Ледовое шоу «Щелкунчик и Мышиный король» с Костомаровым в главной роли перенесено на 2024 год

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду ледовые шоу Фигурное катание

Ледовое шоу «Щелкунчик и Мышиный король» с участием олимпийского чемпиона Романа Костомарова в главной роли перенесено на следующий год.

Показ спектакля был запланирован на 3-4 февраля в Доброграде. Вместе с Костомаровым должна была выступить его супруга Оксана Домнина.

«В связи с текущим состоянием Романа было решено перенести спектакль на февраль следующего года», – заявили организаторы мероприятия.

10 января 45-летний Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

19 комментариев

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Анна Минакова
Ответ diversant
Если отменять то надо вернуть деньги за билеты.
Авер ничего не вернёт 😬🙈🙈
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Загимед
Ответ vanessa2021
Лучше отменить и деньги вернуть. Почемуто не возвращают деньги за билеты именно за ледовые шоу. Перед ковидом в марте я купила билеты в разные театры. В том числе два билета на шоу Тутберидзе по 12 тыс. А 26 марта закрыли все представления изза ковида. Все театры, даже частные (типа театра Табакова) без вопросов вернули деньги за билеты. А по шоу Тутберидзе ответ был "переносим шоу, следите за объявлениями". А через год и не вспомнил никто, пропали билеты.
А мы сходили в итоге, ничего не пропало
Питер
+1
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olvl
Ответ ТМЗ
потому что остальное вы не поймете. пациент,находящийся в реанимации не может иметь состояние здоровья,как удовлетворительное. Там только тяжелые с положительной динамикой, без динамики и с отрицательной динамикой. Есть еще средней степени тяжести и крайне тяжелые. Тяжелой это на ивл с разными нарушениями в состоянии кислотно-щелочного равновесия,падением напряжения кислорода в артериальной крови, скорее всего у него стабильная гемодинамика, скорее всего моча поступает в хорошем емпле и объеме по мочевому катетеру, скорее всего лейкоцитоз с некоторой положительной динамикой на фоне комбинированной антибактериальной терапии ,скорее всего и тд и тп. ПО русски он тяжелой с некоторой положительной динамикой,то есть удается купировать прогрессирование пневмонии. Гидроторакс,о котором писали сми -это все в пределах диагноза имеет место быть,главное,чтобы там ничего не сеялось или ничего нового не сеялось
Спасибо.
+2
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ТМЗ
Ответ olvl
Жаль, что нет никаких новостей о Романе. Пару строчек нашла, что есть положительная динамика. Надеюсь, что дальше так и будет.
потому что остальное вы не поймете.
пациент,находящийся в реанимации не может иметь состояние здоровья,как удовлетворительное. Там только тяжелые с положительной динамикой, без динамики и с отрицательной динамикой. Есть еще средней степени тяжести и крайне тяжелые.
Тяжелой это на ивл с разными нарушениями в состоянии кислотно-щелочного равновесия,падением напряжения кислорода в артериальной крови, скорее всего у него стабильная гемодинамика, скорее всего моча поступает в хорошем емпле и объеме по мочевому катетеру, скорее всего лейкоцитоз с некоторой положительной динамикой на фоне комбинированной антибактериальной терапии ,скорее всего и тд и тп.
ПО русски он тяжелой с некоторой положительной динамикой,то есть удается купировать прогрессирование пневмонии. Гидроторакс,о котором писали сми -это все в пределах диагноза имеет место быть,главное,чтобы там ничего не сеялось или ничего нового не сеялось
+5
0
+5
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Анна Минакова
Этими шоу всех покосят фигуристов 😬😬Авер молчит как рыба 🙈🙈
+2
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Анна Минакова
Господи какие шоу теперь 🙈🙈
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Linda
Ответ vanessa2021
Лучше отменить и деньги вернуть. Почемуто не возвращают деньги за билеты именно за ледовые шоу. Перед ковидом в марте я купила билеты в разные театры. В том числе два билета на шоу Тутберидзе по 12 тыс. А 26 марта закрыли все представления изза ковида. Все театры, даже частные (типа театра Табакова) без вопросов вернули деньги за билеты. А по шоу Тутберидзе ответ был "переносим шоу, следите за объявлениями". А через год и не вспомнил никто, пропали билеты.
А мы в Питере сходили на это шоу по купленным год назад билетам, никаких проблем не возникло. Жалко только, что Лизон отсутствовал, это как раз перед ЧМ было.
+2
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vanessa2021
Ответ Галина Александрова
Ладно врать-то, за 24.000 вы не только здесь, сразу же, написали, так уже добежали бы до Хрустального, прям там с Этери содрали всё до последней копейки🤣🤣🤣
Вам в личку выслать копию тех двух билетов? С чеком, мне курьер приносил. На чеке сумма 24 тыс .
+2
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vanessa2021
Ответ Галина Александрова
Ладно врать-то, за 24.000 вы не только здесь, сразу же, написали, так уже добежали бы до Хрустального, прям там с Этери содрали всё до последней копейки🤣🤣🤣
Вы совсем чтоли ку-ку?

