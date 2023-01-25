Камила Валиева: «Мне бы хотелось потренировать детей. Первое образование хочу тренерское получить»
Российская фигуристка Камила Валиева в будущем хотела бы попробовать себя в тренерской профессии.
«Я бы попробовала, мне бы хотелось потренировать детей.
Качества успешного педагога? Нужно понимать спортсмена, психологию. Ставить цели и разрабатывать план тренировок, чтобы к стартам спортсмены не выходили уставшими или, наоборот, неподготовленными.
Этери Тутберидзе (тренер Валиевой) не строгая, она требовательная. Мне проще быть требовательной к себе, чем к другим.
Первое образование хочу тренерское получить, а потом подумаю, чем хочу заниматься. Гуманитарий ли я? Мне математика больше нравится», – рассказала фигуристка в интервью на марафоне общества «Знание».
в международном касе (суде), она ввиду своего несовершеннолетия даже интересы свои представить не могла.что ж вы понимая это ...
у нее нет фармацевтического и химического образования....
пора остановиться
они все мизинца Ками не стоят, злобные,агрессивные, с черной энергетикой.
Ками-светлая девочка, ей эти вибрации не доступны, она мыслит по другому, отзывчивый ребенок, каким она была шикарным Капитаном-супер Умница, все Ребята команды синих абсолютно счастливы,что у них был такой уникальный капитан, так что все будет Хорошо!
спасибо Вам,что поддерживаете ее.
Главное, купить пальто и двух тренеров