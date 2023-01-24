Чемпионат Европы-2023. Гиларди и Амброзини, Ефимова и Бломмарт, Хокке и Кункель, Конти и Мачии выступят с короткими программами

25 января на чемпионате Европы по фигурному катанию пары выступят с короткими программами.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Пары

Короткая программа

Начало – 14.15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Участники

София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)

Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

– Рубен Бломмарт (Германия)

Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

Нина Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)

Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)

Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

Федерика Симоли – Алессандро Зарбо (Чехия)

Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)

ПРИМЕЧАНИЕ: составы по разминкам будут добавлены позже.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо