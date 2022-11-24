Татьяна Тарасова: «Щербаковой было бы непросто входить в сезон, как и Трусовой. Они положили очень много сил и здоровья на подготовку к Олимпиаде»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Анне Щербаковой пришлось бы непросто, если бы она решила участвовать в соревнованиях в текущем сезоне. 

«Щербаковой тоже было бы непросто входить в сезон, как и Трусовой. Они положили очень много сил и здоровья на подготовку к Олимпиаде», — сказала Тарасова.

Щербакова на Олимпиаде выиграла золото, Трусова завоевала серебро. 

В августе Щербакова перенесла операцию на колене. 

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