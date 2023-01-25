Глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе высказался о ситуации в российских танцах на льду.

— На чемпионате России меня приятно удивило пятое место петербуржского дуэта Миронова – Устенко. Для них это серьезный шаг вперед.

Надеюсь, скоро в Питере появятся и другие сильные танцевальные пары. Мы открыты к диалогу, ведем переговоры как с тренерами, так и с молодыми спортсменами. В общем, рассматриваем разные варианты, при которых в нашем городе удастся создать мощную группу танцев.

— В России с ними сегодня просто беда. Есть объяснение?

— Честно? Нет. Российское фигурное катание десятки лет славилось танцевальными дуэтами — и вдруг такой вакуум... С этим надо как можно скорее разобраться и сделать все, чтобы наши танцоры по-прежнему оставались конкурентоспособными на мировой арене.

— Как относитесь к возможной смене спортивного гражданства дуэта – ?

— Никак. Это их личное дело, – сказал Сихарулидзе.