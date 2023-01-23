Елена Чайковская: «Шикарный был Кубок Первого канала, просто великолепный. Интересно и динамично, с хорошими выступлениями, так что все было прекрасно»
Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская оценила итоги Кубка Первого канала.
«Шикарный был Кубок Первого канала, просто великолепный. Интересно и динамично, с хорошими выступлениями, так что все было прекрасно», – сказала Чайковская.
Также она ответила на вопрос о том, стоит ли показать этот турнир всему миру и главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху в частности.
«Нас сейчас это не волнует, кто должен увидеть, мы довольны тем, что мы сделали, и как выступили наши спортсмены, а про мир, про Вселенную – это совершенно никого не волнует в данной ситуации», – добавила тренер.
Что не так с Кубком Первого канала? Наши три идеи вернут интерес – как во времена Медведевой и Загитовой
Причина отстранения РФ совсем другая.Совершенно правильная.
Мужик наплевал на спортсменов, на принципы олимпизма, расворошил понятие честного спорта, а ему ещё РОССИЯ что-то показывать должна?!
Надо будет, выгуглят
Этот турнир очередной привет ИСУ, которые продолжают убивать фигурку лишь бы не перечить чмоку и не видеть россиян на турнирах!
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Ахаха
У нас всё прекрасно без мирового спорта!
Верните нас в мировой спорт, проклятые русофобы!