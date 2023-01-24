Гендиректор РУСАДА о Валиевой: «Ждем полный текст решения дисциплинарного антидопингового комитета на этой неделе, в ближайшие дни»

Теги допинг WADA РУСАДА CAS Матч ТВ Камила Валиева Вероника Логинова Фигурное катание

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что в ближайшее время организация должна получить полный текст решения от дисциплинарного антидопингового комитета по делу Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Но ее результат, показанный 25 декабря 2021 года (в день взятия пробы) на победном для нее чемпионате России, был аннулирован.

– WADA запросило копию полного обоснованного решения, которое оно рассмотрит вместе с материалами дела, чтобы определить, соответствует ли данный вердикт постановлениям WADA.

Все читаем новости, видели официальный пресс-релиз, добавить пока нечего, мы ждем полный текст решения от дисциплинарного антидопингового комитета и будем принимать дальнейшие действия.

– Понятно, что в WADA уже недовольны, будет какая‑то дискуссия с ними или они сразу обратятся в CAS?

– Организации, которые уполномочены подавать апелляции на решения дисциплинарного антидопингового комитета, сейчас ждут полный текст и буду решать, как поступать также.

Мы ровно в такой же ситуации, а что решат WADA или международная федерация, я вам сказать не могу.

– Когда ждете полный текст решения?

– На этой неделе мы ждем решения, в ближайшие дни.

– В случае чего, сможет ли РУСАДА оспорить решение?

– Да, РУСАДА имеет такую возможность, как и WADA.

Есть несколько случаев, когда РУСАДА оспаривало некоторые решения дисциплинарного антидопингового комитета, – сказала Логинова.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

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Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

