Антон Сихарулидзе: «Российское фигурное катание десятки лет славилось танцевальными дуэтами — и вдруг такой вакуум. С этим надо как можно скорее разобраться»

Теги сборная России танцы на льду Антон Сихарулидзе Спорт-Экспресс Диана Дэвис Глеб Смолкин Екатерина Миронова Евгений Устенко Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе высказался о ситуации в российских танцах на льду. 

— На чемпионате России меня приятно удивило пятое место петербуржского дуэта Миронова – Устенко. Для них это серьезный шаг вперед.

Надеюсь, скоро в Питере появятся и другие сильные танцевальные пары. Мы открыты к диалогу, ведем переговоры как с тренерами, так и с молодыми спортсменами. В общем, рассматриваем разные варианты, при которых в нашем городе удастся создать мощную группу танцев.

— В России с ними сегодня просто беда. Есть объяснение?

— Честно? Нет. Российское фигурное катание десятки лет славилось танцевальными дуэтами — и вдруг такой вакуум... С этим надо как можно скорее разобраться и сделать все, чтобы наши танцоры по-прежнему оставались конкурентоспособными на мировой арене.

— Как относитесь к возможной смене спортивного гражданства дуэта ДэвисСмолкин?

— Никак. Это их личное дело, – сказал Сихарулидзе. 

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7 комментариев

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Irina037
Ну вот как раз и Линичук подъехала
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opty
Ну, как говорится - ломать не строить.

Развалить то легко , а вот восстанавливать...
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Саша Кутузова
Ответ Зоя Кудряшова
Спасибо, что еще эти держаться. После проталкивания блатных охота соревноваться у многих отпала..действилельно 14 место на ОИ позор для страны.
Отчего же отпала? Чемпионами с валяниями на всех стартах другие стали, денег много заработали. А то, что нас везде закрыли, никуда не пускают, так не ДС виноваты. Пока нас допустят, уже и новые пары накатаются. А про место на Олимпиаде только вы, как хейтер, пытаетесь нам доказать что-то. Любой, кто понимает в танцах, знает что для новой пары место отличное.
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Зоя Кудряшова
Спасибо, что еще эти держаться. После проталкивания блатных охота соревноваться у многих отпала..действилельно 14 место на ОИ позор для страны.
+2
0
+2
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Роман Волков
Проблема в том, что остальные виды ушли Ооочень далеко в перёд в плане зрелищности, соревновательного момента и от этого стали На Очень много Популярнее! А танцы остались на месте.
Нужны изменения в правилах в сторону большей зрелищности!
Другого варианта Нет. И придумать что-то должны МЫ! Это Нам нужно больше всего!✌️
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Tata777
Надо было не допускать .....а не разбираться
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Nassta
Нет? Ахах
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