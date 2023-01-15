Чемпионат Канады. Мессинг, Скизас, Стеллато-Дудек и Дешам, Фурнье-Бодри и Соренсен одержали победы

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В городе Ошава завершился чемпионат Канады по фигурному катанию. Киган Мессинг, Мэйделин Скиза, Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен одержали победы.

Чемпионат Канады

Ошава, Онтарио

Женщины

Итоговое положение

1. Мэйдлин Скиза – 196,47

2. Кайя Рюйтер – 189,36

3. Фиона Бомбардье – 180,54

4. Сара-Мод Дюпуа – 169,56

5. Лиа Перейра – 165,83

6. Жюстин Миклетт – 162,95

Произвольная программа

1. Кайя Рюйтер – 129,82

2. Мэйдлин Скиза – 128,15

3. Фиона Бомбардье – 120,02

4. Сара-Мод Дюпуа – 109,23

5. Кэтрин Медланд Спенс – 105,19

6. Аманда Тобин – 104,94

Короткая программа

1. Мэйдлин Скиза – 68,32

2. Лиа Перейра – 61,21

3. Фиона Бомбардье – 60,52

4. Сара-Мод Дюпуа – 60,33

5. Жюстин Миклетт – 60,14

6. Кайя Рюйтер – 59,54

Мужчины

Итоговое положение

1. Киган Мессинг – 257,78

2. Конрад Орцел – 237,46

3. Уэсли Чиу – 226,15

4. Стивен Гоголев – 220,13

5. Кори Цирцелли – 212,33

6. Мэттью Ньюнхэм – 211,33...

8. Роман Садовский – 206,86

Произвольная программа

1. Стивен Гоголев – 170,16

2. Киган Мессинг – 163,38

3. Уэсли Чиу – 160,71

4. Конрад Орцел – 151,30

5. Роман Садовский – 145,38

6. Кори Цирцелли – 136,60

Короткая программа

1. Киган Мессинг – 94,40

2. Конрад Орцел – 86,16

3. Мэттью Ньюнхэм – 79,75

4. Берес Клементс – 75,94

5. Кори Цирцелли – 75,73

6. Мэттью Маркелл – 74,12...

11. Уэсли Чиу – 65,44...

13. Роман Садовский – 61,48

17. Стивен Гоголев – 49,97

Пары

Итоговое положение

1. Данна Стеллато-Дудек – Максим Дешам – 199,18

2. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар – 187,26

3. Лиа Перейра – Треннт Мишо – 176,53

4. Келли Энн Лаурин – Люка Этье – 175,27

5. Эммануэль Профт – Николя Надо – 164,81

6. Кэденс Дерениски – Рэйн Эберл – 162,19

Произвольная программа

1. Данна Стеллато-Дудек – Максим Дешам – 125,98

2. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар – 120,59

3. Лиа Перейра – Треннт Мишо – 111,93

4. Келли Энн Лаурин – Люка Этье – 109,66

5. Эммануэль Профт – Николя Надо – 107,07

6. Кэденс Дерениски – Рэйн Эберл – 103,07

Короткая программа

1. Данна Стеллато-Дудек – Максим Дешам – 73,20

2. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар – 66,67

3. Келли Энн Лаурин – Люка Этье – 65,61

4. Лиа Перейра – Треннт Мишо – 64,60

5. Кэденс Дерениски – Рэйн Эберл – 59,12

6. Эммануэль Профт – Николя Надо – 57,74

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен – 212,40

2. Марджори Лажо – Захари Лага – 211,80

3. Мари-Жаде Лорьо – Ромен Ле Гак – 196,40

4. Кэролайн Суссис – Шэйн Фирус – 181,00

5. Хэйли Сейлс – Николас Вамстикер – 180,76

6. Молли Лэнахан – Дмитрий Разгуляев – 172,60

Произвольный танец

1. Марджори Лажо – Захари Лага – 126,89

2. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен – 125,34

3. Мари-Жаде Лорьо – Ромен Ле Гак – 119,06

4. Хэйли Сейлс – Николас Вамстикер – 111,64

5. Кэролайн Суссис – Шэйн Фирус – 108,26

6. Молли Лэнахан – Дмитрий Разгуляев – 104,22

Ритм-танец

1. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен – 87,06

2. Марджори Лажо – Захари Лага – 84,91

3. Мари-Жаде Лорьо – Ромен Ле Гак – 77,34

4. Кэролайн Суссис – Шэйн Фирус – 72,74

5. Хэйли Сейлс – Николас Вамстикер – 69,12

6. Молли Лэнахан – Дмитрий Разгуляев – 68,38

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7 комментариев

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Анна Беляева
Мессинг вроде же закончил? Осмотрел поляну и понял, что ему тут все еще рады?
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Храбрая виолончелистка
А прокат жизни Гоголева где можно посмотреть? Поделитесь ссылочкой, кто богат.
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Darya-yeNoor
Мессинг КП http://www.youtube.com/watch?v=CM4O7mDhcXg ПП https://www.youtube.com/watch?v=Pmmv7psq_5Y
0
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Светлана Романова
Рада за Кигана Мессинга.Настоящий лидер сборной,артистичный,обаятельный,харизматичный!
+1
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Snowfan
В танцевальном дуэте ЛЛ партнер огнище, ФС еле ноги унесли
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Бедоносец
У нас бы с такими баллами как у Скизы из сборной пинка под зад дали.🤣
+2
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Кот по кличке Кот
Поздравления призёрам и, персонально, приз зрительских симпатий Стёпе за достойное продолжение традиций старших товарищей по тренерскому штабу по героическому выкапыванию себя с семнадцатых мест прокатом жизни)) медали ещё будут, какие его годы, а чемпионский характер - он или есть, или его нет.

P.S. И да, срочно надо подружиться с короткой, а то уже складывается нехорошая тенденция. Ужасно жаль будет, если после трех чистых квадов и двух трикселей в ПП пролетит мимо всех ГС сезона.
+2
0
+2
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