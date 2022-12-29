Ирина Роднина: «Главное разочарование года – отстранение российских спортсменов. Тренер года – Вяльбе»

Трехкратная олимпийская чемпионка рассказала, что стало для нее главным позитивным моментом и разочарованием года в спорте, а также назвала тренера года.

«Самый позитивный момент года? Олимпиада! В России было много своих мероприятий, состязаний. Но они не могут сравниться с Олимпиадой.

Главное разочарование года? Отстранение российских спортсменов», – сказала Роднина.

«Тренер года? Елена Вяльбе. Мы видим, как от Олимпиады к она сохраняет команду.

Сохраняются традиции, но появляются новые имена российских лыжников», – приводит слова Родниной « ».