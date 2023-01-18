Писеев о переходе Косторной в парное катание: «Время покажет, насколько этот шаг был оправдан. Она могла бы еще многое сделать в одиночном катании»

Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев оценил новость о переходе Алены Косторной в парное катание.

«Алена Косторная, на мой взгляд, одно из явлений в одиночном фигурном катании, потому что то, как она себя преподносила и как каталась, многим запомнится надолго. И если она решила перейти в парное катание, это ее право.

То ли она действительно готовится выступать в парном катании, которое у нас находится на очень высоком уровне, то ли она готовится к шоу. И будет хорошо, если со стороны новой пары будет конкуренция и наше парное фигурное катание поднимется на новый уровень.

Хочу пожелать Алене успехов, а время покажет, насколько этот шаг был оправдан. Хотя, на мой взгляд, она могла бы еще многое сделать в одиночном катании. Но это ее решение. Это, конечно, интересно, в том числе и с точки зрения пиара. Может быть, она готовится к выступлениям в шоу, и это тоже ей поможет в будущем. Пожелаю ей удачи», – сказал Писеев.

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