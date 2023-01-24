Ягудин о болезни Костомарова: «На мой профессиональный взгляд, холодная погода абсолютно никак не повлияла на его здоровье»

Олимпийский чемпион высказался о госпитализации из-за пневмонии.

«Читал в СМИ, что возможной причиной резкого ухудшения его состояния стали выступления в холодное время. На мой профессиональный взгляд, холодная погода абсолютно никак не повлияла на здоровье Ромы.

Просто так совпало, что выступление проходило накануне того момента, как его госпитализировали. В детстве катались – и ничего. Наоборот, тем самым закаляли здоровье. А морозы раньше были и посильнее», — сказал Ягудин.