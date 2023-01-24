Чемпионат Европы-2023. Гиларди и Амброзини, Ефимова и Бломмарт, Хокке и Кункель, Конти и Мачии выступят с короткими программами

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25 января на чемпионате Европы по фигурному катанию пары выступят с короткими программами. 

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Пары

Короткая программа

Начало – 14.15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. 

Участники

София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)

Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)

Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

Нина Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)

Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)

Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

Федерика Симоли – Алессандро Зарбо (Чехия)

Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)

ПРИМЕЧАНИЕ: составы по разминкам будут добавлены позже. 

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо

7 комментариев

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Лемур
Тот случай, когда раньше какая-нибудь Ломбардия Трофи была сильнее ЧЕ =))
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Петрова Ольга
Ответ Mary Ion
Блин, смотрю на пары и почти никого не знаю…
Аналогично) только Маттео Гуаризе с новой партнёршей узнала
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garovatat
Кто все эти прекрасные люди?
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Svetmel
За Ковалёвых! Ну, и Алисе удачи
+2
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Mary Ion
Блин, смотрю на пары и почти никого не знаю…
+3
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Katerina Sunny
Алисе дома вместе с Рубеном всё прыгнуть и чисто откатать.
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Храбрая виолончелистка
Итальянцы под шумок захватывают парное в Европе? )))
Даже старина Маттео решил продолжать. Девочка мне понравилась на ЧИ. Она как одиночница уверенно тулупы-сальховы прыгала. А Гуаризе партнер надежный, в парные элементы с ним не страшно идти.
+1
0
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