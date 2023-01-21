Боровикова о дуэте Хавронина – Нарижный: «Сейчас идет процесс скатывания. Настрой очень позитивный: и у нас – тренеров, и у Иры с Девидом»

Тренер Мария Боровикова рассказала о настрое нового танцевального дуэта – .

Ранее стало известно, что Хавронина и Нарижный будут тренироваться в группе Дениса Самохина.

«Недавно к нам пришли Ира Хавронина и Девид Нарижный, сейчас идет процесс скатывания. Настрой очень позитивный: и у нас – тренеров, и у Иры с Девидом. Надеемся, что все быстро сложится.

Лиза Худайбердиева с готовятся к показательным выступлениям с новым номером, также накатывают программы для финала Гран‑при России. Аня Коломенская с готовятся к юниорскому первенству России.

Также образовался новый юниорский дуэт – Лиза Малеина и Матвей Самохин. Ребята уже практически скатались и, возможно, выступят вместе уже в этом сезоне», – сказала Боровикова.

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов