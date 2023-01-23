Елена Чайковская: «Шикарный был Кубок Первого канала, просто великолепный. Интересно и динамично, с хорошими выступлениями, так что все было прекрасно»

Главный тренер сборной России по фигурному катанию оценила итоги Кубка Первого канала.

«Шикарный был канала, просто великолепный. Интересно и динамично, с хорошими выступлениями, так что все было прекрасно», – сказала Чайковская.

Также она ответила на вопрос о том, стоит ли показать этот турнир всему миру и главе Международного олимпийского комитета ( ) Томасу Баху в частности.

«Нас сейчас это не волнует, кто должен увидеть, мы довольны тем, что мы сделали, и как выступили наши спортсмены, а про мир, про Вселенную – это совершенно никого не волнует в данной ситуации», – добавила тренер.

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