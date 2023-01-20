Ренат Лайшев: «Меня расстроит Диана Дэвис, если все-таки сменит спортивное гражданство. Верю в ее патриотизм»

Теги сборная России танцы на льду Диана Дэвис Глеб Смолкин Ренат Лайшев Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев надеется, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать за Россию.

Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин хотели перейти в сборные США, Израиля и Грузии.

«Меня расстроит Диана Дэвис, если все-таки сменит спортивное гражданство. Она выпускница нашей школы, мы все ее любим. Верю в ее патриотизм, она замечательный человек. Уверен, вся эта ситуация через полтора года исправится и все встанет на свои места.

Верю в наших ребят, они истинные патриоты. И это правда! Думаю, от моих фигуристов не будет заявления о смене спортивного гражданства. Сейчас больше всего переживаю за Диану. Помню ее совсем малышкой. Но уверен: все будет хорошо!» – сказал Лайшев.

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26 комментариев

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rs110
Ответ Anna Stefan
Диана американка, она и не обязана быть патриоткой России, а у Смолкина Родина там, где лучше кормят))
Диана американка чисто по рождению. Она выросла и получила все ништяки в России, а не в Америке. Американкой ей просто очень хочется быть, как и Смолкину хочется быть американцем. Но блин, не выкинешь из песни слов, у них обоих русские родители (ну если не верить в сказку про тайного мистера Дэвиса), и они выросли в России. Ну вот так уж сложилось.
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rs110
Лайшев настолько не в теме? О каком патриотизме вообще может идти речь? Ну разве что только об американском. Она всегда говорила, что обожает Америку и хочет там жить.
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Денис Давыдов
Свободу Диане Дэвис!
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Kathryna
Диане паралельно до того о чем там думает Лайшев. О каком патриотизме может идти речь, если она родилась в США и является гражданкой этой страны. То, что Дэвис оказалась в сборной России полностью заслуга ее матери и является стечением обстоятельств, а не патриотическим выбором.
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Irina Kistler
Ответ sergey-ld
Патриотизм – это нравственное убеждение, в основе которого лежит готовность жертвовать ради Отечества своими интересами... Если уж Лайшев берёт ответственность за своих фигуристов, то следует признать, что с воспитанием "патриотизма" в его учреждении – не очень, и следовательно поставить вопрос о соответствии г-на Лайшева занимаемой должности. Вот г-н Рудковский, например, – соответствует: его воспитанники ни куда не бегут – никому не нужны.
Проблема, что каждый по-своему трактует нравственные убеждения, по хорошему их вместе с молоком матери надо прививать, а нас все больше "искуственным питанием" вскармливают, на работе вижу, что патриотизм кончается там, где начинается налоговая декларация))
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Наталья Карлова
Нравятся мне и Диана и Глеб - но как мне кажется, патриотизм не про них)
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Владимир Георгия
Не хорошо троллить за спиной заслуженного человека. Вы попробуйте перед ним попытаться вякать. Посмеивание за спиной признак тщедушного, трусливого человека. Смелые объявились.
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Grim Reaper 2100
Ответ Jul__ver
1. У Дианы два гражданства, и она имеет полное право испытывать патриотизм за обе страны, или вообще не испытывать его. 2. «от моих фигуристов…» с каких пор господин Лайшев завёл своих собственных фигуристов?! Они же не хомячки. 3. Откуда уверенность, что через полтора года всё наладится? И почему именно через 1,5??
В этом вопросе Лайшев проявил политическое чутьё. Так и будет. Именно 1.5 года.
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Grim Reaper 2100
Ответ Crystal Line
а Дишечка гордится, что родилась в Вегасе, вот это патриотизм 😃
Правильно. Она гордится своим родным городом - Лас-Вегасом! Не Мухосранском же ей гордиться.
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фуфырка
Достал уже со своим патриотизмом.
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Амалия Князева
🤣🤣🤣
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sergey-ld
Патриотизм – это нравственное убеждение, в основе которого лежит готовность жертвовать ради Отечества своими интересами... Если уж Лайшев берёт ответственность за своих фигуристов, то следует признать, что с воспитанием "патриотизма" в его учреждении – не очень, и следовательно поставить вопрос о соответствии г-на Лайшева занимаемой должности. Вот г-н Рудковский, например, – соответствует: его воспитанники ни куда не бегут – никому не нужны.
+2
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Anna Stefan
Диана американка, она и не обязана быть патриоткой России, а у Смолкина Родина там, где лучше кормят))
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Shtirly
Ахахахахаха)))) Она свой патриотизм уже на дне благодарения озвучила! Что еще вам надо озвучить о ее патриотизме? )))
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Владимир
Лайшев, сам то верит в то что говорит 😁
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Wiley Fox
Жулик дуркует

Он про самбо хоть где-то говорит?

Школу пора в Самба69 переименовать
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Jul__ver
1. У Дианы два гражданства, и она имеет полное право испытывать патриотизм за обе страны, или вообще не испытывать его.
2. «от моих фигуристов…» с каких пор господин Лайшев завёл своих собственных фигуристов?! Они же не хомячки.
3. Откуда уверенность, что через полтора года всё наладится? И почему именно через 1,5??
+13
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Е...С
Так она и так патриот своей родины, Америки.
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Orange carrot
Ответ Iuasamotu
Девчонка родилась и практически всю жизнь прожила в США, у неё свой объект патриотизма
Ну не всю жизнь, конечно, пока в танцы не ушла, она тут жила не один год. Ну и в детстве совсем, когда родилась.
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Crystal Line
а Дишечка гордится, что родилась в Вегасе, вот это патриотизм 😃
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Лилибет
Понятно,у Рената Алексеевича все как обычно
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Iuasamotu
Девчонка родилась и практически всю жизнь прожила в США, у неё свой объект патриотизма
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oleg
Диана бы и осталась в России. Но уж больно Смолкину хочется стать пиндосом.
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Orange carrot
Так Диша американка, вот вам и патриот😀только какой страны?
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Brokkoli
Похоже никуда их не взяли
+6
-2
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