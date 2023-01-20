Косторная о переходе в пары: «На тренировке я учила одиночные элементы, вечером приезжала на другой каток и учила парные. На последних нога не болела»

Чемпионка Европы 2020 года рассказала, почему решила перейти из одиночного в парное катание, а также об уходе от тренера Елены Буяновой.

Косторная будет выступать в паре с Георгием Куницей.

«Когда я пыталась восстанавливать элементы, ощущалась очень большая нагрузка. Начала сильно болеть нога, чего не было, когда я разучивала парные движения.

На тренировке я учила свои одиночные элементы, вечером приезжала на другой каток и учила парные. Как бы это странно ни звучало, но на последних нога не болела, а на прыжках, например, она болит до сих пор.

Поэтому я буду пробовать себя в парном катании, но о больших результатах, конечно, говорить пока рано.

Елена Германовна была обеспокоена тем, что мы с Гошей начали учить элементы. Да, у нас были беседы.

Меня пытались отговорить, но я думала: «Зачем нужен спортсмен-одиночник, который не может делать в произвольной программе семь прыжковых элементов?» Если у меня будет три из семи, то кому это нужно?»

Каждый из моих тренеров мне помог, но везде были моменты, которые мне не очень нравились. Чем старше ты становишься, тем больше понимаешь, что хочешь получать от работы с тренером. Оттуда и желание экспериментировать.

Я просто ищу что-то подходящее для себя и очень благодарна каждому из своих тренеров. Это бесценный опыт!» – сказала Косторная.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?