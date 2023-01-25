Ирина Роднина: «Мне кажется, теннис уже давно стал для нас любимым видом спорта и результативным, самое главное»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала теннис любимым видом спорта россиян.

«Мне кажется, теннис уже давно стал для нас любимым видом спорта и результативным, самое главное.

У нас и олимпийские чемпионы, и призеры Олимпийских игр в теннисе, и Кубок Дэвиса, и победители турниров «Большого шлема» — это говорит о ярких личностях в нашей стране.

Самый любимый теннисист? Я это терпеть не могу — выбирать любимчиков. Мне настолько все интересны, все нравятся, что кому-то отдавать предпочтение я не хочу», – сказала Роднина.