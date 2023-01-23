Марина Черкасова: «Косторная маленькая, поэтому как парница будет хороша. Хочется ее еще на экранах видеть, она талантливая фигуристка»

Теги сборная России пары женское катание переходы Алена Косторная Марина Черкасова Фигурное катание

Серебряный призер Лейк-Плэсида-1980 в парном катании, первый тренер чемпионки Европы Алены Косторной Марина Черкасова высказалась о переходе фигуристки в парное катание.

«Алена хочет воплотить задуманную идею – она очень давно хотела в пары. Пускай учится, не бросает фигурное катание и продолжает дальше. Может быть, у нее что-то получится.

Травмы подтолкнули ее к тому, чтобы заняться чем-то другим. Молоденькие девочки подрастают – с ними нужно соревноваться, а для этого ей надо восстанавливать тройной аксель и учить четверные. Возможно, этого не хочет сама Алена.

У Косторной очень много целей – то она одно хочет, то другое. Сейчас попробовала парное, и ей понравилось. Не знаю, будет ли она прогрессировать в этом направлении. Переход вроде и не неожиданный. Разговоры об интересе к парному катанию казались просто разговорами, а видите, как все обернулось.

Алена маленькая, только по возрасту большая, поэтому как парница будет хороша. Правда в пары обычно ставят в 10-12 лет, а Алена уже зрелая девочка.

Легкие элементы, выступления в шоу – одна история. А как быть со сложными элементами? Не будет ли страха на поддержках? Если получится у нее – будет хорошо. Нет – найдет что-то другое для себя. В любом случае хочется ее еще на экранах видеть, она талантливая фигуристка», – сказала Черкасова.

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27 комментариев

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Anna Partizanova
Ответ Михаил Михайлов
"Их пара с Шахраем не терялась даже на фоне Родниной, а в чем-то превосходила" Правильнее и честнее было бы написать, что их пара во всём превосходила пару Родниной, кроме грибов от Федерации. Если бы тогда была такая же система, как сейчас, то и грибы бы Родниной не помогли. Но было то, что было. Увы.
ну сложно сказать, у них разные возрастные группы ведь, разные поколения, Роднина на 15 лет старше. Тогда ведь тоже понятие о "зрелом женском" подразумевалось, тема поднималась. По технической стороне конечно Ч-Ш гораздо дальше пошли...
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Михаил Михайлов
Ответ Anna Partizanova
Марина Черкассова сама не на 100% реализовалась. Ей прочили великое будущее, даже слышала мнение, что такие фигуристки рождаются раз в сто лет. Их пара с Шахраем не терялась даже на фоне Родниной, а в чем-то превосходила. Но миниатюрная в детстве, Марина сильно выросла, и не только вверх. В итоге только единожды чемпионы мира. Вроде и немало, для большинства только мечта. Но могло бы быть гораздо больше! А Алене если что и мешает, то в первую очередь своя голова, слишком эмоциональные решения, непоследовательность. К ней нужен индивидуальный подход, терпеливо и снисходительно относиться к небольшим особенностям, мудро направлять, поддерживать мотивацию, при этом чтобы было взаимное доверие. Вот какая-то значимая родительская фигура могла бы реально спасти Алену как великую фигуристку. Тренер, может быть любимый мужчина постарше. Но шансы минимальны, что такое случится
"Их пара с Шахраем не терялась даже на фоне Родниной, а в чем-то превосходила"

