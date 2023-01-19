Леонова о переходе Косторной в парное катание: «Странно, что она так переметнулась. Девочка-то хорошая и способная»

Теги сборная России Алена Леонова пары женское катание переходы Алена Косторная Фигурное катание

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию Алена Леонова высказалась о переходе Алены Косторной в парное катание.

– Что думаете о Косторной и ее затее кататься в парном катании?

– Думаю, самое главное, чтобы Косторная каталась, а не докатывалась. Придумать можно все что угодно. Странно, что она так переметнулась. Потому что девочка-то хорошая и способная. Посмотрим, а вдруг это станет ее призванием и она прирожденная парница. Так что ничего не могу сказать. Будет интересно понаблюдать.

– Не хотите сказать, что это проявление слабости с ее стороны?

– Не скажу, что это слабость. Скорее, наоборот, желание что-то поменять. Это ведь тоже неплохо. Кто-то уходит к другому тренеру, кто-то переходит в другой вид спорта. Возможно, она пытается найти себя, – сказала Леонова.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

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2 комментария

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Wiley Fox
Как я это вижу

Ссора с пальто автоматом поставила крест

А у пальто конвейер как у Форда

Стать второй Лизой Тухтамышевой не захотела. И не получилось бы - помните про конфликт с пальто

Остался этот шанс на продолжение карьеры
+2
-3
-1
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Osik92
Так такой характер у косточки метается из одной стороны в другую
0
-2
-2
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