Когда 26 марта по распоряжению мэра прикрыли все мероприятия в Москве- там сделали какойто сайт для возврата денег за билеты. Надо было ввести туда данные билета, свои данные и деньги возвращались на карту.

А по билетам на шоу Тутберидзе инфа была на этом сайте " шоу переносится, ждите дополнительной информации". Я деньги за театры вернула, а за шоу так и не дождалась никакой иннформации.

Для Москвы 12 тыс за билет - нормально было. На модные спектакли билеты и по 30 тыс все раскупаются.
+3
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Lilia Sadykova
Ответ Девушка Безимени
Кто продюсирует?
Авербух
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Галина Александрова
Ответ vanessa2021
Лучше отменить и деньги вернуть. Почемуто не возвращают деньги за билеты именно за ледовые шоу. Перед ковидом в марте я купила билеты в разные театры. В том числе два билета на шоу Тутберидзе по 12 тыс. А 26 марта закрыли все представления изза ковида. Все театры, даже частные (типа театра Табакова) без вопросов вернули деньги за билеты. А по шоу Тутберидзе ответ был "переносим шоу, следите за объявлениями". А через год и не вспомнил никто, пропали билеты.
Ладно врать-то, за 24.000 вы не только здесь, сразу же, написали, так уже добежали бы до Хрустального, прям там с Этери содрали всё до последней копейки🤣🤣🤣
+3
-2
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Галина Александрова
Ответ diversant
Если отменять то надо вернуть деньги за билеты.
Неужели лучше поехать на замёрзшее озеро на морозе выступать? Роме, чай не "шешнадцать" лет, никто не знает, как со здоровьем у него будет.
+3
0
+3
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olvl
Жаль, что нет никаких новостей о Романе. Пару строчек нашла, что есть положительная динамика. Надеюсь, что дальше так и будет.
+2
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vanessa2021
Лучше отменить и деньги вернуть.

Почемуто не возвращают деньги за билеты именно за ледовые шоу.

Перед ковидом в марте я купила билеты в разные театры. В том числе два билета на шоу Тутберидзе по 12 тыс. А 26 марта закрыли все представления изза ковида.

Все театры, даже частные (типа театра Табакова) без вопросов вернули деньги за билеты. А по шоу Тутберидзе ответ был "переносим шоу, следите за объявлениями". А через год и не вспомнил никто, пропали билеты.
+10
-3
+7
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diversant
Ответ Галина Александрова
Лучше отмените.
Если отменять то надо вернуть деньги за билеты.
+8
0
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Wiley Fox
Ледовое шоу «Щелкунчик и Мышиный король» с Костомаровым в главной роли перенесено на 2024 год

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Ахаха

Это же год выборов путина

Кто перенёс, того уже уволили

Там же Щелкунчик побеждает мышиного короля

Ну и аллюзии сами собой напрашиваются, кто есть ху
+1
-5
-4
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Девушка Безимени
Кто продюсирует?
0
0
0
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Denkaaaa
ну и правильно, уж лучше восстановится!
+1
0
+1
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Галина Александрова
Лучше отмените.
0
-1
-1
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