Правильнее и честнее было бы написать, что их пара во всём превосходила пару Родниной, кроме грибов от Федерации.
Если бы тогда была такая же система, как сейчас, то и грибы бы Родниной не помогли. Но было то, что было. Увы.
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Ekoplane
Ответ B.Jones
А где сейчас кукушонок кстати. Кто в опасности?😁
Ничего не поняла 🤷‍♂️
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AAPolyansky
Ответ Адриана
Если не получится, то конечно же Алёна что-нибудь найдет, даже не сомневаюсь, нейрохирургия, пластическая хирургия, да много ещё всего. Жизнь длинная, найдет обязательно.
для того, чтобы учиться нейрохирургии, нужно быть очень серьезным, грамотным, собранным, образованным человеком. простите, но ни одной из этих компонент у Косторной нет. для нее больше подойдет шоу-бизнес
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AAPolyansky
если речь идет о паре с Куницей, я не вижу перспективы - за исключением ситуации, когда будет прям любовь-любовь. потому это это два эгоцентрика. У Куницы весь инстаграм в фото с голым торсом в пафосных позах, там спорта нет совсем. у Косторной ногти, макияж, фото на отдыхе. к тому же катание Косторной и катание Куницы - это небо и земля, при катании в паре разница будет просто кричащей. если уж говорить о паре, нужно искать какого-то спортсмена типа Алиева по уровню катания
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russalka
Ответ Любитель_ФК
Комментарий удален пользователем
"Каскады 3+3 в России являются обычным делом" - только не для девочек 18+
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russalka
Ответ Активист
Только в России могут слить спортсменку, которая в 18 (!) лет стабильно делала два каскада 3-3 в программе, да ещё и во второй половине. Выступая под флагом любой другой страны, Алёна сейчас бы спокойно оформляла большой шлем. Думаю, ей все же стоит задуматься о переходе в другую федерацию, где ее будут ценить, ещё не всё потеряно.
Слили, потому что 15-летки сильнее и легче. С новым возрастным цензом таких, как Алёна, будут на руках носить. Только Алёне это уже не поможет.
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B.Jones
Ответ Ekoplane
Главное держаться подальше от злой тренерши и также от щ. Все будет хорошо!
А где сейчас кукушонок кстати. Кто в опасности?😁
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Этери горячая
Ответ екибастосЪ
А кто с ней спаривается сейчас, интересно?
Счастливчик
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Allbee
Ответ Активист
Только в России могут слить спортсменку, которая в 18 (!) лет стабильно делала два каскада 3-3 в программе, да ещё и во второй половине. Выступая под флагом любой другой страны, Алёна сейчас бы спокойно оформляла большой шлем. Думаю, ей все же стоит задуматься о переходе в другую федерацию, где ее будут ценить, ещё не всё потеряно.
Алёна и у нас могла бы многое ещё получить, все карты в руках. Но что там, что тут надо работать денно и нощно
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екибастосЪ
А кто с ней спаривается сейчас, интересно?
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Anna Partizanova
Марина Черкассова сама не на 100% реализовалась. Ей прочили великое будущее, даже слышала мнение, что такие фигуристки рождаются раз в сто лет. Их пара с Шахраем не терялась даже на фоне Родниной, а в чем-то превосходила. Но миниатюрная в детстве, Марина сильно выросла, и не только вверх. В итоге только единожды чемпионы мира. Вроде и немало, для большинства только мечта. Но могло бы быть гораздо больше!
А Алене если что и мешает, то в первую очередь своя голова, слишком эмоциональные решения, непоследовательность. К ней нужен индивидуальный подход, терпеливо и снисходительно относиться к небольшим особенностям, мудро направлять, поддерживать мотивацию, при этом чтобы было взаимное доверие. Вот какая-то значимая родительская фигура могла бы реально спасти Алену как великую фигуристку. Тренер, может быть любимый мужчина постарше. Но шансы минимальны, что такое случится
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Denis Travin
... Косторная в своих соцсетях выкладывает фотографии, как она под пивко изучает парные элементы на тренировках.
Будем ждать подкрутки в четыре оборота.
+3
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Lёna
Ответ Bernie
Ее ценят! Но реально проигрывает конкуренцию. Та же Муравьева! За Петросян, Акатьеву, Валиеву вообще молчу. Очень хочется чтобы продолжала кататься! Она по натуре Хулиганка. Не строит паиньку из себя, как некоторые.
да-да, строят паинек из себя, а потом песенки поют, да соперники "убогие"
+5
-2
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Ekoplane
Главное держаться подальше от злой тренерши и также от щ. Все будет хорошо!
+3
-6
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Ekoplane
Ответ pas33pas
Пользуясь случаем... У Черкасовой есть Мигаленя. 14 лет и по баллам фигуристка средняя, но что-то мне понравилась запись её КП проката в Сочи.
Еще бы )) Они сотрудничают с Сергеем Розановым, самым талантливым тренером в мире. А я только после Вашего коммента сложила дважды два, почему и как они сотрудничают ))
Вот тот прокат Ирины Мигаленя в Сочи, я его иногда пересматриваю.

