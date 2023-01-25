Камила Валиева: «Мне бы хотелось потренировать детей. Первое образование хочу тренерское получить»

Российская фигуристка в будущем хотела бы попробовать себя в тренерской профессии.

«Я бы попробовала, мне бы хотелось потренировать детей.

Качества успешного педагога? Нужно понимать спортсмена, психологию. Ставить цели и разрабатывать план тренировок, чтобы к стартам спортсмены не выходили уставшими или, наоборот, неподготовленными.

(тренер Валиевой) не строгая, она требовательная. Мне проще быть требовательной к себе, чем к другим.

Первое образование хочу тренерское получить, а потом подумаю, чем хочу заниматься. Гуманитарий ли я? Мне математика больше нравится», – рассказала фигуристка в интервью на марафоне общества «Знание».