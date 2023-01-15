Чемпионат Канады. Мессинг, Скизас, Стеллато-Дудек и Дешам, Фурнье-Бодри и Соренсен одержали победы
В городе Ошава завершился чемпионат Канады по фигурному катанию. Киган Мессинг, Мэйделин Скиза, Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен одержали победы.
Чемпионат Канады
Ошава, Онтарио
Женщины
Итоговое положение
1. Мэйдлин Скиза – 196,47
2. Кайя Рюйтер – 189,36
3. Фиона Бомбардье – 180,54
4. Сара-Мод Дюпуа – 169,56
5. Лиа Перейра – 165,83
6. Жюстин Миклетт – 162,95
Произвольная программа
1. Кайя Рюйтер – 129,82
2. Мэйдлин Скиза – 128,15
3. Фиона Бомбардье – 120,02
4. Сара-Мод Дюпуа – 109,23
5. Кэтрин Медланд Спенс – 105,19
6. Аманда Тобин – 104,94
Короткая программа
1. Мэйдлин Скиза – 68,32
2. Лиа Перейра – 61,21
3. Фиона Бомбардье – 60,52
4. Сара-Мод Дюпуа – 60,33
5. Жюстин Миклетт – 60,14
6. Кайя Рюйтер – 59,54
Мужчины
Итоговое положение
1. Киган Мессинг – 257,78
2. Конрад Орцел – 237,46
3. Уэсли Чиу – 226,15
4. Стивен Гоголев – 220,13
5. Кори Цирцелли – 212,33
6. Мэттью Ньюнхэм – 211,33...
8. Роман Садовский – 206,86
Произвольная программа
1. Стивен Гоголев – 170,16
2. Киган Мессинг – 163,38
3. Уэсли Чиу – 160,71
4. Конрад Орцел – 151,30
5. Роман Садовский – 145,38
6. Кори Цирцелли – 136,60
Короткая программа
1. Киган Мессинг – 94,40
2. Конрад Орцел – 86,16
3. Мэттью Ньюнхэм – 79,75
4. Берес Клементс – 75,94
5. Кори Цирцелли – 75,73
6. Мэттью Маркелл – 74,12...
11. Уэсли Чиу – 65,44...
13. Роман Садовский – 61,48
17. Стивен Гоголев – 49,97
Пары
Итоговое положение
1. Данна Стеллато-Дудек – Максим Дешам – 199,18
2. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар – 187,26
3. Лиа Перейра – Треннт Мишо – 176,53
4. Келли Энн Лаурин – Люка Этье – 175,27
5. Эммануэль Профт – Николя Надо – 164,81
6. Кэденс Дерениски – Рэйн Эберл – 162,19
Произвольная программа
1. Данна Стеллато-Дудек – Максим Дешам – 125,98
2. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар – 120,59
3. Лиа Перейра – Треннт Мишо – 111,93
4. Келли Энн Лаурин – Люка Этье – 109,66
5. Эммануэль Профт – Николя Надо – 107,07
6. Кэденс Дерениски – Рэйн Эберл – 103,07
Короткая программа
1. Данна Стеллато-Дудек – Максим Дешам – 73,20
2. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар – 66,67
3. Келли Энн Лаурин – Люка Этье – 65,61
4. Лиа Перейра – Треннт Мишо – 64,60
5. Кэденс Дерениски – Рэйн Эберл – 59,12
6. Эммануэль Профт – Николя Надо – 57,74
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен – 212,40
2. Марджори Лажо – Захари Лага – 211,80
3. Мари-Жаде Лорьо – Ромен Ле Гак – 196,40
4. Кэролайн Суссис – Шэйн Фирус – 181,00
5. Хэйли Сейлс – Николас Вамстикер – 180,76
6. Молли Лэнахан – Дмитрий Разгуляев – 172,60
Произвольный танец
1. Марджори Лажо – Захари Лага – 126,89
2. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен – 125,34
3. Мари-Жаде Лорьо – Ромен Ле Гак – 119,06
4. Хэйли Сейлс – Николас Вамстикер – 111,64
5. Кэролайн Суссис – Шэйн Фирус – 108,26
6. Молли Лэнахан – Дмитрий Разгуляев – 104,22
Ритм-танец
1. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен – 87,06
2. Марджори Лажо – Захари Лага – 84,91
3. Мари-Жаде Лорьо – Ромен Ле Гак – 77,34
4. Кэролайн Суссис – Шэйн Фирус – 72,74
5. Хэйли Сейлс – Николас Вамстикер – 69,12
6. Молли Лэнахан – Дмитрий Разгуляев – 68,38
P.S. И да, срочно надо подружиться с короткой, а то уже складывается нехорошая тенденция. Ужасно жаль будет, если после трех чистых квадов и двух трикселей в ПП пролетит мимо всех ГС сезона.