Коган о том, что Россия не примет этап Гран-при: «Очень жаль, потому что Россия прекрасно умеет проводить соревнования»

Теги Гран-при ФФКР Гран-при России Александр Коган Фигурное катание

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал новость о том, что Россия не примет этап Гран-при в сезоне-2023/24.

«Очень жаль. Потому что Россия прекрасно умеет проводить соревнования. И многим было бы интересно и полезно посмотреть, как это проходит. А может быть и поучиться», – сказал Коган.

Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24

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1 комментарий

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Девушка Безимени
Да ладно. Че такого-то? Еще все приползут к нам на коленях и просить будут, чтоб приняли участие
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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