Ягудин о болезни Костомарова: «На мой профессиональный взгляд, холодная погода абсолютно никак не повлияла на его здоровье»
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о госпитализации Романа Костомарова из-за пневмонии.
«Читал в СМИ, что возможной причиной резкого ухудшения его состояния стали выступления в холодное время. На мой профессиональный взгляд, холодная погода абсолютно никак не повлияла на здоровье Ромы.
Просто так совпало, что выступление проходило накануне того момента, как его госпитализировали. В детстве катались – и ничего. Наоборот, тем самым закаляли здоровье. А морозы раньше были и посильнее», — сказал Ягудин.
переохлаждение играет главную роль в возникновении пневмонии.
закрой рот,накоенц
"Просто так совпало, что выступление проходило накануне того момента, как его госпитализировали."
Валиева классно прыгает квады, поэтому допинг ей не нужен.
Падения ы танцах не препятствуют победе. Просто так совпало.
А помните, как совсем недавно Ягудин говорил (писал) - я же не лезу никуда со своим мнением, и вы ко мне не лезьте. Недолго музыка звучала....
Просто катался накануне госпитализации.Запланировал,ага
Работа на холоде, ситуацию усугубила, конечно, но это не причина заболевания.