Коган о том, что Россия не примет этап Гран-при: «Очень жаль, потому что Россия прекрасно умеет проводить соревнования»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) прокомментировал новость о том, что Россия не примет этап Гран-при в сезоне-2023/24.

«Очень жаль. Потому что Россия прекрасно умеет проводить соревнования. И многим было бы интересно и полезно посмотреть, как это проходит. А может быть и поучиться», – сказал Коган.

Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24