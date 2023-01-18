Коган о том, что Россия не примет этап Гран-при: «Очень жаль, потому что Россия прекрасно умеет проводить соревнования»
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал новость о том, что Россия не примет этап Гран-при в сезоне-2023/24.
«Очень жаль. Потому что Россия прекрасно умеет проводить соревнования. И многим было бы интересно и полезно посмотреть, как это проходит. А может быть и поучиться», – сказал Коган.
Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24
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