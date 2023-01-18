«С 2019 года мы были больше, чем парой». Панфилова и Рылов рассказали, что состоят в романтических отношениях

Теги сборная России светская хроника пары Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Фигурное катание

Чемпионы мира среди юниоров в парном катании Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов рассказали, что состоят в романтических отношениях.

«С 2019 года мы были больше, чем парой. Мы вместе пятый год. С того сезона, когда стали вторыми на чемпионате мира среди юниоров. Ну, то есть корни всего этого были еще раньше. Но поначалу это было такое дурачество», – сказал Рылов.

«В 14-16 лет все заводят какие-то отношения, мальчики нравятся девочкам, девочки – мальчикам. Как правило, это все не всерьез, хотя бывают и исключения. За этот промежуток времени мы расстались 16 раз. 16!

А потом осенью 2018 года мы очень сильно поссорились на льду. Прямо очень. Не знаю даже, как это описать без нецензурной лексики. И вот после этого конфликта мы больше ни разу не расставались», – добавила Панфилова.

Фигуристы объявили о завершении карьеры 5 января.

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6 комментариев

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mold-cel
за такими новостями о случках фигуристов и приходим! кто там еще в отношениях?
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Viks
И зачем нам сопли этого Рылова?
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SerJook
Совет да любовь!
+9
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Девушка Безимени
Мы стали, а не мы были
0
-2
-2
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Паскаль Шимбонда
Ответ ыеем
«С 2015 годы мы были больше, чем парой». Бадр и Криштиану😁🔥🔥🔥
Ты больше расстроился факту того, что тебя Криштиану не выбрал или Бадр?
+5
-2
+3
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ыеем
«С 2015 годы мы были больше, чем парой». Бадр и Криштиану😁🔥🔥🔥
+8
-13
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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