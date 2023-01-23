Ледовое шоу «Щелкунчик и Мышиный король» с Костомаровым в главной роли перенесено на 2024 год
Ледовое шоу «Щелкунчик и Мышиный король» с участием олимпийского чемпиона Романа Костомарова в главной роли перенесено на следующий год.
Показ спектакля был запланирован на 3-4 февраля в Доброграде. Вместе с Костомаровым должна была выступить его супруга Оксана Домнина.
«В связи с текущим состоянием Романа было решено перенести спектакль на февраль следующего года», – заявили организаторы мероприятия.
10 января 45-летний Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии.
Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?
Питер
пациент,находящийся в реанимации не может иметь состояние здоровья,как удовлетворительное. Там только тяжелые с положительной динамикой, без динамики и с отрицательной динамикой. Есть еще средней степени тяжести и крайне тяжелые.
Тяжелой это на ивл с разными нарушениями в состоянии кислотно-щелочного равновесия,падением напряжения кислорода в артериальной крови, скорее всего у него стабильная гемодинамика, скорее всего моча поступает в хорошем емпле и объеме по мочевому катетеру, скорее всего лейкоцитоз с некоторой положительной динамикой на фоне комбинированной антибактериальной терапии ,скорее всего и тд и тп.
ПО русски он тяжелой с некоторой положительной динамикой,то есть удается купировать прогрессирование пневмонии. Гидроторакс,о котором писали сми -это все в пределах диагноза имеет место быть,главное,чтобы там ничего не сеялось или ничего нового не сеялось
Когда 26 марта по распоряжению мэра прикрыли все мероприятия в Москве- там сделали какойто сайт для возврата денег за билеты. Надо было ввести туда данные билета, свои данные и деньги возвращались на карту.
А по билетам на шоу Тутберидзе инфа была на этом сайте " шоу переносится, ждите дополнительной информации". Я деньги за театры вернула, а за шоу так и не дождалась никакой иннформации.
Для Москвы 12 тыс за билет - нормально было. На модные спектакли билеты и по 30 тыс все раскупаются.
Почемуто не возвращают деньги за билеты именно за ледовые шоу.
Перед ковидом в марте я купила билеты в разные театры. В том числе два билета на шоу Тутберидзе по 12 тыс. А 26 марта закрыли все представления изза ковида.
Все театры, даже частные (типа театра Табакова) без вопросов вернули деньги за билеты. А по шоу Тутберидзе ответ был "переносим шоу, следите за объявлениями". А через год и не вспомнил никто, пропали билеты.
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Ахаха
Это же год выборов путина
Кто перенёс, того уже уволили
Там же Щелкунчик побеждает мышиного короля
Ну и аллюзии сами собой напрашиваются, кто есть ху