Татьяна Тарасова: «Щербаковой было бы непросто входить в сезон, как и Трусовой. Они положили очень много сил и здоровья на подготовку к Олимпиаде»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Анне Щербаковой пришлось бы непросто, если бы она решила участвовать в соревнованиях в текущем сезоне.
«Щербаковой тоже было бы непросто входить в сезон, как и Трусовой. Они положили очень много сил и здоровья на подготовку к Олимпиаде», — сказала Тарасова.
Щербакова на Олимпиаде выиграла золото, Трусова завоевала серебро.
В августе Щербакова перенесла операцию на колене.
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