Ирина Роднина: «Главное разочарование года – отстранение российских спортсменов. Тренер года – Вяльбе»

Теги лыжные гонки Ирина Роднина ФЛГР Елена Вяльбе Олимпиада-2022 Спорт-Экспресс Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала, что стало для нее главным позитивным моментом и разочарованием года в спорте, а также назвала тренера года. 

«Самый позитивный момент года? Олимпиада! В России было много своих мероприятий, состязаний. Но они не могут сравниться с Олимпиадой.

Главное разочарование года? Отстранение российских спортсменов», – сказала Роднина.

«Тренер года? Елена Вяльбе. Мы видим, как от Олимпиады к Олимпиаде она сохраняет команду.

Сохраняются традиции, но появляются новые имена российских лыжников», – приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс». 

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10 комментариев

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СемёнСемёныч
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Господи, да сколько можно твердить одно и тоже уже почти целый год. Все твердят как под копирку. Может проблемами внутри страны займётесь, а то видно времени свободного много поболтать.
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comewhatmay
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"Главное разочарование года? Отстранение российских спортсменов», – сказала Роднина". --- Ну да, ожидания явно другие были.
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Сергей Дроздов
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То, что невозможно поехать в Америкосию, конечно, – общенациональное горе...Ну а радость-то, радость-то у нас в чём?..
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тучка60
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Ответ Глафира Бахтиярова
Ну верить Родниной - себя не уважать. Давайте узнаем, так сказать, глас народа. Кто по вашему главное разочарование года? - Ставьте плюс, если ее имя "Анна" - Ставьте минус, если ее фамилия "Щербакова"
Моё - Глафира Бахтиярова
+2
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Hardy
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И кого это Вяльбе натренировала? Губерниева?
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Глафира Бахтиярова
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Ну верить Родниной - себя не уважать. Давайте узнаем, так сказать, глас народа.
Кто по вашему главное разочарование года?
- Ставьте плюс, если ее имя "Анна"
- Ставьте минус, если ее фамилия "Щербакова"
+3
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Екатерина Прекрасная
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Дык, уважаемая, в т.ч.вам говорю " спасибо" за это отстранение.
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Анюточка Колыханова
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Как по мне, спортивное разочарование, эта стрельба латыпова на стойке в эстафете...., А лучший тренер, либо Бородавко, либо Этери
+6
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Sat397
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Разочарование года - это 24...
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Рав. Зильберман
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А что, Вяльбе тренирует?
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