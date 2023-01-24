Гендиректор РУСАДА о Валиевой: «Ждем полный текст решения дисциплинарного антидопингового комитета на этой неделе, в ближайшие дни»

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что в ближайшее время организация должна получить полный текст решения от дисциплинарного антидопингового комитета по делу .

Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Но ее результат, показанный 25 декабря 2021 года (в день взятия пробы) на победном для нее чемпионате России, был аннулирован.

– WADA запросило копию полного обоснованного решения, которое оно рассмотрит вместе с материалами дела, чтобы определить, соответствует ли данный вердикт постановлениям WADA.

Все читаем новости, видели официальный пресс-релиз, добавить пока нечего, мы ждем полный текст решения от дисциплинарного антидопингового комитета и будем принимать дальнейшие действия.

– Понятно, что в WADA уже недовольны, будет какая‑то дискуссия с ними или они сразу обратятся в ?

– Организации, которые уполномочены подавать апелляции на решения дисциплинарного антидопингового комитета, сейчас ждут полный текст и буду решать, как поступать также.

Мы ровно в такой же ситуации, а что решат WADA или международная федерация, я вам сказать не могу.

– Когда ждете полный текст решения?

– На этой неделе мы ждем решения, в ближайшие дни.

– В случае чего, сможет ли РУСАДА оспорить решение?

– Да, РУСАДА имеет такую возможность, как и WADA.

Есть несколько случаев, когда РУСАДА оспаривало некоторые решения дисциплинарного антидопингового комитета, – сказала Логинова.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

«Это был наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка». В России радуются оправданию Валиевой

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона