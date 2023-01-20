Косторная о переходе в пары: «На тренировке я учила одиночные элементы, вечером приезжала на другой каток и учила парные. На последних нога не болела»

Теги сборная России пары женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная рассказала, почему решила перейти из одиночного в парное катание, а также об уходе от тренера Елены Буяновой. 

Косторная будет выступать в паре с Георгием Куницей. 

«Когда я пыталась восстанавливать элементы, ощущалась очень большая нагрузка. Начала сильно болеть нога, чего не было, когда я разучивала парные движения.

На тренировке я учила свои одиночные элементы, вечером приезжала на другой каток и учила парные. Как бы это странно ни звучало, но на последних нога не болела, а на прыжках, например, она болит до сих пор.

Поэтому я буду пробовать себя в парном катании, но о больших результатах, конечно, говорить пока рано.

Елена Германовна была обеспокоена тем, что мы с Гошей начали учить элементы. Да, у нас были беседы.

Меня пытались отговорить, но я думала: «Зачем нужен спортсмен-одиночник, который не может делать в произвольной программе семь прыжковых элементов?» Если у меня будет три из семи, то кому это нужно?»

Каждый из моих тренеров мне помог, но везде были моменты, которые мне не очень нравились. Чем старше ты становишься, тем больше понимаешь, что хочешь получать от работы с тренером. Оттуда и желание экспериментировать.

Я просто ищу что-то подходящее для себя и очень благодарна каждому из своих тренеров. Это бесценный опыт!» – сказала Косторная. 

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexFed
Ответ oldparakhod
По крайней мере не сдается и лапки вверх не подняла. Ищет варианты остаться в ФК. А уж как получится,.....
В каком фк? Тупо забила на него и перешла в шоу, как и все остальные, чего там сдаваться, если даже менее титулованные могут себе подработку найти в шоу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е...С
Для шоу если спортсмен умеет кататься в паре, не просто плюс, а огромный плюс. Все правильно делает Алена, пусть учится новому.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ekoplane
То, что говорит Алена, логично. По всем рассказам тренерский метод э состоит в бесконечном повторении. Из этого вытекают многочисленные стрессовые переломы и т.д. Если делать другие движения и другие элементы, нагрузка немного изменится. Удачи, Алена!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оксана Иванова
Очень удобно. Меняешь тренеров, вид ФК и ты постоянно в повестке. Зачем пыжиться, тренироваться, если можно постоянно накидывать на тренеров, что что-то не то.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мистер бин
Ответ oldparakhod
По крайней мере не сдается и лапки вверх не подняла. Ищет варианты остаться в ФК. А уж как получится,.....
Так ищет от безысходности. Блогер не получился, журналист тоже. Вот и приходится по шоу прыгать, благо пока бюджеты на эти утренники выделяют.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кокич
Ради Алёнки в парном катании можно и прыжки временно отменить, чтоб у неё нога не болела.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ekoplane
Спасибо Алене за то, что часто меняла тренеров.
э пытается сделать из спортсменов крепостных, это просто ужасно. Каждый спортсмен, который меняет тренера уже не только принимает личное решение для себя, но и помогает всем спортсменам сохранить свою свободу. Спасибо Алена! И спасибо г-же Буяновой, что отпустила Алену с миром.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oleg
Какие умные рассуждения. Повзрослела что ли?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Этери горячая
Она уйдет, как только ей придется делать сложные элементы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Левый аккаунт Дюрэнта
Баба искала мужа от которого получала бы то, что хотела. Долго искала. А потом вышла на пенсию.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Al561
Можно потом попробовать себя в танцах, там вообще не прыгают
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oldparakhod
По крайней мере не сдается и лапки вверх не подняла. Ищет варианты остаться в ФК. А уж как получится,.....
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lina Skylark
Жаль, что одиночное катание оказалось для Алёны таким травматичным. Хочется пожелать ей, чтобы путь в парное катание был не таким тернистым и приносил больше удовольствия. Да, в российских парах высокая конкуренция, но Алёна никогда не будет «одной из»: у неё есть и мастерство, и собственный узнаваемый стиль, и артистизм. Как бы ни распределились судейские симпатии, она будет очень заметной партнёршей. К тому же, это хороший ход с точки зрения привлечения внимания; это история, за которой хочется наблюдать в прямом эфире.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Kompaneytsev
Успехов ей и здоровья.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S Olga
Главное - здоровье. Удачи, Алёнка!
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mold-cel
рожать пора, Алена!
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ирина Иванова
Раз, два, три, четыре, пять, я опять иду искать.
Кто не спрятался, я не виноват) Вся жизнь в поисках.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Ручкина
Кажется, Алёна реально взрослеет! Ни одной претензии в адрес старых тренеров!
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий