Леонова о переходе Косторной в парное катание: «Странно, что она так переметнулась. Девочка-то хорошая и способная»

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию высказалась о переходе в парное катание.

– Что думаете о Косторной и ее затее кататься в парном катании?

– Думаю, самое главное, чтобы Косторная каталась, а не докатывалась. Придумать можно все что угодно. Странно, что она так переметнулась. Потому что девочка-то хорошая и способная. Посмотрим, а вдруг это станет ее призванием и она прирожденная парница. Так что ничего не могу сказать. Будет интересно понаблюдать.

– Не хотите сказать, что это проявление слабости с ее стороны?

– Не скажу, что это слабость. Скорее, наоборот, желание что-то поменять. Это ведь тоже неплохо. Кто-то уходит к другому тренеру, кто-то переходит в другой вид спорта. Возможно, она пытается найти себя, – сказала Леонова.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?