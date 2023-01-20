Соколова о Валиевой: «Камила показывает настоящий балет на льду, даже в ее юном возрасте видна женственность»

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию поделилась мнением о катании Камилы Валиевой.

— На чемпионате России победила , которая еще не может выступать на взрослых международных стартах. Не загубит ли карьеру молодым талантам повышение возрастного ценза?

— Поживем — увидим. Думаю, конечно, нет, у такого таланта, как Акатьева, все еще впереди, у нее получится только больше раскрывать свой талант. Возможно, даже будет немного больше времени для этого.

— на Олимпиаде прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе, но стала второй. Вы верили, что такое количество четверных в женском одиночном катании станет обыденностью?

— Это потрясающе. Здесь можно только восхищаться. Никогда не думала, что это когда-то станет возможным. Но были и времена, когда люди не думали, что возможно прыгнуть пять тройных. Все идет вперед, но иногда все возвращается.

Посмотрите, как красива , она показывает настоящий балет на льду, даже в ее юном возрасте видна женственность. Женщины уже с легкостью обыгрывают мужчин по количеству четверных. Наш вид спорта тем и прекрасен, что невозможно понять, что от него ждать в каждом виде, – рассказала Соколова.