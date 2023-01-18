«С 2019 года мы были больше, чем парой». Панфилова и Рылов рассказали, что состоят в романтических отношениях

Чемпионы мира среди юниоров в парном катании и рассказали, что состоят в романтических отношениях.

«С 2019 года мы были больше, чем парой. Мы вместе пятый год. С того сезона, когда стали вторыми на чемпионате мира среди юниоров. Ну, то есть корни всего этого были еще раньше. Но поначалу это было такое дурачество», – сказал Рылов.

«В 14-16 лет все заводят какие-то отношения, мальчики нравятся девочкам, девочки – мальчикам. Как правило, это все не всерьез, хотя бывают и исключения. За этот промежуток времени мы расстались 16 раз. 16!

А потом осенью 2018 года мы очень сильно поссорились на льду. Прямо очень. Не знаю даже, как это описать без нецензурной лексики. И вот после этого конфликта мы больше ни разу не расставались», – добавила Панфилова.

Фигуристы объявили о завершении карьеры 5 января.