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43 комментария

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Alexander X
да вы уже достали, на каждом "шаге", затягивать по максимуму 😡!!!
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Татьяна Моисеева
С огласки решения ДАК прошло уже 11 дней, а РУСАДА всё ждет полный текст этого решения?
Налицо явное стремление затянуть передачу материалов дела в ВАДА!
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Валерий Петров
Ответ Killer Whale
Но тут скрывается ещё один косяк РУСАДы: в формах AIU пишется только пол и вид спорта, а в форме РУСАДА ещё и возраст! Хотя они не должны предоставлять эти данные лаборатории! Так что лаборатория вполне могла понять, что за 15летняя фигуристка
Возможно и так. Но тут трындят про приорететность какую-то, типа РУСАДА должна была отправляя пробы, написать неподконтрольной ей лаборатории на пробирке что-то типа "срочно!", "это наша олимпийская надёжа, так что не тяните, это приказ..."
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Killer Whale
Ответ Валерий Петров
Пробы разве можно пометить? Как? Царапинами что ли? Пробы анонимны, если не ошибаюсь, РУСАДА их отсылает на проверку в евролаборатории, стокгольмская затянула. На ЧР не только у Камилы ведь брали, наверняка у других призеров и участников, и вполне возможно что ответы по ним тоже пришли поздно, когда сборная была уже сформирована или даже уже находилась в Пекине не имея на руках чистых тестов. Ни Вы, ни я этого не знаем точно, как там и что.
Но тут скрывается ещё один косяк РУСАДы: в формах AIU пишется только пол и вид спорта, а в форме РУСАДА ещё и возраст! Хотя они не должны предоставлять эти данные лаборатории! Так что лаборатория вполне могла понять, что за 15летняя фигуристка
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Валерий Петров
Ответ Marfa Posadskaya
Вы не в себе? Трусова четыре раза проверили и всё чисто, камила да и допинг нашли. Щербакова вообще бегала от них. Лишь бы тупость сморозить.
Это когда Щербакова от них бегала, пруф в студию.
А по Саше согласен, ее часто проверяли
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Спорт_в_массы
то есть комитет так и не отдал полный текст Русаде? у них бумага застряла в принтере или что? это же вопрос одного клика, как это может длиться неделями?
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Marfa Posadskaya
Ответ alexnew
Вот просто поразительна глупость трусоботов. Но если ТШТ виновен, то первая кого надо проверять и перепроверять 1000 раз после Валиевой - это Трусова, которая 5 квадов прыгала, а сейчас вообще ничего не может.
Вы не в себе? Трусова четыре раза проверили и всё чисто, камила да и допинг нашли. Щербакова вообще бегала от них. Лишь бы тупость сморозить.
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Оскар Муравьев
Годовщина уже будет надеюсь вынесут решение наконец
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Оскар Муравьев
Ждем решения кас
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Блинчик
Ответ Lana-shu
Вот эти же вопросы хочется задать. Кто ее повез на ои без пробы, кто поставил ее катать две проги в этой ситуации. Почему она узнала о грязной пробе от окр, у нее же база адамс в телефоне должна быть. Туда результаты приходят в первую очередь.
Всё исходило от одного папы, чьё имя нельзя писать на спортсе.)
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Блинчик
РУСАДА - это одно, её ДАК - это другое. Развели кормушек...
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Bernie
Ответ alexnew
Вот и расскажите все это на суде и предъявите имена и фамилии всех этих людей и доказательства их виновности.
Знаете, вы занимаетесь провокативными вещами. Я вам просто на пальцах , если вы такой грамотный : ТМЗ не даёТ НИЧЕГО ПРИ ОДНОРАЗОВОм приеме!!! Следите за мыслью:Предположим, что она сидела на нем курсом’. Тогда , находясь в ПУЛЕ на тестирование ( а это к вам могут заявиться в любой момент в течении часа после предупреждения и вы должны сдать пробу), в предолимпийский год , да к тому же участвуя во ВСЕХ соревнованиях, за границей в том числе ,а там проверяют практически всех наших, ТО ПОЧЕМУ ОНА ВЕЗДЕ ЧИСТАЯ БЫЛА??? Вы знаете какое время после курса тмз метаболиты будут в организме??? Или она по методу дурачка одного с Виски мешала препарат??? То, что обнаружили , это прям свежачок!!!! СВЕЖАЧОК!!! Надеюсь дошло???
Но это для АДЕКВАТОВ написал. Пленным ( ангажированным ) никакой довод не годится.
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alexnew
Ответ k4rmazin2007
Вместо того, чтобы провести расследование в отношении ТШТ и Шветского РУСАДА просто тянуло время и сейчас продолжает имитировать деятельность
Вот просто поразительна глупость трусоботов. Но если ТШТ виновен, то первая кого надо проверять и перепроверять 1000 раз после Валиевой - это Трусова, которая 5 квадов прыгала, а сейчас вообще ничего не может.
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Whiskey cat
Ответ tanya_1111
Во всей этой ситуации для меня лично главная боль - это постановка Камилы в командник, две фигуристки отпахавшие четырехлетие, открывшие миру четверные прыжки, рекордсменка были лишены командного золота. Тогда конечно многие задавались вопросом - почему бы Аню и Сашу не поставить в командник, было много дискуссий, но ведь кто-то из руководителей знал, что Камила без результата на допинг туда идёт и наверняка знали тренеры.
Хотели двукратную золотую и знатно про...считались.
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oldparakhod
Ответ k4rmazin2007
Вместо того, чтобы провести расследование в отношении ТШТ и Шветского РУСАДА просто тянуло время и сейчас продолжает имитировать деятельность
А почему вы решили, что расследование не проводилось? Если нам об этом не говорят, это не значит, что его не было.
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alexnew
Ответ HoratioH
Виновен тот, кто триметазидином накормил (Шветский). Виновен тот, кто одобрил кормежку триметазидином (Этери, родители). Виновен тот, кто съел триметазидин (Валиева)
И есть видеоролик, на котором Шветской кормит, а Этери рядом стоит и одобряет?
