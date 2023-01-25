Камила Валиева: «Мне бы хотелось потренировать детей. Первое образование хочу тренерское получить»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева в будущем хотела бы попробовать себя в тренерской профессии. 

«Я бы попробовала, мне бы хотелось потренировать детей.

Качества успешного педагога? Нужно понимать спортсмена, психологию. Ставить цели и разрабатывать план тренировок, чтобы к стартам спортсмены не выходили уставшими или, наоборот, неподготовленными. 

Этери Тутберидзе (тренер Валиевой) не строгая, она требовательная. Мне проще быть требовательной к себе, чем к другим. 

Первое образование хочу тренерское получить, а потом подумаю, чем хочу заниматься. Гуманитарий ли я? Мне математика больше нравится», – рассказала фигуристка в интервью на марафоне общества «Знание». 

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37 комментариев

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Биатлонная зима
Ками хорошая идея и деточки будут рады
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Lekmcz
Ответ Дружба11
она слабая сторона -несовершеннолетняя была, но что ж ее долбят год уже в международном касе (суде), она ввиду своего несовершеннолетия даже интересы свои представить не могла.что ж вы понимая это ... у нее нет фармацевтического и химического образования.... пора остановиться
Это не так работает, есть допинг - надо отвечать за него. А если у несовершеннолетней обнаруживают 3 сердечных препарата и ни одного ТИ, то вада начинает задавать неудобные вопросы.
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Дружба11
Ответ Lekmcz
А триметазидин почему-то нашли.
она слабая сторона -несовершеннолетняя была, но что ж ее долбят год уже
в международном касе (суде), она ввиду своего несовершеннолетия даже интересы свои представить не могла.что ж вы понимая это ...
у нее нет фармацевтического и химического образования....
пора остановиться
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Lekmcz
Ответ Дружба11
никакая она не допингистка, шикарная спортсменка и добрая и отзывчивая девочка
А триметазидин почему-то нашли.
+2
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Людмила Цыганкова
Как неожиданно...
+1
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Этери горячая
Умница Камилочка
+2
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Скелет_Полишинеля
Ответ Девушка Безимени
Школу-то закончи
Тут хотя бы дело допинговое закрыть
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DHermes
Ответ Оскар Муравьев
Конечно останется только тренировать после наступления дисквы на соревнованиях больше ками не увидим.. Пубертат накрыл по полной уже выше загитовой стала и это в 16
Ладно бы выше, толще в два раза
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пильмень недожаренный
Надеюсь, у этой малышки все мечты сбудутся)
+3
-3
0
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Alexander X
столько много моментов интересных в интервью, а выложили всего пару...
+2
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FanofKamilaValieva
Камила респект !
+8
-3
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ HoratioH
Ты главное детей не корми триметазидином, а то будет рекурсия
Трусы подтяни
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ HoratioH
Ты не обалдел так борзо разговаривать? Допинг у валиевой был, это доказанный факт. А ты хамишь человеку чисто из-за того, что он посмел посягнуться на твой манямирок, в котором камиллочка чистая и невинная
Ками выступает на просветительских марафонах, а ты годишься только на то, чтобы хейт разводить у компьютера.
+9
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+5
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Дружба11
Ответ Sat397
Это точно. Сколько тут в комментариях моральных у... хейтеров Камилы, ни одного из них даже близко нельзя, на пушечный выстрел подпускать к детям, им своих то иметь опасно. С детьми должны работать, умные, добрые, воспитанные люди, с правильными ценностями, такие как Камила.
абсолютно верно.
они все мизинца Ками не стоят, злобные,агрессивные, с черной энергетикой.
Ками-светлая девочка, ей эти вибрации не доступны, она мыслит по другому, отзывчивый ребенок, каким она была шикарным Капитаном-супер Умница, все Ребята команды синих абсолютно счастливы,что у них был такой уникальный капитан, так что все будет Хорошо!
спасибо Вам,что поддерживаете ее.
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Sat397
Ответ Дружба11
самое главное она человечная девочка для работы с детьми это ключевое качество.
Это точно. Сколько тут в комментариях моральных у... хейтеров Камилы, ни одного из них даже близко нельзя, на пушечный выстрел подпускать к детям, им своих то иметь опасно. С детьми должны работать, умные, добрые, воспитанные люди, с правильными ценностями, такие как Камила.
+8
-8
0
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Дружба11
Ответ Sat397
Тренер из Камилы получится хороший, она умеет добиваться целей, старательная, умная, серьезная, с лидерскими качествами.
самое главное она человечная девочка для работы с детьми это ключевое качество.
+8
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Дружба11
Ками,пусть все мечты сбудутся.Именно такие люди как ты добрые и светлые должны тренировать детей!
+12
-5
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Дружба11
Ответ DHermes
Детей не трогай допингистка
никакая она не допингистка, шикарная спортсменка и добрая и отзывчивая девочка
+8
-5
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asusp527
Ответ Евгений Сибилев
Вы бы заткнулись!!!!
Какие вежливые и воспитанные защитники у допингистки...
+5
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Alexander X
может полностью интервью выложите???..
+5
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Sat397
Тренер из Камилы получится хороший, она умеет добиваться целей, старательная, умная, серьезная, с лидерскими качествами.
+11
-11
0
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Sat397
Ответ HoratioH
Ты не обалдел так борзо разговаривать? Допинг у валиевой был, это доказанный факт. А ты хамишь человеку чисто из-за того, что он посмел посягнуться на твой манямирок, в котором камиллочка чистая и невинная
Прав или не прав. Смысл взрослому мужику писать тысячу раз подобные комментарии? Написал один раз, и все ясно, что он хотел сказать. Кого он хочет в чем убедить? Только смешно выглядит и все, как мелочный, диванный хейтер.
+5
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Wiley Fox
Тренером стать проще простого

Главное, купить пальто и двух тренеров
+9
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Wiley Fox
Валиева-тренер: "Пей, что дают! Тоже мне цаца какая"
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DHermes
Ответ HoratioH
Ты во всем прав. Просто тебя фанатки валиевой заминусуют
Да тут вся ветка красная)
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