Антон Сихарулидзе: «Российское фигурное катание десятки лет славилось танцевальными дуэтами — и вдруг такой вакуум. С этим надо как можно скорее разобраться»
Глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе высказался о ситуации в российских танцах на льду.
— На чемпионате России меня приятно удивило пятое место петербуржского дуэта Миронова – Устенко. Для них это серьезный шаг вперед.
Надеюсь, скоро в Питере появятся и другие сильные танцевальные пары. Мы открыты к диалогу, ведем переговоры как с тренерами, так и с молодыми спортсменами. В общем, рассматриваем разные варианты, при которых в нашем городе удастся создать мощную группу танцев.
— В России с ними сегодня просто беда. Есть объяснение?
— Честно? Нет. Российское фигурное катание десятки лет славилось танцевальными дуэтами — и вдруг такой вакуум... С этим надо как можно скорее разобраться и сделать все, чтобы наши танцоры по-прежнему оставались конкурентоспособными на мировой арене.
— Как относитесь к возможной смене спортивного гражданства дуэта Дэвис – Смолкин?
— Никак. Это их личное дело, – сказал Сихарулидзе.
Развалить то легко , а вот восстанавливать...
Нужны изменения в правилах в сторону большей зрелищности!
Другого варианта Нет. И придумать что-то должны МЫ! Это Нам нужно больше всего!✌️