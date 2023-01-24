Ягудин о болезни Костомарова: «На мой профессиональный взгляд, холодная погода абсолютно никак не повлияла на его здоровье»

Теги Алексей Ягудин Роман Костомаров сборная России происшествия танцы на льду мужское катание Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о госпитализации Романа Костомарова из-за пневмонии. 

«Читал в СМИ, что возможной причиной резкого ухудшения его состояния стали выступления в холодное время. На мой профессиональный взгляд, холодная погода абсолютно никак не повлияла на здоровье Ромы.

Просто так совпало, что выступление проходило накануне того момента, как его госпитализировали. В детстве катались – и ничего. Наоборот, тем самым закаляли здоровье. А морозы раньше были и посильнее», — сказал Ягудин. 

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44 комментария

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Ir_rish
Ответ Мария С
Семененко ещё можно позвать, уже что то шарит наверное😁😁😁
Косторную взять третьей и устроить консилиум.
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ТМЗ
был и остался птушником
переохлаждение играет главную роль в возникновении пневмонии.
закрой рот,накоенц
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juliamart
Ягудину надо отдохнуть, заработался, судя по всему))
+2
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Akiss75
В смысле "профессиональный взгляд"??? Ягудин вроде был фигуристом, или в тайне от всех, он успел получить медицинское образование и где-то, в свободное от шоу время, подрабатывает врачом? Вот вообще человек не думает и не понимает о чем и как он говорит 🤦‍♀️
+6
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Анна Беляева
Ответ Sedibus Perito
Ну, чтобы так скрутило, должны быть серьёзные ослабляющие факторы. Либо серьёзная инфекция.
Ну, если у него даже температура не поднялась в качестве ответной реакции организма на инфекцию, что тут можно сказать? Явно имунная была не в полном порядке. Другой разговор, будь не ситуация чеса, он бы раньше по врачам пошел, раньше бы начал лечение. А так стахановским трудом зарабатывал, было не до того.
+2
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Свет19
О, поздравляю Алексея с получением медицинского диплома :) брякают фигуристы и тренера, конечно, иногда ну совсем невпопад. Ну ладно зато красиво катаются. :)
+6
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ano
Ответ royer
Просто нужно думать, когда читаете текст. Он не сказал что он врач, он сказал что он профи в выступлениях на морозе, и знает насколько они опасны, и насколько - нет.
Благодарю, читаю я отлично. Также знаю, что при -18 и ниже спорт на открытом воздухе запрещён. так что тут врачи и организаторы "профи", должны были быть, но почему-то не были, мероприятие не отменили. И не дело спортсменов рассуждать о том, что они не очень понимают.
+4
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azelana
У них причинно-следственные связи не просто разорваны и потеряны, они у них вывернуты на изнанку
"Просто так совпало, что выступление проходило накануне того момента, как его госпитализировали."
Валиева классно прыгает квады, поэтому допинг ей не нужен.
Падения ы танцах не препятствуют победе. Просто так совпало.
+12
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azelana
Ну, если Ягудин такие медицинские заявления делает...., то мы тут все точно можем про фк писать - "на мой профессиональный взгляд,... "А то ж истерику закатывают - "да вы сначала в коньках наш путь пройдите, прежде, чем своё мнение высказывать!"
А помните, как совсем недавно Ягудин говорил (писал) - я же не лезу никуда со своим мнением, и вы ко мне не лезьте. Недолго музыка звучала....
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Грибная Фея
Ответ Sedibus Perito
Ну, чтобы так скрутило, должны быть серьёзные ослабляющие факторы. Либо серьёзная инфекция.
Многие люди даже не подозревают, что у них есть пневмония. А нагрузки с такой болезнью противопоказаны, так как негативные процессы ускоряются
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Sedibus Perito
Ответ Анна Беляева
Конечно, может. Куча людей болеют ежегодно пневмонией, не катаясь по морозу. Любой фактор ослабляющий организм сойдет, чтобы развилась пневмония: стресс, несбалансированный режим, сопутствующие заболевания.
Ну, чтобы так скрутило, должны быть серьёзные ослабляющие факторы. Либо серьёзная инфекция.
+3
0
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Flora_05
Профессиональный?? Что-то его заносит!
+5
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Shveddka
А Авер-то до сих пор молчит,заметили?С тех пор как Роман загремел в больницу🤔Неужто ему ни разу не позвонили?
+10
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Shveddka
Ой,дураааак(с)
Просто катался накануне госпитализации.Запланировал,ага
+6
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Девушка Безимени
Ответ Савосмна Лидия
Он пятую точку работодателя и благодетеля Авербуха покрывает, он так думает, что то Авербуха не слышно
Неприятный - потому что лицемер, чью-бы ни прикрывал
+4
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Molly
Для заболевшего человека переохлаждение и физическая активность очень даже противопоказаны.
+10
0
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victoire
Как быстро люди последние два года забыли. Роман недомогает, жалуется на боль в груди, но никто не догадался сатурацию измерить.
Работа на холоде, ситуацию усугубила, конечно, но это не причина заболевания.
+3
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KaSandra
Ответ Jesse Boy
Профессиональный взгляд? А он когда врачом стал, я что-то пропустил?
Браво за ваш коммент!!!
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Мария С
Ответ Мар-ина
Для выражения профессионального взгляда нужно пригласить нейрохирурга Косторную, Ягудин слишком далёк от медицины.
Семененко ещё можно позвать, уже что то шарит наверное😁😁😁
+6
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Мария С
После перенесенной болезни рекомендуют 2 недели без физ. Нагрузок и не переохлаждается. А тут больной человек на льду в такой мороз...Лёш, проффесионалный взгляд у тебя может быть в ФК. Или просто нужно выгородить Авера??? По факту это его шоу...контракт и всё такое мы всё понимаем, но человеческое что-то должно быть тоже...
+12
-1
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Vanilopa
Ну раз Ягудин озвучил свое профессиональное мнение, значит так оно и было 😆
+3
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Савосмна Лидия
Ответ Девушка Безимени
Какой неприятный человек
Он пятую точку работодателя и благодетеля Авербуха покрывает, он так думает, что то Авербуха не слышно
+9
0
+9
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Додик Аксель
Оставьте эпикриз профессиональным докторам, а не доморощенным...
+7
0
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Анна Беляева
Ответ Ostinato
Еще один. Все же люди одинаковые и да организмы у всех такие же точно как в молодости (сарказм). В футболе нельзя играть, если минус 15 на термометре, в биатлоне отменяют гонки, если минус жесткий, а вот именно фигуристы бессмертные, а Костомаров в бане заболел вообще. Ау, логика.
Ну, при жестком минусе гонки отменяют не из-за страха простудных заболеваний, а из-за влияние на сердце и сосуды. Фигурист за 5 минут так не нагрузится на льду. Так что тут сравнение не слишком корректное.
+3
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Анна Беляева
Ответ Sedibus Perito
Алексей явно не подумал. Или он хочет сказать, что это какой-то вирус сейчас ходит и может такое осложнение дать, независимо от того, катался человек больной на морозе, или в постельке лежал? Новая волна что ли? Но скорее всё-таки потому, что больной на морозе катался. Вирусу в прохладе проще размножаться, а иммунитет локально падает - т.е. не во всём организме, а в охлаждённых частях. Поэтому здоровому может и нормально, а вот больному противопоказано.
Конечно, может. Куча людей болеют ежегодно пневмонией, не катаясь по морозу. Любой фактор ослабляющий организм сойдет, чтобы развилась пневмония: стресс, несбалансированный режим, сопутствующие заболевания.
+5
0
+5
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