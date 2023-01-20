Ренат Лайшев: «Меня расстроит Диана Дэвис, если все-таки сменит спортивное гражданство. Верю в ее патриотизм»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев надеется, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать за Россию.
Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин хотели перейти в сборные США, Израиля и Грузии.
«Меня расстроит Диана Дэвис, если все-таки сменит спортивное гражданство. Она выпускница нашей школы, мы все ее любим. Верю в ее патриотизм, она замечательный человек. Уверен, вся эта ситуация через полтора года исправится и все встанет на свои места.
Верю в наших ребят, они истинные патриоты. И это правда! Думаю, от моих фигуристов не будет заявления о смене спортивного гражданства. Сейчас больше всего переживаю за Диану. Помню ее совсем малышкой. Но уверен: все будет хорошо!» – сказал Лайшев.
Диана Дэвис поделилась фото из Лас-Вегаса: «Горжусь, что родилась в таком красивом городе!»
Логика белого пальто заводит в тупик. Почему я не верил и не верю Дэвис и Смолкину
Он про самбо хоть где-то говорит?
Школу пора в Самба69 переименовать
2. «от моих фигуристов…» с каких пор господин Лайшев завёл своих собственных фигуристов?! Они же не хомячки.
3. Откуда уверенность, что через полтора года всё наладится? И почему именно через 1,5??