Гендиректор РУСАДА о Валиевой: «Ждем полный текст решения дисциплинарного антидопингового комитета на этой неделе, в ближайшие дни»
Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что в ближайшее время организация должна получить полный текст решения от дисциплинарного антидопингового комитета по делу Камилы Валиевой.
Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Но ее результат, показанный 25 декабря 2021 года (в день взятия пробы) на победном для нее чемпионате России, был аннулирован.
– WADA запросило копию полного обоснованного решения, которое оно рассмотрит вместе с материалами дела, чтобы определить, соответствует ли данный вердикт постановлениям WADA.
Все читаем новости, видели официальный пресс-релиз, добавить пока нечего, мы ждем полный текст решения от дисциплинарного антидопингового комитета и будем принимать дальнейшие действия.
– Понятно, что в WADA уже недовольны, будет какая‑то дискуссия с ними или они сразу обратятся в CAS?
– Организации, которые уполномочены подавать апелляции на решения дисциплинарного антидопингового комитета, сейчас ждут полный текст и буду решать, как поступать также.
Мы ровно в такой же ситуации, а что решат WADA или международная федерация, я вам сказать не могу.
– Когда ждете полный текст решения?
– На этой неделе мы ждем решения, в ближайшие дни.
– В случае чего, сможет ли РУСАДА оспорить решение?
– Да, РУСАДА имеет такую возможность, как и WADA.
Есть несколько случаев, когда РУСАДА оспаривало некоторые решения дисциплинарного антидопингового комитета, – сказала Логинова.
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Налицо явное стремление затянуть передачу материалов дела в ВАДА!
А по Саше согласен, ее часто проверяли
Но это для АДЕКВАТОВ написал. Пленным ( ангажированным ) никакой довод не годится.
На ЧР не только у Камилы ведь брали, наверняка у других призеров и участников, и вполне возможно что ответы по ним тоже пришли поздно, когда сборная была уже сформирована или даже уже находилась в Пекине не имея на руках чистых тестов. Ни Вы, ни я этого не знаем точно, как там и что.
Это политическое решение и это потому что соперник - команда США.