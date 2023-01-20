Соколова о Валиевой: «Камила показывает настоящий балет на льду, даже в ее юном возрасте видна женственность»

Теги Елена Соколова сборная России женское катание Александра Трусова Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Соколова поделилась мнением о катании Камилы Валиевой.

— На чемпионате России победила Софья Акатьева, которая еще не может выступать на взрослых международных стартах. Не загубит ли карьеру молодым талантам повышение возрастного ценза?

— Поживем — увидим. Думаю, конечно, нет, у такого таланта, как Акатьева, все еще впереди, у нее получится только больше раскрывать свой талант. Возможно, даже будет немного больше времени для этого.

Александра Трусова на Олимпиаде прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе, но стала второй. Вы верили, что такое количество четверных в женском одиночном катании станет обыденностью?

— Это потрясающе. Здесь можно только восхищаться. Никогда не думала, что это когда-то станет возможным. Но были и времена, когда люди не думали, что возможно прыгнуть пять тройных. Все идет вперед, но иногда все возвращается.

Посмотрите, как красива Камила Валиева, она показывает настоящий балет на льду, даже в ее юном возрасте видна женственность. Женщины уже с легкостью обыгрывают мужчин по количеству четверных. Наш вид спорта тем и прекрасен, что невозможно понять, что от него ждать в каждом виде, – рассказала Соколова.

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8 комментариев

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Этери горячая
Женское совершенство Камилочки - это радость.
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Denkaaaa
Ответ Darth_Pershman
Господи, как надоел этот навязчивейший пиар Лизы из каждого угла! Ещё в прошлом сезоне все уши проездили.
а где тут про Лизу написано?
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Denkaaaa
господи,я уже путаюсь в этих экспертах...
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rtun
Ответ HoratioH
Для меня женственность — это прежде всего Анечка Щербакова и её одухотворённое неповторимое катание, которое могло бы поспорить с лучшими образчиками античного искусства
А с каких пор тычинка стала поводом для удаления комментария?
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Darth_Pershman
Господи, как надоел этот навязчивейший пиар Лизы из каждого угла! Ещё в прошлом сезоне все уши проездили.
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Большое Путешествие Рузика
Ну слава Богу, ещё одну женственную нашли.
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rtun
Всё возвращается - это больше никто и никогда? Ну тут я и не сомневалась. Повторить такое фантастическое выступление Александры ближайшие десятилетия никому не получится.
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HoratioH
Для меня женственность — это прежде всего Анечка Щербакова и её одухотворённое неповторимое катание, которое могло бы поспорить с лучшими образчиками античного искусства
+10
-16
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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