Ирина Роднина: «Мне кажется, теннис уже давно стал для нас любимым видом спорта и результативным, самое главное»

Теги Ирина Роднина Спорт-Экспресс Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала теннис любимым видом спорта россиян. 

«Мне кажется, теннис уже давно стал для нас любимым видом спорта и результативным, самое главное.

У нас и олимпийские чемпионы, и призеры Олимпийских игр в теннисе, и Кубок Дэвиса, и победители турниров «Большого шлема» — это говорит о ярких личностях в нашей стране.

Самый любимый теннисист? Я это терпеть не могу — выбирать любимчиков. Мне настолько все интересны, все нравятся, что кому-то отдавать предпочтение я не хочу», – сказала Роднина. 

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30 комментариев

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Vlad Zakirov
Борис Николаевич любовь привил! Последыш с его рвением рос теннис похоронит
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Maratik1982
В данное время по популярности согласен. Наши грают на мировой арене и показывают отличные результаты. Все остальное что показывает матч тв аж до блевотни противно
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Доминик
"Самый любимый теннисист? Я это терпеть не могу — выбирать любимчиков."

Просто она ни одного не знает. Старая флюгерша ))
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Робик Аутист Август
Уверен, что ни одного действующего теннисиста не знает(или забыла) поэтому и нет любимчиков ))
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Кавабунга Шреддоголовый
Роднина хоть один матч этого АО смотрела? Как только кто-нибудь в полуфинал/финал выходит, так этот вид спорта сразу любимый. До следующего успеха.
Если уж ты выбрала для всех любимый вид спорта, то уж и теннисиста выбери.
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sergey-ld
А нам кажется, что для нас, тех у кого зарплаты по 15тр, пенсии по 10тр и степендии по 2тр, любимым спортом является футбол, в котором у нас две команды были олимпийскими чемпионами, есть и чемпионы и призёры Европы и лучшие футболисты мира – такие как Яшин, Блохин и Беланов...А ещё мы любим футбол за ID, так как оказалось, что футбол и дома с пивком по телеку смотреть можно – очень даже хорошо.
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Williamssss
А что с нашими фигуристками и их будущим? Об этом депутатка госдуры не хочет высказаться?
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Shveddka
Да?!
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kyckoba
Ну да, просто чуть ли не единственный вид спорта, которым наши спортсмены ещё могут заниматься на международном уровне. Конечно, сразу стал любимым🙈
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Катя Замолодчикова
Согласна, Аня Курникова уже столько лет играет на высоком уровне, надеюсь наконец выиграет хоть один шлем! ☝️☝️☝️
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Ярик01
Ответ Andreas Soffliggare
Думаю, что депутаты, как и большинство россиян, смотрят AO вконтакте. Как и АПЛ.
Думаю, что Роднина узнала о АО лишь только из СМИ, и то лишь когда в полуфинал Карен вышел.
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Магомед Саид Амирханов
А Вы как думали?
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Беня_Финитас
любимый теннисист ? не , не знаю. мне главное медальный начос .
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Додик Аксель
Популярный, любимый, успешный вид спорта это не одно и тоже. Надо провести на спортсе голосование по любимому депутату ГД. Тут выбор и конкуренция будет не шуточная.
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justbored
Нет такого успешного вида спорта, где бы фигуристы не попытались прицепить свой тарантас/фургон с оркестром.
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Валерий Петров
Ответ Великий Алонсо
Вдруг стал любимым видом спорта пока показывают неплохие результаты, классика жанра. Что-то когда вместо Медведева, Рублева и Хачанова были Габашвили и Донской таких речей не было 😂😂😂.
Это обычное явление в принципе, были бы медали у наших керлингистов, пинг-понгистов, прыгунов с трамплина и т.д., то многие бы тоже за них болели.
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Евгений Огий
Ответ Ебздрогыч
Действительно, в каком еще виде спорта за одно результативное действие сразу 15 очков дают!
В дартсе даже 60 дают))
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тучка60
У депутатши совсем крыша съехала
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Wiley Fox
Это она про Госдуму
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HoratioH
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Melnikov1968
То есть выбирать за россиян любимый вид спорта она может, а выбирать любимого тенниста она терпеть не может. Великолепно.
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девочкитакиедевочки
Hy da
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Andreas Soffliggare
Ответ Ярик01
Для кого для вас? Где "вы", депутаты, сейчас смотрите, например, открытый чемпионат Австралии, раз любимый вид?
Думаю, что депутаты, как и большинство россиян, смотрят AO вконтакте. Как и АПЛ.
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Dmitry Aqf
Изыди.
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Великий Алонсо
Вдруг стал любимым видом спорта пока показывают неплохие результаты, классика жанра. Что-то когда вместо Медведева, Рублева и Хачанова были Габашвили и Донской таких речей не было 😂😂😂.
+3
-1
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