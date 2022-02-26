Нидерландский судья Принс: «Трусова очень близко подобралась к Чену с точки зрения технических возможностей»

Нидерландский судья Йерун Принс прокомментировал выступление российской фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине, где она завоевала серебро.

В произвольной программе Трусова исполнила пять четверных прыжков, став первой в истории фигуристкой, которой удалось сделать это на официальных соревнованиях.

– Как вам пять четверных Александры Трусовой? Можно ли назвать этот прокат революционным, на ваш взгляд?

– Что ж, 17-летняя девушка, прыгающая пять четверных в произвольной программе на Олимпиаде. Я бы, наверное, использовал слово «сенсация», даже с учетом того что не все пять ее четверных были идеально исполнены. «Сенсация» определенно подходит больше.

Александру многие сравнивают с Нэтаном Ченом, но, мне кажется, что этого делать не нужно. В то же время она уже очень близко подобралась к нему с точки зрения технических возможностей, за что ей, безусловно, огромное уважение, – сказал Принс.

Главная проблема Трусовой – неумение вовремя остановиться. Саша постоянно рискует, и это мешает ей побеждать