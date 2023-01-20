Ренат Лайшев: «Меня расстроит Диана Дэвис, если все-таки сменит спортивное гражданство. Верю в ее патриотизм»

Президент «Самбо-70» надеется, что Диана Дэвис и будут выступать за Россию.

Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин хотели перейти в сборные США, Израиля и Грузии.

«Меня расстроит Диана Дэвис, если все-таки сменит спортивное гражданство. Она выпускница нашей школы, мы все ее любим. Верю в ее патриотизм, она замечательный человек. Уверен, вся эта ситуация через полтора года исправится и все встанет на свои места.

Верю в наших ребят, они истинные патриоты. И это правда! Думаю, от моих фигуристов не будет заявления о смене спортивного гражданства. Сейчас больше всего переживаю за Диану. Помню ее совсем малышкой. Но уверен: все будет хорошо!» – сказал Лайшев.

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