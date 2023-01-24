Чемпионат Европы-2023. Гиларди и Амброзини, Ефимова и Бломмарт, Хокке и Кункель, Конти и Мачии выступят с короткими программами
25 января на чемпионате Европы по фигурному катанию пары выступят с короткими программами.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Пары
Короткая программа
Начало – 14.15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Участники
София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)
Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)
Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
Нина Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)
Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)
Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
Федерика Симоли – Алессандро Зарбо (Чехия)
Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)
ПРИМЕЧАНИЕ: составы по разминкам будут добавлены позже.
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо
Даже старина Маттео решил продолжать. Девочка мне понравилась на ЧИ. Она как одиночница уверенно тулупы-сальховы прыгала. А Гуаризе партнер надежный, в парные элементы с ним не страшно идти.