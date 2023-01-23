Елена Чайковская: «Шикарный был Кубок Первого канала, просто великолепный. Интересно и динамично, с хорошими выступлениями, так что все было прекрасно»

Теги Елена Чайковская сборная России МОК Томас Бах Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская оценила итоги Кубка Первого канала.

«Шикарный был Кубок Первого канала, просто великолепный. Интересно и динамично, с хорошими выступлениями, так что все было прекрасно», – сказала Чайковская.

Также она ответила на вопрос о том, стоит ли показать этот турнир всему миру и главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху в частности.

«Нас сейчас это не волнует, кто должен увидеть, мы довольны тем, что мы сделали, и как выступили наши спортсмены, а про мир, про Вселенную – это совершенно никого не волнует в данной ситуации», – добавила тренер.

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16 комментариев

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Блинчик
Ответ lenapan
А что было великолепного?
Это новый юмор. Петросян Великолепный. Не то что некоторые, которых надо поддерживать.))
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andrej shabanov
Ответ Elizaveta Queen
Этот турнир очередной привет ИСУ, которые продолжают убивать фигурку лишь бы не перечить чмоку и не видеть россиян на турнирах! Причина отстранения РФ совсем другая.Совершенно правильная.
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Numele Este
Ответ Vasily Ivanov
Интересно . а от выручки билетов деньги кому и куда пойдут ?
Считать чужие деньги - Иудино занятие.
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Numele Este
Как сказала Тарасова, смотрите через неделю чемпионат Европы, вы там и близко не увидите уровня кубка Первого канала.
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lenapan
Ответ Блинчик
Самым великолепным был Петросян.
А что было великолепного?
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Блинчик
Самым великолепным был Петросян.
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Elizaveta Queen
Ответ andrej shabanov
перебьётся Бабах! Мужик наплевал на спортсменов, на принципы олимпизма, расворошил понятие честного спорта, а ему ещё РОССИЯ что-то показывать должна?! Надо будет, выгуглят Этот турнир очередной привет ИСУ, которые продолжают убивать фигурку лишь бы не перечить чмоку и не видеть россиян на турнирах!
Этот турнир очередной привет ИСУ, которые продолжают убивать фигурку лишь бы не перечить чмоку и не видеть россиян на турнирах!
Причина отстранения РФ совсем другая.Совершенно правильная.
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Vasily Ivanov
Интересно . а от выручки билетов деньги кому и куда пойдут ?
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Liar85
Ответ Wiley Fox
Также она ответила на вопрос о том, стоит ли показать этот турнир всему миру и главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху в частности. ---- Ахаха У нас всё прекрасно без мирового спорта! Верните нас в мировой спорт, проклятые русофобы!
А зачем вы там???😀😀😀 Им и без вас хорошо!
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Liar85
Ответ andrej shabanov
перебьётся Бабах! Мужик наплевал на спортсменов, на принципы олимпизма, расворошил понятие честного спорта, а ему ещё РОССИЯ что-то показывать должна?! Надо будет, выгуглят Этот турнир очередной привет ИСУ, которые продолжают убивать фигурку лишь бы не перечить чмоку и не видеть россиян на турнирах!
Что рублей мало? Валюта нужна? Без вас обойдутся!
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Liar85
И что много было желающих посмотреть?😀😀😀
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andrej shabanov
перебьётся Бабах!
Мужик наплевал на спортсменов, на принципы олимпизма, расворошил понятие честного спорта, а ему ещё РОССИЯ что-то показывать должна?!
Надо будет, выгуглят

Этот турнир очередной привет ИСУ, которые продолжают убивать фигурку лишь бы не перечить чмоку и не видеть россиян на турнирах!
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Регина Артёмова
Ответ Katerina Sunny
Вот это главный тренер сборной. И зачем тебе международные соревнования? Главное, что шоу отлично прошло.
Им нравиться только , то что деньги приносит !
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Wiley Fox
Также она ответила на вопрос о том, стоит ли показать этот турнир всему миру и главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху в частности.

----

Ахаха

У нас всё прекрасно без мирового спорта!

Верните нас в мировой спорт, проклятые русофобы!
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Подлый Интригант
Опять фигурное катание, когда это бесстыдство уже запретят?
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Назар Игорь
"Про мир - это никого не волнует..." Скажи это тысячам тех чьи сыновья и мужья никогда не вернутся домой.
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Katerina Sunny
Вот это главный тренер сборной. И зачем тебе международные соревнования? Главное, что шоу отлично прошло.
+9
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