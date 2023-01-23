Марина Черкасова: «Косторная маленькая, поэтому как парница будет хороша. Хочется ее еще на экранах видеть, она талантливая фигуристка»

Серебряный призер Лейк-Плэсида-1980 в парном катании, первый тренер чемпионки Европы Алены Косторной Марина Черкасова высказалась о переходе фигуристки в парное катание.

«Алена хочет воплотить задуманную идею – она очень давно хотела в пары. Пускай учится, не бросает фигурное катание и продолжает дальше. Может быть, у нее что-то получится.

Травмы подтолкнули ее к тому, чтобы заняться чем-то другим. Молоденькие девочки подрастают – с ними нужно соревноваться, а для этого ей надо восстанавливать тройной аксель и учить четверные. Возможно, этого не хочет сама Алена.

У Косторной очень много целей – то она одно хочет, то другое. Сейчас попробовала парное, и ей понравилось. Не знаю, будет ли она прогрессировать в этом направлении. Переход вроде и не неожиданный. Разговоры об интересе к парному катанию казались просто разговорами, а видите, как все обернулось.

Алена маленькая, только по возрасту большая, поэтому как парница будет хороша. Правда в пары обычно ставят в 10-12 лет, а Алена уже зрелая девочка.

Легкие элементы, выступления в шоу – одна история. А как быть со сложными элементами? Не будет ли страха на поддержках? Если получится у нее – будет хорошо. Нет – найдет что-то другое для себя. В любом случае хочется ее еще на экранах видеть, она талантливая фигуристка», – сказала Черкасова.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?