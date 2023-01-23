Марина Черкасова: «Косторная маленькая, поэтому как парница будет хороша. Хочется ее еще на экранах видеть, она талантливая фигуристка»
Серебряный призер Лейк-Плэсида-1980 в парном катании, первый тренер чемпионки Европы Алены Косторной Марина Черкасова высказалась о переходе фигуристки в парное катание.
«Алена хочет воплотить задуманную идею – она очень давно хотела в пары. Пускай учится, не бросает фигурное катание и продолжает дальше. Может быть, у нее что-то получится.
Травмы подтолкнули ее к тому, чтобы заняться чем-то другим. Молоденькие девочки подрастают – с ними нужно соревноваться, а для этого ей надо восстанавливать тройной аксель и учить четверные. Возможно, этого не хочет сама Алена.
У Косторной очень много целей – то она одно хочет, то другое. Сейчас попробовала парное, и ей понравилось. Не знаю, будет ли она прогрессировать в этом направлении. Переход вроде и не неожиданный. Разговоры об интересе к парному катанию казались просто разговорами, а видите, как все обернулось.
Алена маленькая, только по возрасту большая, поэтому как парница будет хороша. Правда в пары обычно ставят в 10-12 лет, а Алена уже зрелая девочка.
Легкие элементы, выступления в шоу – одна история. А как быть со сложными элементами? Не будет ли страха на поддержках? Если получится у нее – будет хорошо. Нет – найдет что-то другое для себя. В любом случае хочется ее еще на экранах видеть, она талантливая фигуристка», – сказала Черкасова.
Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?
Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?
Правильнее и честнее было бы написать, что их пара во всём превосходила пару Родниной, кроме грибов от Федерации.
Если бы тогда была такая же система, как сейчас, то и грибы бы Родниной не помогли. Но было то, что было. Увы.
А Алене если что и мешает, то в первую очередь своя голова, слишком эмоциональные решения, непоследовательность. К ней нужен индивидуальный подход, терпеливо и снисходительно относиться к небольшим особенностям, мудро направлять, поддерживать мотивацию, при этом чтобы было взаимное доверие. Вот какая-то значимая родительская фигура могла бы реально спасти Алену как великую фигуристку. Тренер, может быть любимый мужчина постарше. Но шансы минимальны, что такое случится
Будем ждать подкрутки в четыре оборота.
Вот тот прокат Ирины Мигаленя в Сочи, я его иногда пересматриваю.
https://www.youtube.com/watch?v=1zL8ewYCenA
Очень хорошо могу себе представить вальс. Например «Маскарад» Хачатуряна.
https://www.youtube.com/watch?v=fPp3Qh-GRqs
Что за бред тут написан?!
Она выступает ТОЛЬКО И ТОЛЬКО ЗА РОССИЮ!
- это ведь только зрителям эмоции. А спортменам вся жизнь в "шорах". А в парном больше разнообразия, отношений. Да и второй человек, может это и хорошо для Алёны. Может будет отвественнее. Они ребята фактурные, самостоятельные, и мне кажется, где-то дополняют друг друга. Видно и физически, и психологически, Алёнка приходит в себя после гормонального всплеска. Я и в 19ом не верил, а вон как она, генеральную линию шатнула.😁