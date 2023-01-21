Боровикова о дуэте Хавронина – Нарижный: «Сейчас идет процесс скатывания. Настрой очень позитивный: и у нас – тренеров, и у Иры с Девидом»

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин Артем Фролов Елизавета Худайбердиева Девид Нарижный Ирина Хавронина Матвей Самохин Мария Боровикова Елизавета Малеина Анна Коломенская Фигурное катание

Тренер Мария Боровикова рассказала о настрое нового танцевального дуэта Ирина ХавронинаДевид Нарижный.

Ранее стало известно, что Хавронина и Нарижный будут тренироваться в группе Дениса Самохина.

«Недавно к нам пришли Ира Хавронина и Девид Нарижный, сейчас идет процесс скатывания. Настрой очень позитивный: и у нас – тренеров, и у Иры с Девидом. Надеемся, что все быстро сложится.

Лиза Худайбердиева с Егором Базиным готовятся к показательным выступлениям с новым номером, также накатывают программы для финала Гран‑при России. Аня Коломенская с Артемом Фроловым готовятся к юниорскому первенству России.

Также образовался новый юниорский дуэт – Лиза Малеина и Матвей Самохин. Ребята уже практически скатались и, возможно, выступят вместе уже в этом сезоне», – сказала Боровикова.

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов

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6 комментариев

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kuzovatovai
Ну не знаю, очень мне нравилась пара Чиризано и Хаврнонина, а этой молодой паре пока нет доверия, помнит кто-то Нарижного, и Иришу с хвоста.
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Bella Lee
Ответ Ирина Валентиновна
Ребята здорово рискуют. Нахождение вместе на льду, а потом и в обычной жизни - это серьёзное испытание для отношений. Но очень интересно, что получится. Я вполне их представляю на льду, а вот Дэвида и Анабель не представляла, хотя они и вполне успешно катались. Интересно, что с бывшей партнершей Матвея, Алисой Овсянкиной. Очень хорошая ведь девочка.
Может, Алиса меняет спортивное гражданство? В текущей ситуации вполне вероятно.
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Gemma157
Нарижный за короткий срок по сути развалил целых 3 пары. Если бы еще он был суперкатальщик с бешеной харизмой то можно было бы простить его вечные поиски и метания. А так у фигуристов карьеры страдают почем зря
+7
0
+7
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Ирина Валентиновна
Ребята здорово рискуют. Нахождение вместе на льду, а потом и в обычной жизни - это серьёзное испытание для отношений. Но очень интересно, что получится. Я вполне их представляю на льду, а вот Дэвида и Анабель не представляла, хотя они и вполне успешно катались.
Интересно, что с бывшей партнершей Матвея, Алисой Овсянкиной. Очень хорошая ведь девочка.
+3
0
+3
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Lukeria
странно от тренера такое читать. Что значит идет процесс скатывания. он сколько времени занимает- месяц, два? Некоторые пары годами скатываются и скататься не могути ПН как раз такой вариант скорее всего. Либо Ире надо перестать катить, чтобы под Нарижного подстроиться, что только непросто. Похоже эта пара для втюхивания туфты - ах какие красавчики, и на этом все((
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olvl
Мы тоже надеемся, что всё будет хорошо, а то у нас взрослых пар уже практически не осталось.
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