1.Пруфы о проблемах Валиевой с сердцем. 2. Влияние ТМЗ на повышение выносливости не доказано.
Какие тебе пруфы ещё нужны, как мама Валиевой, которая об этом говорила?🤡

Мама Валиевой, которая давала показания в ходе расследования о положительной допинг-пробе на триметазидин, заявила, что дочь принимала гипоксен для улучшения работы сердца.
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бьёрндаленовы сопли
Ответ Настя Розова
Разница между ситуациями Калаланг и Валиевой есть. То, что то вещество, что попало к ней через косметику, действительно там содержалось, доказала экспертиза. И Калаланг, пока ее была отстранена, нормально себя вела, не хайпилась на этом, и не корчила рожи, когда она и Брайан проиграли Кейн и ЛеДюку. Тем временем наше РУСАДА год не может родить версию, как к Валиевой попал коктейль аж из трех сердечников и зачем она вообще это принимала(хотя есть вариант, что бесконечными напрыгиваниями и бегом в пищевой пленке она сорвала себе сердце, привет, Алена Косторная). И о лицемерных американцах: Сикс за триметазидин в концентрации в двадцать раз меньше дисквалифицировали на два года. Нашу отмазывают как могут.
Если бы у Валиевой были реальные проблемы с сердцем, то получить ТИ на сердечный препарат не составило бы проблемы. Так что мимо
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Артур Петров
Ответ Anna Stefan
Ок ДАК. А решения ВАДА, основанные на принципе преданности и лояльности, только кое-кому другому, Вас устраивают, как я понимаю? Повторяю: или крестик снимите, или трусы наденьте.
Крестик пора тебе снять и не строить из себя «умную», которая даже не знает, что триметазидин - допинг, который нужен был Валиевой для сердца. И остальные препараты мама Камилы также подтвердилась в CAS.

Мама Валиевой, которая давала показания в ходе расследования о положительной допинг-пробе на триметазидин, заявила, что дочь принимала гипоксен для улучшения работы сердца.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зиля Бадриева
Чет никто из наших спортсменов не высказался, тем более не набросился, когда у Джессики обнаружили допинг. Должна же быть профессиональная этика, хотя бы обычное воспитание.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Stefan
Ответ Артур Петров
Уже 100500 раз эту тему разбирали в комментариях различные люди, но всё равно находятся вот такие. Триметазидин - как минимум повышает толерантность к физическим нагрузкам, а это уже большой плюс. И много чем он помогает, в том числе и сердцу, с чем у Валиевой как раз проблемы. При стабильной стенокардии триметазидин сокращает частоту приступов (уменьшается потребление нитратов), через 2 недели лечения повышается толерантность к физической нагрузке, снижаются резкие колебания АД.
1.Пруфы о проблемах Валиевой с сердцем.
2. Влияние ТМЗ на повышение выносливости не доказано.
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Anna Stefan
Ответ Пайрот
Русада ничего не признавало, у неё такой компетенции нет, невиновной Валиеву признала ДАК, в которую отбор проходит по принципу преданности и лояльности
Ок ДАК. А решения ВАДА, основанные на принципе преданности и лояльности, только кое-кому другому, Вас устраивают, как я понимаю? Повторяю: или крестик снимите, или трусы наденьте.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Петров
Ответ Anna Stefan
Это писали даже до того, как стало известно у кого и что обнаружено: "Препарат, не влияющий на спортивные результаты". В конце концов, почитайте информацию о свойствах ТМЗ. И каким образом дисквалификация кого-то за его употребление влияет на его свойства???? Дисквалифицируются за применение запрещённых ВАДА веществ, не все из которых являются допингом, а ТМЗ запрещён
Уже 100500 раз эту тему разбирали в комментариях различные люди, но всё равно находятся вот такие.

Триметазидин - как минимум повышает толерантность к физическим нагрузкам, а это уже большой плюс. И много чем он помогает, в том числе и сердцу, с чем у Валиевой как раз проблемы.

При стабильной стенокардии триметазидин сокращает частоту приступов (уменьшается потребление нитратов), через 2 недели лечения повышается толерантность к физической нагрузке, снижаются резкие колебания АД.
0
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пайрот
Ответ Anna Stefan
====Тем временем наше РУСАДА год не может родить версию, как к Валиевой попал коктейль аж из трех сердечников и зачем она вообще это принимала==== Очнитесь. Русада признало Камилу невиновной в преднамеренном употреблении ТМЗ. Вероятно, на основании каких-то фактов? Как вы думаете? А доводить их до Вашего сведения они не только не обязаны, но и не имеют права. Кто кому какие корчил рожи, мне неизвестно, но как это вообще относится к делу???
Русада ничего не признавало, у неё такой компетенции нет, невиновной Валиеву признала ДАК, в которую отбор проходит по принципу преданности и лояльности
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Stefan
Ответ Артур Петров
« в пробе которой обнаружено вещество, допингом не являющееся» А кто сказал, что триметазидин (S4) не является допингом, если даже РУСАДА за это по 2-4 года дисквалифицировала ряд спортсменов? https://rusada.ru/upload/iblock/57b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf И да, ещё одно вещество, которые нашли у Валиевой, также в этом году РУСАДА внесло в список допингов.
И не надо подменять понятия - Список запрещённых препаратов не равно "Список допингов" ( даже звучит блин дико такое словосочетание)🙄
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Stefan
Ответ Артур Петров
« в пробе которой обнаружено вещество, допингом не являющееся» А кто сказал, что триметазидин (S4) не является допингом, если даже РУСАДА за это по 2-4 года дисквалифицировала ряд спортсменов? https://rusada.ru/upload/iblock/57b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf И да, ещё одно вещество, которые нашли у Валиевой, также в этом году РУСАДА внесло в список допингов.
Это писали даже до того, как стало известно у кого и что обнаружено: "Препарат, не влияющий на спортивные результаты". В конце концов, почитайте информацию о свойствах ТМЗ.
И каким образом дисквалификация кого-то за его употребление влияет на его свойства???? Дисквалифицируются за применение запрещённых ВАДА веществ, не все из которых являются допингом, а ТМЗ запрещён
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DD102DD
Если собрать крокодиловы слёзы всех наших допингистов - наступит всемирный Потоп 2.
+1
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Артур Петров
Ответ Anna Stefan
Допингистка, применявшая стимуляторы (допинг), катит бочку на спортсменку, в пробе которой обнаружено вещество, допингом не являющееся и преднамеренно не употреблявшееся. Совсем берега потеряли эти америкосы в своей наглости и цинизме.
« в пробе которой обнаружено вещество, допингом не являющееся»

А кто сказал, что триметазидин (S4) не является допингом, если даже РУСАДА за это по 2-4 года дисквалифицировала ряд спортсменов?

https://rusada.ru/upload/iblock/57b/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf

И да, ещё одно вещество, которые нашли у Валиевой, также в этом году РУСАДА внесло в список допингов.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Stefan
Ответ Настя Розова
Разница между ситуациями Калаланг и Валиевой есть. То, что то вещество, что попало к ней через косметику, действительно там содержалось, доказала экспертиза. И Калаланг, пока ее была отстранена, нормально себя вела, не хайпилась на этом, и не корчила рожи, когда она и Брайан проиграли Кейн и ЛеДюку. Тем временем наше РУСАДА год не может родить версию, как к Валиевой попал коктейль аж из трех сердечников и зачем она вообще это принимала(хотя есть вариант, что бесконечными напрыгиваниями и бегом в пищевой пленке она сорвала себе сердце, привет, Алена Косторная). И о лицемерных американцах: Сикс за триметазидин в концентрации в двадцать раз меньше дисквалифицировали на два года. Нашу отмазывают как могут.
====Тем временем наше РУСАДА год не может родить версию, как к Валиевой попал коктейль аж из трех сердечников и зачем она вообще это принимала====
Очнитесь. Русада признало Камилу невиновной в преднамеренном употреблении ТМЗ. Вероятно, на основании каких-то фактов? Как вы думаете? А доводить их до Вашего сведения они не только не обязаны, но и не имеют права.
Кто кому какие корчил рожи, мне неизвестно, но как это вообще относится к делу???
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denkaaaa
американский допинг не допинг вовсе,вы ято забыли?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Настя Розова
Разница между ситуациями Калаланг и Валиевой есть. То, что то вещество, что попало к ней через косметику, действительно там содержалось, доказала экспертиза. И Калаланг, пока ее была отстранена, нормально себя вела, не хайпилась на этом, и не корчила рожи, когда она и Брайан проиграли Кейн и ЛеДюку. Тем временем наше РУСАДА год не может родить версию, как к Валиевой попал коктейль аж из трех сердечников и зачем она вообще это принимала(хотя есть вариант, что бесконечными напрыгиваниями и бегом в пищевой пленке она сорвала себе сердце, привет, Алена Косторная). И о лицемерных американцах: Сикс за триметазидин в концентрации в двадцать раз меньше дисквалифицировали на два года. Нашу отмазывают как могут.
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DD102DD
Американка не права - она не знает ВАК.

И люди, не понимающие сути дела - лучше бы помолчали.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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