https://www.youtube.com/watch?v=1zL8ewYCenA
+4
-4
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Ekoplane
А я верю в Алену в парах, а особенно вместе с Григорием Куница. Великолепная пара, на них уже сейчас очень приятно смотреть. Интересно, какой стиль они выберут? Я уже обдумывала этот важный вопрос, но еще не решилась ))
Очень хорошо могу себе представить вальс. Например «Маскарад» Хачатуряна.
https://www.youtube.com/watch?v=fPp3Qh-GRqs
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-3
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pas33pas
Пользуясь случаем... У Черкасовой есть Мигаленя. 14 лет и по баллам фигуристка средняя, но что-то мне понравилась запись её КП проката в Сочи.
+5
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Анна Петрова
Как же обидно! А модно поменят лохматое рыжее чудо на Аленку? Она там щас ко двору придется.
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andrej shabanov
Ответ Активист
Только в России могут слить спортсменку, которая в 18 (!) лет стабильно делала два каскада 3-3 в программе, да ещё и во второй половине. Выступая под флагом любой другой страны, Алёна сейчас бы спокойно оформляла большой шлем. Думаю, ей все же стоит задуматься о переходе в другую федерацию, где ее будут ценить, ещё не всё потеряно.
её и в РОССИИ ценят!
Что за бред тут написан?!
Она выступает ТОЛЬКО И ТОЛЬКО ЗА РОССИЮ!
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Активист
Ответ Любитель_ФК
Комментарий удален пользователем
Для кого вы пишете эти простыни? По-моему, их никто не читает, кроме ваших товарищей по глорству ТШТ. Не думайте, что вы или ваше мнение в чём-то превосходят других пользователей.
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+9
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B.Jones
Мне тоже обидно. Ну пускай пробуют, раз уж так вышло. Это тоже интересно. В одиночном рутина, однообразие
- это ведь только зрителям эмоции. А спортменам вся жизнь в "шорах". А в парном больше разнообразия, отношений. Да и второй человек, может это и хорошо для Алёны. Может будет отвественнее. Они ребята фактурные, самостоятельные, и мне кажется, где-то дополняют друг друга. Видно и физически, и психологически, Алёнка приходит в себя после гормонального всплеска. Я и в 19ом не верил, а вон как она, генеральную линию шатнула.😁
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Любитель_ФК
Ответ Активист
Только в России могут слить спортсменку, которая в 18 (!) лет стабильно делала два каскада 3-3 в программе, да ещё и во второй половине. Выступая под флагом любой другой страны, Алёна сейчас бы спокойно оформляла большой шлем. Думаю, ей все же стоит задуматься о переходе в другую федерацию, где ее будут ценить, ещё не всё потеряно.
Комментарий удален
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Адриана
Если не получится, то конечно же Алёна что-нибудь найдет, даже не сомневаюсь, нейрохирургия, пластическая хирургия, да много ещё всего. Жизнь длинная, найдет обязательно.
+7
-2
+5
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Irina037
Ответ Активист
Только в России могут слить спортсменку, которая в 18 (!) лет стабильно делала два каскада 3-3 в программе, да ещё и во второй половине. Выступая под флагом любой другой страны, Алёна сейчас бы спокойно оформляла большой шлем. Думаю, ей все же стоит задуматься о переходе в другую федерацию, где ее будут ценить, ещё не всё потеряно.
В принципе год не соревновалась,даже больше,можно и переходить
+10
-2
+8
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