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Sat397
Ответ tanya_1111
Ничего себе такой теории я еще не видела )))
Перед СВО нужна была жертва запада, ею выбрали Камилу, чтобы вся страна обозлилась на запад, который якобы издевается над несовершеннолетней девочкой. Плакаты с поддержкой, все дела, отсюда же вытекают.
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alexnew
Ответ Bernie
Почему? Вы или ничего не понимаете или делаете вид((( Перед отправкой на ОИ ВСЕХ ПРОВЕРЯЮТ!!!! Все чистые! У валиевой проба левая с Питера , которую отправили в Швецию и которую ( приоритетную) там типа’’не проверяли сославшись на КОВИД И нехватку персонала. На самом деле , пробу естно проверили, обнаружили тмз и придержали результат , чтобы шарахнуть на играх. Чтобы побольнее чтобы наверняка чтобы имиджевые потери России были невосполнимы. Там, где мы по любому имели ВЕСЬ пьедестал! Если бы не пустили Валиеву, то было кем заменить! Туктамышева та же.Бомбу подложили в Питере, подложили СВОИ люди( Так, чтобы Валиева не поехала на ОИ. Кому то очень хотелось ЗОЛОТА!!! И хватит гнать ерунду про приём тмз Валиевой. Это такая дичь и разгонять ее могут только заинтересованные люди( нет там тмз от дедушки, нет мамы, - есть только диверсия. Такая наша фигурка(
Вот и расскажите все это на суде и предъявите имена и фамилии всех этих людей и доказательства их виновности.
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Marianna Hannolainen
Ответ Bernie
Почему? Вы или ничего не понимаете или делаете вид((( Перед отправкой на ОИ ВСЕХ ПРОВЕРЯЮТ!!!! Все чистые! У валиевой проба левая с Питера , которую отправили в Швецию и которую ( приоритетную) там типа’’не проверяли сославшись на КОВИД И нехватку персонала. На самом деле , пробу естно проверили, обнаружили тмз и придержали результат , чтобы шарахнуть на играх. Чтобы побольнее чтобы наверняка чтобы имиджевые потери России были невосполнимы. Там, где мы по любому имели ВЕСЬ пьедестал! Если бы не пустили Валиеву, то было кем заменить! Туктамышева та же.Бомбу подложили в Питере, подложили СВОИ люди( Так, чтобы Валиева не поехала на ОИ. Кому то очень хотелось ЗОЛОТА!!! И хватит гнать ерунду про приём тмз Валиевой. Это такая дичь и разгонять ее могут только заинтересованные люди( нет там тмз от дедушки, нет мамы, - есть только диверсия. Такая наша фигурка(
Полностью с Вами согласна... Это сделали Свои.... Подложить таблетку в раскрошенном виде в еду... В воду....
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tanya_1111
Ответ Sat397
Они заранее знали, что Камила будет не чиста, так как сами и подсыпали. Поэтому Анну и Сашу не стали ставить, туда, где медалей возможно не будет, чтобы они силы поберегли перед личкой. А с Камилой хотели поступить как с Липницкой, чтобы она вымоталась перед личкой физически и эмоционально, плюс допинговый скандал её должен был "сломать", и она не в коем разе не смогла бы претендовать на личное золото.
Ничего себе такой теории я еще не видела )))
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k4rmazin2007
Вместо того, чтобы провести расследование в отношении ТШТ и Шветского РУСАДА просто тянуло время и сейчас продолжает имитировать деятельность
+4
-5
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Мэй Касахара
Ответ Bernie
Почему? Вы или ничего не понимаете или делаете вид((( Перед отправкой на ОИ ВСЕХ ПРОВЕРЯЮТ!!!! Все чистые! У валиевой проба левая с Питера , которую отправили в Швецию и которую ( приоритетную) там типа’’не проверяли сославшись на КОВИД И нехватку персонала. На самом деле , пробу естно проверили, обнаружили тмз и придержали результат , чтобы шарахнуть на играх. Чтобы побольнее чтобы наверняка чтобы имиджевые потери России были невосполнимы. Там, где мы по любому имели ВЕСЬ пьедестал! Если бы не пустили Валиеву, то было кем заменить! Туктамышева та же.Бомбу подложили в Питере, подложили СВОИ люди( Так, чтобы Валиева не поехала на ОИ. Кому то очень хотелось ЗОЛОТА!!! И хватит гнать ерунду про приём тмз Валиевой. Это такая дичь и разгонять ее могут только заинтересованные люди( нет там тмз от дедушки, нет мамы, - есть только диверсия. Такая наша фигурка(
++++++
+3
-4
-1
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Sat397
Ответ tanya_1111
Во всей этой ситуации для меня лично главная боль - это постановка Камилы в командник, две фигуристки отпахавшие четырехлетие, открывшие миру четверные прыжки, рекордсменка были лишены командного золота. Тогда конечно многие задавались вопросом - почему бы Аню и Сашу не поставить в командник, было много дискуссий, но ведь кто-то из руководителей знал, что Камила без результата на допинг туда идёт и наверняка знали тренеры.
Они заранее знали, что Камила будет не чиста, так как сами и подсыпали. Поэтому Анну и Сашу не стали ставить, туда, где медалей возможно не будет, чтобы они силы поберегли перед личкой. А с Камилой хотели поступить как с Липницкой, чтобы она вымоталась перед личкой физически и эмоционально, плюс допинговый скандал её должен был "сломать", и она не в коем разе не смогла бы претендовать на личное золото.
+3
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Валерий Петров
Ответ Савосмна Лидия
Почему нет виновных? Почему пробу камилы не обозначили как приоритетную? Почему окр повез на ои спортсмена без чистого теста, почему никто не трогает маму и тшт, камила в аптеке тайно тмз сама не покупала
Пробы разве можно пометить? Как? Царапинами что ли? Пробы анонимны, если не ошибаюсь, РУСАДА их отсылает на проверку в евролаборатории, стокгольмская затянула.
На ЧР не только у Камилы ведь брали, наверняка у других призеров и участников, и вполне возможно что ответы по ним тоже пришли поздно, когда сборная была уже сформирована или даже уже находилась в Пекине не имея на руках чистых тестов. Ни Вы, ни я этого не знаем точно, как там и что.
+4
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Лакс
Ответ Ольга Калугина
Федерация сама себя перехитрила.
решение было принято на уровне выше федры, и не персонально, а просто что во всех видах будут первые номера сборной без замен.
Это политическое решение и это потому что соперник - команда США.
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