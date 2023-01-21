Жулин о турнире по шоу-программам: «Очень хотел бы, чтобы он прошел. Я почерпнул это из детства, когда мы катались с Майей Усовой»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию высказался о предстоящем турнире по шоу-программам.

– Знаю, что вы фанат шоу-программ. Если не ошибаюсь, вы один из инициаторов или даже автор турнира, который пройдет в марте.

– Да. Я очень хотел бы, чтобы он прошел. Я почерпнул это из своего детства, когда мы катались с Майей Усовой – мы были двукратными чемпионами турнира «Калинка», который придумал .

Это было соревнование для юниоров – турнир по показательному танцу. Делай, что хочешь. Зрителей было битком. Может выиграть танцор, может выиграть одиночник, парник – кто угодно. Главное – артистизм, прыжки – вообще ни о чем: хочешь – прыгай, хочешь – не прыгай. Хочешь, сделай номер, чтобы люди прослезились. Хочешь, сделай номер, чтобы люди посмеялись.

А там уже жюри должно оценивать с точки зрения понравилось-не понравилось.

И мне кажется, это может быть очень интересно. Это что-то другое, – сказал Жулин.