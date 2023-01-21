Жулин о турнире по шоу-программам: «Очень хотел бы, чтобы он прошел. Я почерпнул это из детства, когда мы катались с Майей Усовой»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Майя Усова Александр Веденин Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о предстоящем турнире по шоу-программам.

– Знаю, что вы фанат шоу-программ. Если не ошибаюсь, вы один из инициаторов или даже автор турнира, который пройдет в марте.

– Да. Я очень хотел бы, чтобы он прошел. Я почерпнул это из своего детства, когда мы катались с Майей Усовой – мы были двукратными чемпионами турнира «Калинка», который придумал Александр Веденин.

Это было соревнование для юниоров – турнир по показательному танцу. Делай, что хочешь. Зрителей было битком. Может выиграть танцор, может выиграть одиночник, парник – кто угодно. Главное – артистизм, прыжки – вообще ни о чем: хочешь – прыгай, хочешь – не прыгай. Хочешь, сделай номер, чтобы люди прослезились. Хочешь, сделай номер, чтобы люди посмеялись.

А там уже жюри должно оценивать с точки зрения понравилось-не понравилось.

И мне кажется, это может быть очень интересно. Это что-то другое, – сказал Жулин.

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4 комментария

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Verysia
Ответ Марк Терентьев
"Черт побери! Вы так вкусно рассказываете,что даже есть захотелось!" Если всё,действительно,так,то это может быть интересно.
Почему бы не попробовать?
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Osik92
Что- за шоу программы в марте... Бывшие участвуют? Заги будет?)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Галина Александрова
Жулин любит всех своих жён)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марк Терентьев
"Черт побери! Вы так вкусно рассказываете,что даже есть захотелось!" Если всё,действительно,так,то это может быть интересно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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