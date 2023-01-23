Ледовое шоу «Щелкунчик и Мышиный король» с Костомаровым в главной роли перенесено на 2024 год

Ледовое шоу «Щелкунчик и Мышиный король» с участием олимпийского чемпиона Романа Костомарова в главной роли перенесено на следующий год.

Показ спектакля был запланирован на 3-4 февраля в Доброграде. Вместе с Костомаровым должна была выступить его супруга Оксана Домнина.

«В связи с текущим состоянием Романа было решено перенести спектакль на февраль следующего года», – заявили организаторы мероприятия.

10 января 45-летний Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?